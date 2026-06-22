Catamarca y un destino ideal para el trekking entre montañas y paisajes únicos.

Catamarca , situada en el noroeste argentino , se consolida como un verdadero refugio de paisajes naturales imponentes y una gran riqueza cultural , que invita a explorar un territorio tan atractivo como envolvente . Se trata de un destino del norte del país que eligen miles de turistas para unas escapadas.

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Su geografía variada —que incluye valles , quebradas , montañas y espejos de agua — regala postales de gran valor visual , mientras que su legado histórico y cultural , visible en yacimientos arqueológicos y construcciones coloniales , propone un recorrido hacia el pasado atravesado por tradiciones , relatos y leyendas .

La provincia cuenta con una amplia variedad de destinos turísticos capaces de atraer a públicos muy diversos. Quienes disfrutan del contacto con la naturaleza pueden maravillarse con la imponente Cuesta del Portezuelo , un recorrido serpenteante que se eleva entre formaciones montañosas y regala vistas panorámicas de gran impacto visual .

Sus paisajes diversos, desde valles y quebradas hasta montañas y lagunas, brindan un espectáculo visual único.

Es posible realizar trekking a través de senderos que recorren valles y quebradas , además de disfrutar de cabalgatas en escenarios de gran belleza o de paseos en kayak sobre las aguas calmas de las lagunas . Sin lugar a dudas, se trata de un destino perfecto para quienes desean explorar un entorno lleno de atractivo , donde el patrimonio natural y la identidad cultural conviven en completa armonía .

La Cuesta del Portezuelo se encuentra en Catamarca, Argentina, específicamente en el departamento Valle Viejo.

Dónde queda Cuesta del Portezuelo

La Cuesta del Portezuelo está ubicada en la provincia de Catamarca, Argentina, dentro del departamento Valle Viejo, a aproximadamente 18 kilómetros de la ciudad capital, San Fernando del Valle de Catamarca.

Forma parte del recorrido que conecta la Ruta Nacional 38 con la Ruta Provincial 42, cruzando la Sierra de Ancasti. Este camino se caracteriza por sus curvas pronunciadas y sus paisajes de gran belleza, lo que la posiciona como un punto de interés turístico muy elegido tanto para el turismo como para la práctica de actividades de aventura.

A lo largo del camino de la Cuesta del Portezuelo, se encuentran diversos miradores.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Cuesta del Portezuelo?

La Cuesta del Portezuelo, situada en la provincia de Catamarca, Argentina, se presenta como un refugio de naturaleza imponente y propuestas atractivas para quienes desean alejarse de la rutina cotidiana.

Sus paisajes de gran impacto , el trazado de curvas pronunciadas y los puntos panorámicos de observación la transforman en un lugar perfecto para disfrutar del entorno al aire libre y acumular experiencias inolvidables .

, el y los la transforman en un lugar perfecto para disfrutar del y acumular . Para quienes disfrutan del ciclismo , la Cuesta del Portezuelo propone un trayecto exigente que desafía tanto la técnica como la resistencia física de los deportistas.

, la propone un que desafía tanto la como la de los deportistas. El ascenso pronunciado y las curvas continuas conforman un entorno ideal para poner a prueba el estado físico, al mismo tiempo que se contemplan amplias vistas panorámicas. Se aconseja circular con prudencia, utilizar el equipamiento de seguridad correspondiente y recorrer el lugar de manera responsable, apreciando el paisaje con cuidado.

El destino de Catamarca perfecto para hacer trekking.

Para quienes buscan una experiencia más intensa, el parapente en la Cuesta del Portezuelo ofrece la posibilidad de sobrevolar el paisaje y apreciar la belleza del Valle de Catamarca desde un ángulo completamente distinto.

en la ofrece la posibilidad de sobrevolar el y apreciar la belleza del desde un ángulo completamente distinto. Bajo la guía de instructores capacitados , los visitantes pueden elevarse sobre las sierras y vivir una sensación de libertad difícil de igualar, mientras contemplan desde el aire la magnitud del entorno natural .

, los visitantes pueden elevarse sobre las y vivir una sensación de difícil de igualar, mientras contemplan desde el aire la magnitud del . Para quienes optan por una experiencia más íntima con el entorno natural , la Cuesta del Portezuelo dispone de múltiples circuitos de trekking que atraviesan bosques , cursos de agua y formaciones de piedra .

, la dispone de múltiples que atraviesan , y . Al transitar estos senderos caminando, los excursionistas tienen la oportunidad de observar la flora y fauna autóctonas , disfrutar de aire limpio y establecer un contacto directo con la serenidad del paisaje .

tienen la oportunidad de observar la , disfrutar de y establecer un con la . A lo largo del recorrido de la Cuesta del Portezuelo se distribuyen distintos miradores que invitan a los visitantes a hacer pausas y admirar el entorno natural.

Cuál es esta propuesta turística y qué se puede hacer en ella.

Desde estos puntos elevados se obtienen vistas panorámicas de gran impacto de la Sierra de Ancasti, del Valle de Catamarca y del trazado serpenteante del camino que se despliega debajo, brindando la oportunidad de capturar imágenes, descansar y contemplar la amplitud del paisaje.

Cómo llegar a Cuesta del Portezuelo

La Cuesta del Portezuelo se ubica en la provincia de Catamarca, Argentina, a aproximadamente 18 kilómetros hacia el sur de la ciudad capital, San Fernando del Valle de Catamarca. Este camino integra el corredor vial que enlaza la Ruta Nacional 38 con la Ruta Provincial 42, atravesando la Sierra de Ancasti.

Para acceder desde San Fernando del Valle de Catamarca, se debe tomar la Ruta Nacional 38 en sentido sur. Al llegar al kilómetro 16, se encuentra el desvío hacia la Cuesta del Portezuelo por la Ruta Provincial 42. El recorrido en vehículo demanda cerca de 20 minutos.

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También existen servicios de colectivos que parten desde la Terminal de Micros de San Fernando del Valle de Catamarca con destino a la localidad de Portezuelo, realizando el recorrido por la Cuesta del Portezuelo. El trayecto en colectivo suele demorar alrededor de 40 minutos.