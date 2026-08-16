La Renga hizo vibrar a miles de personas en Ciudad Cultural

Miles de personas se congregaron este sábado en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy, para disfrutar del esperado recital de La Renga . Familias, grupos de amigos y fanáticos llegados desde distintas provincias se reunieron para vivir una jornada marcada por el rock y la música de una de las bandas legendarias del país.

Desde las primeras horas del día, el predio comenzó a recibir a cientos de seguidores que viajaron desde distintos puntos de Argentina para ser parte del show . Con remeras, banderas y mucha expectativa, los fanáticos fueron llegando y concentrándose en el lugar, mientras la ciudad comenzaba a sentir el clima de una jornada especial.

Con el paso de las horas, Ciudad Cultural se convirtió en el punto de encuentro para los seguidores de La Renga, que disfrutaron de una noche a puro rock. El recital reunió a generaciones de fanáticos y volvió a demostrar la fuerte convocatoria que mantiene la banda en todo el país.

La Renga es una banda argentina de rock formada en 1987 en la provincia de Buenos Aires . Está integrada por Gustavo “Chizzo” Nápoli, en voz y guitarra, Gabriel “Tete” Iglesias, en bajo, y Jorge “Tanque” Iglesias, en batería, todos miembros fundadores. En sus primeros años también formó parte Gabriel “Chiflo” Sánchez, en saxo, hasta 2008. Tras sus primeros recitales en 1988, la banda grabó en 1989 su álbum debut, Esquivando Charcos, que finalmente fue editado en 1991. En 1994 llegó A donde me lleva la vida, publicado de manera independiente, con el que comenzaron a consolidar su público y lograron llenar por primera vez el estadio Obras.

Durante la segunda mitad de los 90, La Renga amplió su convocatoria con trabajos como Bailando en una Pata y Despedazado por Mil Partes, este último producido por Ricardo Mollo. La banda inició entonces una importante gira por el país y el exterior y, en 1998, editó su disco homónimo, identificado por la característica estrella blanca sobre fondo negro. El álbum alcanzó rápidamente el disco de platino y fue presentado ante 48 mil personas en el estadio de Atlanta. En 1999 llegó La Esquina del Infinito, mientras que en 2001 publicaron Insoportablemente Vivo, acompañado por una película que registró sus históricos shows en Huracán y otros escenarios.

Durante los años siguientes, el grupo continuó expandiendo su trayectoria con discos como Detonador de Sueños (2003), Truenotierra (2006), Algún Rayo (2010) y Pesados Vestigios (2014). En 2011, durante un recital en La Plata, una bengala provocó la muerte de un espectador y la banda decidió suspender temporalmente sus presentaciones. También atravesó dificultades para conseguir escenarios en distintos puntos del país, aunque mantuvo una fuerte presencia en vivo. En 2013 cerró los festejos por los 30 años de democracia argentina, en un recital que fue televisado en vivo por primera vez en la historia del grupo.

En los últimos años, La Renga continuó produciendo música y recorriendo escenarios de Argentina y otros países. En 2022 lanzó Alejado de la Red y posteriormente presentó nuevos singles y el material Totalmente Poseídos, banda sonora de la película del mismo nombre.

Durante 2025 realizó presentaciones en distintas provincias, incluyendo un show a beneficio del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero de Bahía Blanca, y anunció una gira por Latinoamérica. En 2026 regresó al estadio Huracán con dos conciertos en abril y continuó su recorrido por diferentes regiones del país, reafirmando una trayectoria construida durante casi cuatro décadas sobre la independencia, el vínculo con su público y el rock argentino.