Lucas necesita una cirugía y Tilcara se moviliza para ayudarlo / Foto de Radio Azul Tilcara

Una campaña solidaria busca reunir fondos para que Lucas Tolaba, vecino de Tilcara , pueda afrontar una cirugía que podría permitirle recuperar parte de la movilidad de una de sus manos. A dos años de haber sufrido un accidente que afectó los nervios de su brazo , sus amigos iniciaron una serie de acciones para recaudar el dinero necesario y convocaron a toda la comunidad a colaborar.

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La solidaridad volvió a ser protagonista en Tilcara a partir de una iniciativa impulsada por los amigos de Lucas Tolaba, un joven que atraviesa una difícil situación luego de un accidente ocurrido hace aproximadamente dos años.

Como consecuencia del hecho, Lucas sufrió lesiones en tres nervios de uno de sus brazos y desde entonces presenta una importante limitación en el movimiento, además de dolores que, según relató, se volvieron cada vez más frecuentes.

Tras consultar diferentes alternativas, un especialista le planteó la posibilidad de someterse a una nueva intervención quirúrgica con el objetivo de recuperar parcialmente la movilidad. La operación está prevista para mediados de septiembre y tendría lugar en una clínica privada de Buenos Aires.

Para afrontar los gastos médicos y de traslado, la campaña tiene como meta reunir alrededor de $15 millones. Frente a este desafío, sus amigos Alejandro y Mauricio comenzaron a organizar diferentes propuestas y solicitaron el acompañamiento de vecinos, comerciantes, instituciones y autoridades locales.

Rifa, locro y donaciones

Entre las iniciativas previstas se encuentra una rifa solidaria, además de una jornada de venta de locro que se realizará este sábado en la Plaza Central de Tilcara.

Los organizadores también convocan a quienes puedan aportar alimentos para la preparación del plato, entre ellos zapallo, carne, porotos, maíz, panceta y chorizo español. La intención es reducir los costos de elaboración para que una mayor parte de lo recaudado pueda destinarse a la campaña.

Además, quienes quieran colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al alias LucasTolaba25, a nombre de Lucas Facundo Tolaba, titular de una cuenta del Banco Nación.

Para coordinar donaciones de alimentos u otros elementos destinados a la jornada solidaria, se habilitó el contacto de Mauricio: 388-7400-257. También se difundió como contacto directo de Lucas el número 3884-647706.

Los organizadores recomendaron verificar siempre que los datos del titular coincidan antes de efectuar cualquier transferencia.

Una campaña que busca sumar a toda la comunidad

Según indicaron medios locales, como la radio Azul de esa localidad, la propuesta no se limita a los aportes económicos. Desde la organización remarcaron que compartir las publicaciones, difundir la rifa o dar a conocer las actividades también representa una manera concreta de colaborar.

La iniciativa ya comenzó a movilizar a vecinos de la localidad y apunta a convertir la solidaridad colectiva en una oportunidad para que Lucas pueda acceder al tratamiento y recuperar parte de la movilidad de su mano.