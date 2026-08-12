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12 de agosto de 2026 - 16:18
Jujuy.

Guillermo Cabrera es docente en Tilcara y está postulado para el premio Docentes que Inspiran

Guillermo Cabrera, docente radicado en Tilcara, fue postulado a “Docentes que Inspiran” por una trayectoria ligada a la música y la enseñanza.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Guillermo Cabrera es docente en Tilcara y está postulado para el premio Docentes que Inspiran

Guillermo Cabrera es docente en Tilcara y está postulado para el premio Docentes que Inspiran

Guillermo Cabrera es músico, docente y constructor de instrumentos musicales. Desde 2011 vive en Tilcara, donde desarrolló gran parte de su trayectoria personal y profesional, y actualmente está postulado al premio “Docentes que Inspiran”.

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Radicado en la Quebrada de Humahuaca desde agosto de 2011, Cabrera construyó allí su vida familiar y también su recorrido dentro de la educación. Es padre de dos hijos y asegura que todavía mantiene proyectos y objetivos por alcanzar.

Tengo muchos sueños, algunos que se han cumplido y otros que se están por cumplir”, expresó al hablar sobre el momento que atraviesa.

La docencia como un camino ligado a lo social

Al referirse a su relación con la enseñanza, Cabrera destacó especialmente el vínculo que se genera con los estudiantes y con la comunidad.

En la docencia encontré un camino hermoso, que para mí está muy ligado a lo social, al contacto con los seres humanos, al compartir, al aprender también”, explicó.

Para el docente, enseñar no significa únicamente transmitir conocimientos. Su experiencia cotidiana le permitió entender el aula como un espacio de intercambio permanente.

Cuando uno se dedica a la docencia, no sólo enseña, sino que aprende mucho también”, remarcó.

Lo que aprendió en la Quebrada de Humahuaca

Tilcara ocupa un lugar central dentro de su historia. Cabrera llegó a la localidad hace 15 años y desde entonces mantiene un vínculo estrecho con el territorio, sus habitantes y sus estudiantes.

En la Quebrada de Humahuaca aprendí y aprendo mucho, en mi comunidad y con mis estudiantes en el día a día”, sostuvo.

Su trabajo combina la música, la construcción de instrumentos y la enseñanza, actividades que forman parte de una trayectoria que hoy lo llevó a estar postulado al reconocimiento “Docentes que inspiran”.

Para Cabrera, ese recorrido está atravesado por el contacto con otros y por una concepción de la educación en la que enseñar y aprender forman parte de un mismo proceso.

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