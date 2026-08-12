Guillermo Cabrera es docente en Tilcara y está postulado para el premio Docentes que Inspiran

Guillermo Cabrera es músico, docente y constructor de instrumentos musicales. Desde 2011 vive en Tilcara, donde desarrolló gran parte de su trayectoria personal y profesional, y actualmente está postulado al premio “Docentes que Inspiran”.
Radicado en la Quebrada de Humahuaca desde agosto de 2011, Cabrera construyó allí su vida familiar y también su recorrido dentro de la educación. Es padre de dos hijos y asegura que todavía mantiene proyectos y objetivos por alcanzar.
“Tengo muchos sueños, algunos que se han cumplido y otros que se están por cumplir”, expresó al hablar sobre el momento que atraviesa.
La docencia como un camino ligado a lo social
Al referirse a su relación con la enseñanza, Cabrera destacó especialmente el vínculo que se genera con los estudiantes y con la comunidad.
“En la docencia encontré un camino hermoso, que para mí está muy ligado a lo social, al contacto con los seres humanos, al compartir, al aprender también”, explicó.
Para el docente, enseñar no significa únicamente transmitir conocimientos. Su experiencia cotidiana le permitió entender el aula como un espacio de intercambio permanente.
“Cuando uno se dedica a la docencia, no sólo enseña, sino que aprende mucho también”, remarcó.
Lo que aprendió en la Quebrada de Humahuaca
Tilcara ocupa un lugar central dentro de su historia. Cabrera llegó a la localidad hace 15 años y desde entonces mantiene un vínculo estrecho con el territorio, sus habitantes y sus estudiantes.
“En la Quebrada de Humahuaca aprendí y aprendo mucho, en mi comunidad y con mis estudiantes en el día a día”, sostuvo.
Su trabajo combina la música, la construcción de instrumentos y la enseñanza, actividades que forman parte de una trayectoria que hoy lo llevó a estar postulado al reconocimiento “Docentes que inspiran”.
Para Cabrera, ese recorrido está atravesado por el contacto con otros y por una concepción de la educación en la que enseñar y aprender forman parte de un mismo proceso.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.