FNE 2026: Morena Pita es la nueva representante del Centro Polivalente de Arte

Morena Pita es la nueva representante del Centro Polivalente de Arte

El Centro Polivalente de Arte vivió una jornada especial con la elección de su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, Morena Pita fue la elegida por el jurado para representar a la institución en la elección capital.

La celebración reunió a estudiantes, docentes, familiares y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañaron a las jóvenes durante una noche marcada por la emoción y el espíritu estudiantil.

FNE 2026: nueva representante del Centro Polivalente de Arte Morena Pita fue elegida representante de la institución, mientras que Pilar Irene Gausetta fue proclamada primera princesa y Nayla Zambrano Córdoba, segunda princesa.

El cuadro de honor quedó conformado de la siguiente manera: Representante: Morena Pía Pita

Primera princesa: Irene Gausetta Pilar Segunda princesa: Zambrano Córdoba Nayla Primera dama de honor: Ariadna Guadalupe José Segunda dama de honor: Camila Guadalupe Tolaba Miss Elegancia: María Guillermina Villalovos Miss Simpatía: Indira Nadine Almirón Cassinoti Una noche de emoción y tradición Las elecciones de representantes son uno de los momentos que anticipan la llegada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy. Cada institución comienza a vivir su propia fiesta y elige a quien tendrá la tarea de representarla durante las distintas actividades. En el Centro Polivalente de Arte, la noche estuvo marcada por la emoción y el entusiasmo de las candidatas. Las familias y los compañeros acompañaron cada presentación y aportaron el color y la energía que caracterizan a las elecciones estudiantiles.

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