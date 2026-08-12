Estudió en Jujuy, salió reina de la FNE y firmó una importante declaración internacional

Karen Hallberg, nacida en Santa Fe y jujeña por adopción, ex reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, doctora en física argentina, investigadora del CONICET reconocida mundialmente, firmó semanas atrás la Declaración de Roma , un compromiso sobre las armas nucleares y la IA, firmado por premios Nobel, expertos y científicos de renombre internacional.

“La humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia”, así comienza la Declaración de Roma por una paz desarmada y desarmante en la era de la inteligencia artificial, las armas nucleares y autónomas, los nuevos protocolos digitales y los modelos emergentes de desarrollo digital, firmada en el Campidoglio, en Roma.

El evento contó con la participación de Premios Nobel, destacados expertos en inteligencia artificial, antiguos jefes de Estado y de Gobierno, y representantes de algunas de las universidades e instituciones de investigación más importantes e influyentes del mundo.

Qué dice la Declaración de Roma sobre las armas nucleares y la IA

En los seis puntos que componen el texto se invita a “desactivar la próxima carrera armamentística, tanto en el ámbito de la inteligencia artificial como en el nuclear, antes de que sean estas las que determinen el rostro del próximo siglo”.

Se hace un firme llamamiento a los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial para que actúen en interés de la humanidad, “respetando el derecho internacional y los derechos humanos”. De ahí el llamamiento a las organizaciones y a los gobiernos para que supervisen los procesos totalmente automatizados en los sistemas de inteligencia artificial.

Por lo tanto, se pide la adopción de "un tratado internacional que prohíba la integración irresponsable de la inteligencia artificial en los sistemas de mando, control y lanzamiento de armas nucleares, garantizando que siempre se mantenga un control humano efectivo y significativo".

El objetivo es impedir un uso malintencionado de la IA en operaciones cibernéticas y en ataques contra infraestructuras nucleares. "Promovemos el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial —se afirma— para mejorar el bienestar humano, acelerar el progreso científico y médico, proteger el medio ambiente, reforzar la resiliencia de las sociedades y promover la paz, el desarrollo sostenible y el bien común".

Quién es Karen Hallberg, una de las mejores científicas a nivel internacional

La física Karen Hallberg es sin dudas una de las científicas más reconocidas de nuestro país. Rosarina de nacimiento, creció en Jujuy y fue Reina Nacional de los Estudiantes en el año 1980, cuando representó al Colegio Nacional N° 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”.

Una vez finalizados sus estudios secundarios, realizó sus estudios en la Universidad Nacional de Rosario, donde cursó dos años de Ingeniería Electrónica, hasta que aprobó el ingreso al Instituto Balseiro, donde completó su formación en física y se recibió de licenciada en esa especialidad. En el mismo lugar terminó el doctorado en física.

Hoy en día, se trata de un nombre de referencia en el escenario internacional teoría cuántica de la materia condensada, una disciplina que estudia los fenómenos emergentes de las propiedades cuánticas de la materia.

Por ese motivo, Karen Hallberg fue elegida en el 2019 como una de las cinco mujeres del mundo que serán premiadas el 15 de marzo con el premio L’Oréal-Unesco a las “Mujeres de la ciencia”. En esta oportunidad, se otorga a las ciencias de la tierra, la computación, astronomía, matemática, ingeniería, química y física.