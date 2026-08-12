El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

Durante las últimas semanas comenzó a crecer el volumen disponible de frutillas en el mercado mayorista y ese aumento de la oferta ya se traduce en una tendencia a la baja en los precios . De acuerdo con información difundida por el Mercado Central de Buenos Aires, que digita el rango de precios a nivel nacional respecto de la producción frutihortícola, el movimiento comenzó a hacerse más evidente durante los últimos días de julio y se espera que la disponibilidad continúe aumentando a lo largo de las próximas semanas.

Campo. Cómo afectan las heladas a la producción de frutillas en Jujuy

Aunque todavía falta para llegar al momento de mayor producción y consumo, los puestos mayoristas ya reciben cantidades cada vez mayores y de diferentes calidades.

En el caso de la provincia de Jujuy, el kilo se consigue en torno a los $4.000 y $5.000. Cabe mencionar que a principios de julio el precio se posicionaba cerca de los $18.000 y $20.000.

Actualmente, Tucumán es el principal origen de las frutillas que ingresan al Mercado Central y representa el 56,30% del abastecimiento. En segundo lugar aparece Santa Fe, con el 27,32%; seguida por Corrientes, con el 14,44%; y Buenos Aires, con el 1,42%.

Además, durante las próximas semanas comenzarán a sumarse las primeras partidas provenientes de Mar del Plata, otra de las zonas del país con una importante tradición en la producción de esta fruta. La mayor disponibilidad resulta clave para los precios: a medida que aumenta el volumen que llega al mercado, los valores mayoristas comenzaron a mostrar una tendencia descendente.

Si bien ya se observa una mayor presencia de frutillas, el período de mayor producción y consumo se desarrolla principalmente durante la primavera y buena parte del verano. Por eso, el movimiento registrado durante agosto representa apenas el comienzo de una etapa en la que se espera que aumente progresivamente la cantidad disponible.

Salieron las primeras frutillas: a cuánto se vende el kilo en Jujuy

Cómo elegir buenas frutillas

Al momento de comprarlas, existen algunos detalles que permiten reconocer las frutas que están en mejores condiciones.

Se recomienda buscar frutillas de color rojo intenso y uniforme, con una superficie brillante y firme. En cambio, conviene evitar aquellas que presenten golpes, manchas o sectores demasiado blandos. Para conservarlas durante más tiempo, lo aconsejable es guardarlas en la heladera sin lavarlas previamente, preferentemente en un recipiente abierto o acompañadas por papel absorbente.

El lavado debe realizarse recién antes de consumirlas, ya que la humedad puede acelerar su deterioro.

Qué aportan las frutillas

Además de ser utilizadas en postres, licuados, tortas y diferentes preparaciones, las frutillas tienen un importante valor nutricional.

Son fuente de vitamina C y aportan minerales como potasio, hierro y manganeso. También contienen antioxidantes, por lo que pueden incorporarse como parte de una alimentación variada y equilibrada.

Con una oferta que empieza a crecer antes de la primavera, las próximas semanas serán claves para observar cómo evoluciona el precio de una de las frutas más esperadas de la temporada.