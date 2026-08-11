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11 de agosto de 2026 - 13:23
Jujuy.

Incidentes en un desalojo en Humahuaca

La orden judicial fue ejecutada durante la jornada del lunes. El conflicto sería por invasión de límites históricos entre familias de la misma comunidad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Durante la jornada del lunes 10 de agosto se realizó un desalojo en la Comunidad Santa Rosa de Humahuaca. Le medida fue dictada por el Juez Juan Pablo Calderón y realizada por miembros de la Policía de la Provincia de Jujuy.

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El conflicto sería por invasión de límites históricos dentro de los terrenos de la comunidad. Vecinos denuncian que la medida se sostiene sobre un plano erróneo aprobado por la Dirección de Inmuebles que abarcaría un sector que sobrepasa e invade los límites del territorio comunitario.

Según explicaron los habitantes de la comunidad, dicho trazado habría sido gestionado por otra familia que también pertenece a la comunidad.

En el marco del operativo, dictado por la justicia, hubo enfrentamientos e incidentes entre vecinos y efectivos policiales. Tras el desalojo se realizaron denuncias de personas lesionadas y heridas.

En este sentido, autoridades judiciales confirmaron que ingresaron dos denuncias a la Fiscalía de Humahuaca - luego derivadas a la Fiscalía de delitos contra la administración pública - una de un vecino por abuso de autoridad y la otra por parte de la Policía ya que habría efectivos afectados tras los incidentes.

Al mediodía del martes 11 de agosto las autoridades confirmaron que no hay personas detenidas ni demoradas.

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