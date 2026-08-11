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11 de agosto de 2026 - 12:05
Jujuy.

Penal de Gorriti: pidió no ser trasladado y apareció muerto en su celda

Por el hecho hay cinco efectivos del Penal de Gorriti acusados de homicidio calificado en concurso ideal con el delito de tortura seguida de muerte.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imputaron por intento de homicidio al acusado de iniciar el incendio en el Penal de Gorriti

Imputaron por intento de homicidio al acusado de iniciar el incendio en el Penal de Gorriti

Gustavo Garay fue encontrado sin vida en junio de 2022 dentro del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy. Semanas antes había denunciado haber sido víctima de agresiones físicas mientras permanecía detenido en otra dependencia policial, lo que motivó la presentación de un hábeas corpus.

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A raíz de esa acción judicial, Garay fue trasladado al penal de Alto Comedero por razones de seguridad. Sin embargo, días después fue derivado nuevamente al Penal de Gorriti, donde falleció.

Por el hecho hay cinco efectivos del Servicio Penitenciario acusados de homicidio calificado en concurso ideal con el delito de tortura seguida de muerte.

La investigación avanzó con la realización de una autopsia y distintas pericias que derivaron en la imputación de cinco efectivos del Servicio Penitenciario, acusados de homicidio calificado en concurso ideal con tortura seguida de muerte. Tras la audiencia de control de acusación, la causa quedó más cerca de ser elevada a juicio oral.

En relación a la investigación, se realizó la audiencia de control de acusación, instancia en la que se analizaron los hechos, la calificación legal y la prueba reunida durante la investigación.

“Él pidió no ser trasladado”

El abogado de la familia Garay, Carlos Espada, recordó que “aproximadamente 35 días antes de su muerte había denunciado que había sufrido violencia física mientras estaba alojado en la Seccional Cuarta. Él pidió expresamente no ser trasladado al Servicio Penitenciario de Gorriti".

"La causa nunca fue clara. A los quince días de haber sido trasladado, lo enviaron nuevamente al Servicio Penitenciario de Gorriti y pocos días después apareció sin vida". Recordó Espada y agregó que “en un primer momento se habló de una broncoaspiración por comida o por masticar coca. Sin embargo, la autopsia descartó esa hipótesis y determinó que la muerte se produjo por una asfixia provocada por el ingreso de agua en las vías respiratorias. "

Penal de Gorriti: Cinco efectivos acusados

El abogado sostuvo que la acusación alcanza a cinco efectivos del Servicio Penitenciario, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado en concurso ideal con el delito de tortura seguida de muerte, una de las figuras penales más graves previstas por el Código Penal.

Hay registros audiovisuales que muestran cuando miembros del Servicio Penitenciario lo retiran de su celda para llevarlo al sector de sanidad, donde finalmente terminó falleciendo”, aclaró Espada".

Por último el abogado dijo que “no sabemos específicamente que pasó. Sí sabemos que la muerte se produjo por una asfixia causada por el ingreso de agua en las vías respiratorias, en un lugar donde no había una pileta. Esa circunstancia hace presumir una determinada mecánica, pero será materia de discusión durante el juicio".

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