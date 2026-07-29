Estado del Paso de Jama: cómo está el tránsito hoy

El Paso Internacional de Jama , uno de los principales corredores que conecta Jujuy con Chile , es utilizado diariamente por turistas, transportistas y particulares que cruzan la Cordillera de los Andes. Debido a las condiciones climáticas propias de la Puna, el estado puede modificarse por nevadas, hielo, viento, trabajos de mantenimiento o decisiones de las autoridades de ambos países.

País. Paso de Jama: el paso fronterizo está habilitado este 25 de julio

Jujuy. Cerraron temporalmente el Paso de Jama para transporte de carga por fuertes vientos

En esta nota encontrarás el parte diario sobre el estado del Paso de Jama, con información oficial sobre la habilitación del complejo fronterizo, horarios de atención y recomendaciones para quienes tengan previsto viajar.

Antes de iniciar el viaje, las autoridades recomiendan verificar el estado del paso y de la Ruta Nacional 52 , ya que las condiciones meteorológicas en la Puna pueden cambiar en pocas horas.

También aconsejan:

Respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y de las autoridades chilenas.

Circular con extrema precaución en sectores con hielo o nieve.

Revisar el estado mecánico del vehículo antes de viajar.

Llevar combustible suficiente, agua, abrigo y alimentos.

Tener la documentación personal y del vehículo en regla para el cruce internacional.

Documentación para cruzar a Chile

Quienes viajen por el Paso de Jama deben contar con la documentación exigida para ingresar al país vecino.

Entre los requisitos se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte vigente.

Licencia de conducir vigente.

Cédula verde o azul del vehículo, según corresponda.

Seguro con cobertura internacional, si es requerido.

Cumplir con las normas aduaneras y sanitarias vigentes en ambos países.

¿Quién informa el estado del Paso de Jama?

La información sobre la habilitación del Paso de Jama es difundida por organismos oficiales de Argentina y Chile, entre ellos las coordinaciones fronterizas, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y las autoridades competentes de ambos países.

Esta nota se actualiza todos los días con el estado del complejo fronterizo, las condiciones de transitabilidad de la Ruta Nacional 52 y cualquier novedad que pueda afectar el cruce internacional entre Argentina y Chile.