Estado de las rutas de Jujuy: cortes, desvíos y transitabilidad actualizada

Antes de emprender un viaje por Jujuy, es importante conocer el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales. Las condiciones de transitabilidad pueden modificarse por obras, accidentes, derrumbes, crecidas de ríos, condiciones climáticas o cortes programados.
En esta nota encontrarás el parte diario con la información más reciente sobre la circulación en los principales corredores viales de la provincia. El contenido se actualizará a medida que las autoridades informen novedades.
Estado actualizado de las rutas en Jujuy
Última actualización: 29 de julio de 2026
Cortes totales o parciales
- No se registran cortes totales o parciales
Rutas con tránsito normal
- Ruta Nacional 9
- Ruta Nacional 34: desvíos en la zona de San Pedro de Jujuy
- Ruta Nacional 52: precaución por baches
- Ruta Nacional 66
Rutas transitables con precaución
- Ruta Provincial 26 altura El Ceibal
- Ruta Provincial 11 altura Río Las Burras: acumulación de arena
- Ruta Provincial 75 altura Barrancas
- Ruta Provincial 37 camino a El Talar
- Ruta Provincial 73 altura Puerta de Zenta
- Ruta Provincial 19 camino a Normenta
- Ruta Provincial 73B en Ocumaso
- Ruta Provincial 6 entre Santa Clara y El Fuerte
- Ruta Provincial 83 altura Abra de Caña
- Ruta Provincial 35 camino a Tilquiza (desmoronamiento)
- Ruta Nacional 40 altura Río Grande de San Juan de Oro
- Ruta Provincial 22 altura El Pongo
- Ruta Provincial 83 altura Paraje Aguada de Tigre en el tramo Libertador General San Martín - San Francisco
- Ruta Provincial 4 altura acceso a la Laguna de Yala
- Ruta Provincial 7 entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
- Ruta Provincial 35 desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta
- Ruta Provincial 40 entre El Cañadón y Paicone
- Ruta Provincial 79 altura Abralaite
- Ruta Provincial 5 entre Santa Catalina y Cieneguilla
- Ruta Provincial 67
- Ruta Provincial 64
- Ruta Provincial 65
- Ruta Nacional 40 entre Orosmayo y Cusi Cusi
- Ruta Nacional 40 entre Susques y Puesto Sey
- Ruta Nacional 52 altura Paraje Ronqui
- Ruta Nacional 34 entre las rutas provinciales 43 y 61 altura Los Manantiales
- Ruta Nacional 52 desde Salinas Grandes hasta el empalme con Ruta Provincial 70 por baches
Obras y trabajos viales
Ruta Nacional 34 - kilómetros 1180,62 y 1182,60
Como parte de las obras para la construcción de la nueva autopista sobre la Ruta Nacional 34, se habilitó un desvío vehicular permanente entre los kilómetros 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.
Quienes circulen de sur a norte deberán utilizar la rama derecha del desvío, mientras que quienes lo hagan de norte a sur deberán hacerlo por la rama izquierda.
La modificación del tránsito se aplica desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, de acuerdo con la información brindada por Vialidad Nacional.
Colectora Ruta Nacional 66 altura Avenida Congreso - Palpalá
La colectora izquierda de la Ruta Nacional 66, a la altura de avenida Congreso, en Palpalá, permanece habilitada con extrema precaución debido a trabajos viales.
La restricción responde a la construcción de una dársena para el ascenso y descenso del transporte público, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con máxima atención en la zona.
Ruta Nacional 34 y rutas provinciales 56 y 1
Se modificó la circulación sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre los distribuidores viales de las rutas provinciales 56 y 1, a la altura del kilómetro 1188, debido a las obras de construcción de la futura autopista.
La medida permanecerá vigente hasta que finalicen los trabajos. En ambos sentidos de circulación, tanto de sur a norte como de norte a sur, los vehículos deberán transitar por la rama izquierda del puente sobre el río Grande.
Ruta Nacional 34 - Acceso a la terminal de San Pedro
En el marco de las obras de construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional 34, quedó habilitada una rotonda de acceso a la Terminal de Ómnibus de San Pedro de Jujuy.
La nueva infraestructura busca brindar un ingreso y egreso más seguro hacia la terminal mientras avanzan los trabajos en la zona.
Ruta Nacional 52 - Desvío permanente en Ronqui Angosto
Quedó habilitado un desvío permanente para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 50, en el paraje Ronqui Angosto.
Ruta Nacional 34 - Acceso norte a San Pedro
Se implementó un desvío vehicular temporario sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1159, debido al avance de las obras de duplicación de calzada.
La modificación en la circulación forma parte del proyecto que se ejecuta en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.
Ruta Nacional 34 - Kilómetros 1190,6 al 1192,6 - San Pedro
Permanece vigente un desvío vehicular permanente sobre la Ruta Nacional 34, entre los kilómetros 1190,6 y 1192,6, a la altura de San Pedro de Jujuy, debido a las obras de construcción de la futura autopista.
La medida se mantendrá hasta que finalicen los trabajos. Los vehículos que circulen de sur a norte deberán transitar por la rama izquierda, mientras que quienes lo hagan de norte a sur serán desviados por la rama derecha.
Recomendaciones para quienes viajan por Jujuy
Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje, especialmente durante jornadas con lluvias intensas, nevadas, fuertes vientos o alertas meteorológicas.
Además, se aconseja:
- Respetar las velocidades máximas.
- Circular con luces bajas encendidas.
- Mantener la distancia de seguridad.
- No realizar sobrepasos en zonas no habilitadas.
- Revisar el estado del vehículo antes de viajar.
- Llevar agua, abrigo y combustible suficiente si el recorrido incluye zonas de la Puna o la Quebrada.
¿Quién informa el estado de las rutas?
La información sobre la transitabilidad en Jujuy es difundida por organismos oficiales como Vialidad Nacional, Vialidad de la Provincia, Defensa Civil, la Policía de Jujuy y otros organismos competentes.
Esta nota se actualiza diariamente con los reportes oficiales para brindar información sobre cortes, desvíos, obras y el estado de circulación en las rutas de la provincia.
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