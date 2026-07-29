Estado de las rutas de Jujuy: cortes, desvíos y transitabilidad actualizada

Antes de emprender un viaje por Jujuy, es importante conocer el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales . Las condiciones de transitabilidad pueden modificarse por obras, accidentes, derrumbes, crecidas de ríos, condiciones climáticas o cortes programados.

Jujuy. Julio se despide con alerta amarilla por vientos: cuándo rige y para dónde

En esta nota encontrarás el parte diario con la información más reciente sobre la circulación en los principales corredores viales de la provincia. El contenido se actualizará a medida que las autoridades informen novedades.

Como parte de las obras para la construcción de la nueva autopista sobre la Ruta Nacional 34, se habilitó un desvío vehicular permanente entre los kilómetros 1180,62 y 1182,60, en ambos sentidos de circulación.

Quienes circulen de sur a norte deberán utilizar la rama derecha del desvío, mientras que quienes lo hagan de norte a sur deberán hacerlo por la rama izquierda.

La modificación del tránsito se aplica desde el empalme con la Ruta Nacional 66 hasta el acceso norte a San Pedro de Jujuy, de acuerdo con la información brindada por Vialidad Nacional.

Colectora Ruta Nacional 66 altura Avenida Congreso - Palpalá

La colectora izquierda de la Ruta Nacional 66, a la altura de avenida Congreso, en Palpalá, permanece habilitada con extrema precaución debido a trabajos viales.

La restricción responde a la construcción de una dársena para el ascenso y descenso del transporte público, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con máxima atención en la zona.

Ruta Nacional 34 y rutas provinciales 56 y 1

Se modificó la circulación sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre los distribuidores viales de las rutas provinciales 56 y 1, a la altura del kilómetro 1188, debido a las obras de construcción de la futura autopista.

La medida permanecerá vigente hasta que finalicen los trabajos. En ambos sentidos de circulación, tanto de sur a norte como de norte a sur, los vehículos deberán transitar por la rama izquierda del puente sobre el río Grande.

Ruta Nacional 34

Ruta Nacional 34 - Acceso a la terminal de San Pedro

En el marco de las obras de construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional 34, quedó habilitada una rotonda de acceso a la Terminal de Ómnibus de San Pedro de Jujuy.

La nueva infraestructura busca brindar un ingreso y egreso más seguro hacia la terminal mientras avanzan los trabajos en la zona.

Ruta Nacional 34

Ruta Nacional 52 - Desvío permanente en Ronqui Angosto

Quedó habilitado un desvío permanente para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 50, en el paraje Ronqui Angosto.

Ruta Nacional 52

Ruta Nacional 34 - Acceso norte a San Pedro

Se implementó un desvío vehicular temporario sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1159, debido al avance de las obras de duplicación de calzada.

La modificación en la circulación forma parte del proyecto que se ejecuta en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Ruta Nacional 34.

Ruta Nacional 34 - Kilómetros 1190,6 al 1192,6 - San Pedro

Permanece vigente un desvío vehicular permanente sobre la Ruta Nacional 34, entre los kilómetros 1190,6 y 1192,6, a la altura de San Pedro de Jujuy, debido a las obras de construcción de la futura autopista.

La medida se mantendrá hasta que finalicen los trabajos. Los vehículos que circulen de sur a norte deberán transitar por la rama izquierda, mientras que quienes lo hagan de norte a sur serán desviados por la rama derecha.

Ruta Nacional 34.

Recomendaciones para quienes viajan por Jujuy

Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje, especialmente durante jornadas con lluvias intensas, nevadas, fuertes vientos o alertas meteorológicas.

Además, se aconseja:

Respetar las velocidades máximas.

Circular con luces bajas encendidas.

Mantener la distancia de seguridad.

No realizar sobrepasos en zonas no habilitadas.

Revisar el estado del vehículo antes de viajar.

Llevar agua, abrigo y combustible suficiente si el recorrido incluye zonas de la Puna o la Quebrada.

¿Quién informa el estado de las rutas?

La información sobre la transitabilidad en Jujuy es difundida por organismos oficiales como Vialidad Nacional, Vialidad de la Provincia, Defensa Civil, la Policía de Jujuy y otros organismos competentes.

Esta nota se actualiza diariamente con los reportes oficiales para brindar información sobre cortes, desvíos, obras y el estado de circulación en las rutas de la provincia.