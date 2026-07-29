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29 de julio de 2026 - 10:42
Jujuy.

Muerte en el Materno Infantil: "No fue tratada como una emergencia médica"

El abogado de la familia de del bebé que falleció en el Materno Infantil sostuvo que “no se activaron los códigos de emergencia”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hospital Materno Infantil de Jujuy

Hospital Materno Infantil de Jujuy

La familia de Ayelen Gisela Ríos denunció una presunta negligencia en la atención que recibió la joven en el Hospital Materno Infantil de Jujuy luego de la muerte de su bebé, Salvador. Según indicaron sus familiares, cursaba un embarazo de 38 semanas y permanece internada.

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En este sentido el abogado de la familia, Carlos Espada, dijo que desde la defensa impulsan una investigación por la muerte del bebé y confirmó que se presentó la denuncia penal para que saber cómo fue la atención recibida de la joven que llegó embarazada.

En diálogo con la prensa, Espada sostuvo que la investigación buscará determinar si existieron conductas negligentes durante la atención médica y remarcó que, por el momento, será la Justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.

“No se activaron los códigos de emergencia”

"Estamos hablando de una chica que se presenta en la guardia del Materno Infantil declarando que está sangrando y, frente a esta situación, no se activan los códigos de emergencia”, dijo el abogado y agregó que “no fue tratada como una emergencia médica con grave peligro de vida, no solamente para el bebé, sino también para la propia gestante".

Espada señaló que, según el relato de la familia, la paciente habría permanecido varias horas sin ingresar a quirófano, “hay una demora de aproximadamente cuatro horas hasta que ingresa al quirófano. Todo esto será objeto de investigación”.

Además adelantó que solicitarán la historia clínica y trabajarán con el equipo médico “para determinar cuáles fueron las posibles falencias”.

"Todavía no podemos apresurarnos a decir que existió una conducta delictiva, pero sí podemos hablar, de manera clara y contundente, de una situación de imprudencia y de negligencia que deberá ser investigada", agregó.

“Nos relataron situaciones delicadas”

Espada también afirmó que la familia denunció presuntos malos tratos durante la permanencia de la joven en el hospital.

Denuncian presunta negligencia en el Materno Infantil por la muerte de un bebé

Denuncian presunta negligencia en el Materno Infantil por la muerte de un bebé

"Nos relataron situaciones muy delicadas. Cuando pedían ayuda, les respondían que no podían asistirlas. Hubo momentos en los que la paciente sangraba, se descompuso y atravesó una situación muy complicada antes de ingresar al quirófano", dijo el abogado

Por último Espada sostuvo que “nuestro objetivo será colaborar con toda la información necesaria para llegar a la verdad y determinar qué ocurrió ".

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