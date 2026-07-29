La banana jujeña es la que se produce de forma más natural en el país: no se usa pesticidas

Las condiciones climáticas del Ramal permiten que Jujuy sea una de las provincias argentinas donde se producen bananas y otros cultivos tropicales . Según explicó el productor jujeño José Luis Checa , las pocas heladas, la disponibilidad de agua y las características del suelo favorecen el desarrollo de esta actividad.

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El principal centro productivo se encuentra en Yuto , aunque también existen plantaciones en Fraile Pintado. Para sostener estos cultivos resulta fundamental que sean zonas con bajo riesgo de heladas, ya que el frío puede afectar el crecimiento de las plantas y el tamaño de los frutos.

Checa señaló que Yuto concentra la mayor parte de la producción provincial. La zona cuenta con un clima cálido y condiciones que permiten cultivar bananas, además de distintas frutas y hortalizas.

“Tenemos una zona privilegiada en cuanto al clima. Hay muy pocas heladas y eso hace que podamos producir bananas y cultivos tropicales”, explicó.

El productor también destacó la importancia del norte argentino en el abastecimiento de verduras durante el invierno. Entre los principales cultivos mencionó tomates, pimientos, chauchas y berenjenas.

Una producción con poca aplicación de químicos

Una de las principales diferencias de la banana jujeña, según Checa, es la forma en la que se produce. Aseguró que las condiciones sanitarias de la región permiten cultivar la fruta prácticamente sin utilizar pesticidas.

“Las bananas del norte las producimos prácticamente sin aplicar pesticidas. Son muy sanas y casi no tienen aplicación de insumos químicos”, afirmó.

El productor comparó este proceso con el de las bananas provenientes de zonas más tropicales, donde, según explicó, la humedad y las temperaturas elevadas obligan a realizar tratamientos frecuentes con fungicidas e insecticidas.

Checa sostuvo que una banana importada puede recibir entre 40 y 50 aplicaciones de productos por año, mientras que en las plantaciones locales ese tipo de intervención sería mínima o inexistente.

Por qué las bananas jujeñas son más dulces

Además de la forma de producción, Checa remarcó una diferencia en el sabor. Según indicó, la banana jujeña contiene más azúcares y suele ser más dulce que la importada.

Esto se debe al tiempo que el fruto permanece en la planta. En Jujuy, el racimo necesita un período más prolongado para desarrollarse, lo que permite que acumule más nutrientes y alcance una maduración diferente.

“Acá demora más el cacho en la planta. La planta tiene más tiempo para procesarlo y armarlo. Por eso nuestra banana tiene más azúcares”, explicó.

En cambio, señaló que las bananas cultivadas en regiones de Centroamérica crecen con mayor rapidez debido a las altas temperaturas constantes.

El tamaño depende de la época del año

La banana jujeña no siempre presenta el mismo tamaño. Checa explicó que la temperatura registrada durante la floración influye directamente en la forma final del fruto.

Cuando la flor aparece durante un período frío, la banana tiende a desarrollarse más pequeña. En cambio, si la floración ocurre en meses de mayor temperatura, el fruto logra estirarse y alcanza un tamaño más grande.

Por ese motivo, las bananas producidas en Jujuy pueden ser más cortas en una parte del año y más largas durante los meses cálidos. En las regiones tropicales, donde prácticamente no se registran bajas temperaturas, mantienen un tamaño más uniforme.

Argentina y el consumo de bananas

Checa afirmó que la banana es la segunda fruta más consumida a nivel mundial y que Argentina se encuentra entre los países con mayor demanda.

Según los datos mencionados por el productor, el consumo nacional alcanza un promedio de 12 kilos por persona al año. La fruta se incorporó de manera habitual en desayunos, meriendas y planes de alimentación vinculados con la actividad física.

Frente a este escenario, el productor destacó la necesidad de valorar la banana jujeña por su sabor, su proceso de maduración y las condiciones naturales en las que se cultiva.