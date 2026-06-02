Tarta de banana y chocolate: una receta simple, saludable y rápida

La tarta de banana y chocolate sobresale por su sencilla preparación y por utilizar una cantidad reducida de ingredientes , muchos de ellos asociados a una alimentación más saludable . Gracias a estas características , se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin descuidar una dieta balanceada .

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También resulta una opción ideal para agasajar a familiares o amigos con una elaboración casera , ya sea como cierre de un almuerzo o cena , o para acompañar una merienda con un toque especial.

Esta versión del cheesecake incorpora banana dentro de la propia mezcla, lo que le aporta sabor y textura desde la preparación. Al momento de presentarlo, se acompaña con una crema inglesa elaborada a base de chocolate .

La propuesta nació como una forma práctica de utilizar bananas bien maduras que habían quedado guardadas en la heladera . Con el tiempo, se transformó en una alternativa atractiva para quienes disfrutan de incluir frutas en sus elaboraciones dulces caseras.

Su principal atractivo radica en la facilidad de preparación y en la combinación armónica entre las notas dulces de la banana y el carácter intenso del cacao, dando como resultado un postre nutritivo y equilibrado.

Un postre saludable y fácil de hacer con pocos ingredientes.

Esta torta ganó popularidad entre quienes desean darse un gusto dulce sin descuidar sus hábitos alimenticios. Resulta una excelente compañía para una taza de café, una merienda de media tarde o un encuentro familiar alrededor de la mesa.

Gracias a su perfil más equilibrado, se presenta como una alternativa atractiva para las personas que buscan mantener una alimentación saludable sin resignar el placer de disfrutar un postre con mucho sabor.

Receta de tarta de plátano y chocolate saludable

Esta versión saludable de tarta de banana y chocolate se caracteriza por una textura tierna y húmeda, ya que se prepara sin harinas refinadas ni endulzantes agregados. Entre sus ingredientes principales se encuentran la banana madura, los huevos, el cacao puro y, según la receta, harina de avena o de almendras.

La fruta, el toque dulce de la crema y la textura se convierten en las señas de identidad de una variante de la cheesecake tradicional.

La elaboración es simple y accesible, con pocos pasos de preparación. Tras el horneado, se obtiene una masa suave, aireada y con una consistencia jugosa, ideal para quienes buscan una alternativa dulce más equilibrada.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

3 bananas maduras grandes

3 huevos

80 g de harina de avena o almendra

30 g de cacao puro en polvo (sin azúcar)

1 yogur natural (puede ser vegetal)

1 cucharadita de levadura química

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

40 g de chips de chocolate negro (opcional)

1-2 cucharadas de miel o sirope de agave (opcional, solo si quieres más dulzor)

Las bananas son ideales para incluir en postres.

Cómo hacer tarta de plátano y chocolate saludable, paso a paso

Lleva el horno a 180 °C y déjalo precalentar con calor superior e inferior .

y déjalo con . Retira la cáscara de las bananas y colócalas en un recipiente amplio . Luego, tritúralas hasta conseguir una consistencia similar a un puré .

y colócalas en un . Luego, tritúralas hasta conseguir una consistencia similar a un . Incorpora los huevos y mezcla enérgicamente hasta que todos los ingredientes queden bien unificados.

y mezcla enérgicamente hasta que todos los queden bien unificados. Suma el yogur junto con unas gotas de esencia de vainilla y continúa revolviendo.

junto con unas gotas de y continúa revolviendo. Añade la harina de avena, el cacao en polvo, el polvo para hornear y una pizca de sal. Integra todo hasta lograr una preparación uniforme y sin grumos.

Es una opción saludable y fácil de hacer con pocos ingredientes.