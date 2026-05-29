Sándwich de pan de chipá: una receta rápida que gana cada vez más fans

Un sándwich elaborado con pan de chipá evoca memorias de meriendas en compañía, donde se mezclan el perfume característico del queso derretido y la textura levemente crocante de la mandioca recién horneada. Por eso, esta receta resulta la mejor opción para los fanáticos del queso y las harinas.
En la región del Litoral argentino, el chipá funciona casi como un símbolo cultural: se disfruta en la vereda, en el ámbito escolar o como colación para atravesar la tarde, generalmente acompañado de mate o de un tereré bien frío.
Preparar chipá casero permite elegir ingredientes frescos y adaptar la receta a preferencias individuales o necesidades dietéticas.
En los últimos años, la práctica de preparar sándwiches con pan de chipá se fue extendiendo a distintas regiones del país. Se volvió una alternativa ideal para quienes necesitan resolver una comida de forma rápida sin perder ese sabor casero y característico de la tradición local.
Pensado para desayunos más contundentes, viandas o almuerzos improvisados, el sándwich de pan de chipá logra equilibrar comodidad y un gusto bien auténtico.
Receta de sándwich de pan de chipá
El sándwich de pan de chipá se elabora a partir de unidades pequeñas de chipá —preparadas con almidón de mandioca, queso y huevo— que se abren para ser rellenadas con fiambres, verduras o cualquier ingrediente disponible.
Receta de sandwich de pan de chipá, rápida y fácil.
Como resultado, se obtiene una preparación suave en su interior, con una ligera textura crocante en el exterior y el sabor distintivo propio de la región del Litoral.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 g de almidón de mandioca (fécula)
- 150 g de queso sardo rallado
- 150 g de queso tybo rallado
- 50 g de manteca pomada
- 3 huevos
- 1 cucharadita de sal
- Leche, cantidad necesaria (aprox. 80-100 cc)
- Relleno a gusto: jamón, queso, tomate, lechuga, pollo, etc.
El sándwich de pan de chipá se posiciona como un ícono gastronómico del Litoral argentino.
Cómo hacer sándwich de pan de chipá, paso a paso
- En un bol, batir los huevos junto con la sal hasta integrar.
- Añadir la manteca a punto pomada y mezclar hasta lograr una preparación uniforme.
- Incorporar el almidón de mandioca junto con los quesos previamente rallados.
- Agregar la leche gradualmente, poco a poco, hasta obtener una masa tierna y maleable que no se adhiera a las manos.
- Formar pequeñas bolitas, disponerlas sobre una bandeja previamente enmantecada y dejar separación entre cada una.
En el Litoral argentino, el chipá es casi una declaración de identidad.
- Llevar al horno precalentado a temperatura alta (200°C) y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que tomen un tono dorado. Evitar abrir la puerta del horno antes de tiempo para que no pierdan volumen.
- Una vez listos, dejar que se entibien y, con un cuchillo de serrucho, partir los chipás por la mitad.
- Rellenar con jamón y queso o con los ingredientes que se prefieran, procurando que el relleno frío o apenas tibio para no humedecer la masa.
- Servir enseguida, ya que el chipá se disfruta mejor recién hecho y todavía tibio.
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