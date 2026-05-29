viernes 29 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de mayo de 2026 - 16:26
Sociedad.

Sándwich de pan de chipá: una receta rápida que gana cada vez más fans

Preparado con bollitos de almidón de mandioca, queso y huevo, este clásico del Litoral se hornea y admite rellenos simples como fiambres y vegetales frescos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Es una receta rápida que gana cada vez más fans.

Es una receta rápida que gana cada vez más fans.

Un sándwich elaborado con pan de chipá evoca memorias de meriendas en compañía, donde se mezclan el perfume característico del queso derretido y la textura levemente crocante de la mandioca recién horneada. Por eso, esta receta resulta la mejor opción para los fanáticos del queso y las harinas.

Lee además
Pastelitos patrios: la receta furor de cada 25 de Mayo
País.

Pastelitos patrios: la receta que es furor cada 25 de Mayo
Receta de pastel de ricotta.
Sociedad.

Pastel de ricotta: una receta fácil, esponjosa e ideal para la merienda

En la región del Litoral argentino, el chipá funciona casi como un símbolo cultural: se disfruta en la vereda, en el ámbito escolar o como colación para atravesar la tarde, generalmente acompañado de mate o de un tereré bien frío.

Preparar chipá casero permite elegir ingredientes frescos y adaptar la receta a preferencias individuales o necesidades dietéticas.

En los últimos años, la práctica de preparar sándwiches con pan de chipá se fue extendiendo a distintas regiones del país. Se volvió una alternativa ideal para quienes necesitan resolver una comida de forma rápida sin perder ese sabor casero y característico de la tradición local.

Pensado para desayunos más contundentes, viandas o almuerzos improvisados, el sándwich de pan de chipá logra equilibrar comodidad y un gusto bien auténtico.

Receta de sándwich de pan de chipá

El sándwich de pan de chipá se elabora a partir de unidades pequeñas de chipá —preparadas con almidón de mandioca, queso y huevo— que se abren para ser rellenadas con fiambres, verduras o cualquier ingrediente disponible.

Receta de sandwich de pan de chipá, rápida y fácil.

Como resultado, se obtiene una preparación suave en su interior, con una ligera textura crocante en el exterior y el sabor distintivo propio de la región del Litoral.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 g de almidón de mandioca (fécula)
  • 150 g de queso sardo rallado
  • 150 g de queso tybo rallado
  • 50 g de manteca pomada
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de sal
  • Leche, cantidad necesaria (aprox. 80-100 cc)
  • Relleno a gusto: jamón, queso, tomate, lechuga, pollo, etc.
El sándwich de pan de chipá se posiciona como un ícono gastronómico del Litoral argentino.

Cómo hacer sándwich de pan de chipá, paso a paso

  • En un bol, batir los huevos junto con la sal hasta integrar.
  • Añadir la manteca a punto pomada y mezclar hasta lograr una preparación uniforme.
  • Incorporar el almidón de mandioca junto con los quesos previamente rallados.
  • Agregar la leche gradualmente, poco a poco, hasta obtener una masa tierna y maleable que no se adhiera a las manos.
  • Formar pequeñas bolitas, disponerlas sobre una bandeja previamente enmantecada y dejar separación entre cada una.
En el Litoral argentino, el chipá es casi una declaración de identidad.
  • Llevar al horno precalentado a temperatura alta (200°C) y cocinar entre 15 y 20 minutos, hasta que tomen un tono dorado. Evitar abrir la puerta del horno antes de tiempo para que no pierdan volumen.
  • Una vez listos, dejar que se entibien y, con un cuchillo de serrucho, partir los chipás por la mitad.
  • Rellenar con jamón y queso o con los ingredientes que se prefieran, procurando que el relleno frío o apenas tibio para no humedecer la masa.
  • Servir enseguida, ya que el chipá se disfruta mejor recién hecho y todavía tibio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pastelitos patrios: la receta que es furor cada 25 de Mayo

Pastel de ricotta: una receta fácil, esponjosa e ideal para la merienda

Salsa blanca casera: una receta en 5 pasos y versión liviana para cuidar las calorías

Pastel de berenjena y atún gratinado: una receta simple y sabrosa para compartir en familia

Tarta de hojaldre con fresas y almendras: una receta rápida y rica para cualquier ocasión

Lo que se lee ahora
Un bautismo viral: la insólita charla entre un cura y un nene que hizo reír en redes.
Sociedad.

Un bautismo viral: la insólita charla entre un cura y un nene que hizo reír en redes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

cortes en Jujuy 
Servicios.

Interrupción de energía eléctrica este viernes en San Salvador de Jujuy y Arroyo Colorado

Foto archivo.
Deportes.

Copa Argentina: se postergó el partido entre Racing y Defensa y Justicia en Jujuy

Tobías, el jujeño que necesita un corazón video
Jujuy.

Un jujeño espera un corazón: Tobías cumplió un año en lista de espera del INCUCAI

Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste. video
Policiales.

Alto Comedero: manejaba alcoholizado, perdió el control y chocó contra un poste

El Xeneize afuera.
Deportes.

Copa Libertadores: Boca Juniors perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel