Pastel de berenjena y atún gratinado: una receta simple y sabrosa para compartir en familia

Receta de pastel de berenjena y atún gratinado.

La cocción al horno es una de las alternativas más prácticas y versátiles para preparar comidas destinadas a varias porciones. Si se busca una receta equilibrada, de perfil saludable y con una textura suave y reconfortante, resulta una muy buena elección. Una alternativa ideal es el pastel de berenjena y atún gratinado.

Este consiste en una preparación por capas, donde se intercalan rodajas de berenjena asada con atún y una base de sofrito junto a salsa de tomate. Como cierre, se incorpora queso gratinado, que se derrite durante el horneado y aporta un contraste de texturas particularmente atractivo.

Pastel de berenjena y atún gratinado.

Ingredientes 2-3 berenjenas medianas

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

400 g de tomate triturado o salsa de tomate

3 huevos

100 g de queso rallado para gratinar

Aceite de oliva virgen extra

Sal fina al gusto

Pimienta negra al gusto

Orégano seco (opcional) Es un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados. Cómo hacer pastel de berenjena y atún gratinado, paso a paso Limpia bien las berenjenas y córtalas en láminas finas a lo largo o en rodajas tipo disco . Agrégales sal por encima y déjalas reposar unos 15 minutos para reducir su sabor amargo . Luego sécalas con papel absorbente .

y córtalas en a lo largo o en . Agrégales por encima y déjalas reposar unos para reducir su . Luego sécalas con . Enciende el horno y precaliéntalo a 200 °C . Distribuye las berenjenas en una placa para horno , rocía con un poco de aceite y cocínalas durante unos 15 minutos por cada lado , hasta que queden suaves y ligeramente doradas .

y precaliéntalo a . Distribuye las en una , rocía con un poco de y cocínalas durante unos , hasta que queden . Mientras tanto, pela la cebolla y los ajos y córtalos finamente. Saltéalos en una sartén con aceite de oliva hasta que la cebolla se vuelva translúcida. Es un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados. Incorpora el tomate triturado y cocina a fuego medio durante unos 10 minutos , mezclando de vez en cuando. Condimenta con sal y pimienta a gusto y, si lo prefieres, suma orégano .

y cocina a durante unos , mezclando de vez en cuando. Condimenta con y, si lo prefieres, suma . Abre las latas de atún , elimina el exceso de aceite y desmenúzalo. Agrégalo a la salsa de tomate ya preparada y retira del fuego.

, elimina el y desmenúzalo. Agrégalo a la ya preparada y retira del fuego. En un recipiente amplio, bate los huevos y añade una pequeña cantidad de sal .

y añade una pequeña cantidad de . En una fuente apta para horno, dispone una base de berenjenas asadas, añade encima una parte de la mezcla de atún con tomate y vierte un poco del huevo batido. Continúa alternando capas hasta utilizar todos los ingredientes. Una receta que destaca por su contraste de texturas y es fácil de hacer. Finaliza con una última capa de berenjena , cubre con el resto del huevo batido y espolvorea queso rallado por encima. Si lo deseas, puedes sumar pan rallado para lograr una superficie crocante .

, cubre con el resto del y espolvorea por encima. Si lo deseas, puedes sumar para lograr una . Lleva al horno precalentado a 200 °C y gratina durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y adquiera un tono dorado. ¿Cuántas porciones rinde esta receta? La preparación rinde cerca de 4 porciones abundantes, perfectas como plato principal en una comida familiar o para compartir. La cantidad final puede variar levemente según el tamaño que se sirva en cada plato.

El pastel de berenjena y atún gratinado es una preparación en capas en la que se alternan rodajas de berenjena asada, atún y una mezcla de sofrito y salsa de tomate. ¿Cuánto tiempo se puede conservar? Puede guardarse en la heladera, bien cubierto o dentro de un recipiente hermético, por un período de hasta 3 días. Otra opción es congelarlo en porciones individuales, con una conservación de hasta 2 meses. No obstante, es importante considerar que al descongelarlo puede modificarse la textura original, especialmente el efecto gratinado y su crocancia característica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







