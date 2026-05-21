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21 de mayo de 2026 - 19:42
Sociedad.

Pastel de berenjena y atún gratinado: una receta simple y sabrosa para compartir en familia

Una preparación rendidora y fácil de hacer que combina distintas texturas y se convierte en un plato ideal para compartir o sorprender a los invitados.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta de pastel de berenjena y atún gratinado.

Receta de pastel de berenjena y atún gratinado.

La cocción al horno es una de las alternativas más prácticas y versátiles para preparar comidas destinadas a varias porciones. Si se busca una receta equilibrada, de perfil saludable y con una textura suave y reconfortante, resulta una muy buena elección. Una alternativa ideal es el pastel de berenjena y atún gratinado.

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Este consiste en una preparación por capas, donde se intercalan rodajas de berenjena asada con atún y una base de sofrito junto a salsa de tomate. Como cierre, se incorpora queso gratinado, que se derrite durante el horneado y aporta un contraste de texturas particularmente atractivo.

Pastel de berenjena y atún gratinado.

Ingredientes

  • 2-3 berenjenas medianas
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 400 g de tomate triturado o salsa de tomate
  • 3 huevos
  • 100 g de queso rallado para gratinar
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal fina al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Orégano seco (opcional)
Es un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados.

Cómo hacer pastel de berenjena y atún gratinado, paso a paso

  • Limpia bien las berenjenas y córtalas en láminas finas a lo largo o en rodajas tipo disco. Agrégales sal por encima y déjalas reposar unos 15 minutos para reducir su sabor amargo. Luego sécalas con papel absorbente.
  • Enciende el horno y precaliéntalo a 200 °C. Distribuye las berenjenas en una placa para horno, rocía con un poco de aceite y cocínalas durante unos 15 minutos por cada lado, hasta que queden suaves y ligeramente doradas.
  • Mientras tanto, pela la cebolla y los ajos y córtalos finamente. Saltéalos en una sartén con aceite de oliva hasta que la cebolla se vuelva translúcida.
Es un plato saciante con el que puedes sorprender a tus invitados.
  • Incorpora el tomate triturado y cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, mezclando de vez en cuando. Condimenta con sal y pimienta a gusto y, si lo prefieres, suma orégano.
  • Abre las latas de atún, elimina el exceso de aceite y desmenúzalo. Agrégalo a la salsa de tomate ya preparada y retira del fuego.
  • En un recipiente amplio, bate los huevos y añade una pequeña cantidad de sal.
  • En una fuente apta para horno, dispone una base de berenjenas asadas, añade encima una parte de la mezcla de atún con tomate y vierte un poco del huevo batido. Continúa alternando capas hasta utilizar todos los ingredientes.
Una receta que destaca por su contraste de texturas y es fácil de hacer.
  • Finaliza con una última capa de berenjena, cubre con el resto del huevo batido y espolvorea queso rallado por encima. Si lo deseas, puedes sumar pan rallado para lograr una superficie crocante.
  • Lleva al horno precalentado a 200 °C y gratina durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y adquiera un tono dorado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde cerca de 4 porciones abundantes, perfectas como plato principal en una comida familiar o para compartir. La cantidad final puede variar levemente según el tamaño que se sirva en cada plato.

El pastel de berenjena y atún gratinado es una preparación en capas en la que se alternan rodajas de berenjena asada, atún y una mezcla de sofrito y salsa de tomate.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puede guardarse en la heladera, bien cubierto o dentro de un recipiente hermético, por un período de hasta 3 días. Otra opción es congelarlo en porciones individuales, con una conservación de hasta 2 meses. No obstante, es importante considerar que al descongelarlo puede modificarse la textura original, especialmente el efecto gratinado y su crocancia característica.

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