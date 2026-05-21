Arañas en otoño: por qué invaden las casas cuando bajan las temperaturas

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, muchas personas comienzan a notar una situación repetida dentro de sus casas: la aparición de arañas en techos , esquinas, ventanas y rincones oscuros. Aunque para algunos pasa desapercibido, el fenómeno se vuelve mucho más frecuente durante esta época del año.

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Especialistas en control de plagas explican que las arañas suelen buscar ambientes cálidos y protegidos cuando cambia el clima. Por eso, las viviendas se convierten en uno de los principales refugios para estos arácnidos durante los meses fríos.

La humedad, las lluvias y la disminución de temperatura favorecen su ingreso a los hogares , especialmente durante la noche. Muchas veces entran por pequeñas rendijas, ventanas abiertas, puertas o grietas casi imperceptibles.

Uno de los motivos principales tiene que ver con el clima. Durante el otoño, las temperaturas exteriores bajan y las arañas dejan patios, jardines o terrenos para buscar lugares más cálidos.

Las casas ofrecen exactamente ese ambiente: rincones oscuros, poca circulación y temperaturas más estables. Por eso suelen aparecer detrás de muebles, cortinas, cuadros, camas o incluso dentro de zapatos y cajas.

Otro factor importante es el período reproductivo. En esta época, muchas arañas macho salen a desplazarse en busca de hembras y recorren distintos espacios hasta ingresar accidentalmente a las viviendas.

Las noches frescas y los días lluviosos también incrementan el movimiento de estos arácnidos hacia interiores cerrados.

El truco del limón que recomiendan para alejarlas

Entre los métodos caseros más utilizados aparece uno muy simple: frotar limón en puertas y ventanas.

Especialistas aseguran que los aceites naturales presentes en los cítricos generan rechazo en las arañas por el fuerte aroma que desprenden. Sustancias como el limoneno y el citral afectan sus receptores sensoriales y vuelven incómodo el ambiente.

La técnica consiste en pasar cáscaras frescas de limón sobre marcos de puertas, ventanas, zócalos y rincones donde suelen aparecer.

Otra opción consiste en preparar un spray casero. Para eso se deben hervir cáscaras de limón en agua caliente durante algunos minutos. Luego se deja enfriar la mezcla, se cuela y se coloca en un atomizador.

Ese líquido puede aplicarse en esquinas, detrás de muebles, debajo de camas y otros sectores oscuros de la casa.

Cómo evitar que las arañas entren al hogar

Además del limón, especialistas recomiendan mantener la limpieza y evitar acumulación de objetos dentro de la vivienda.

Las pilas de ropa, cajas, zapatos y papeles generan escondites ideales para arañas e insectos durante el otoño.

También aconsejan:

Sellar grietas y pequeñas aberturas.

Revisar mosquiteros y ventanas.

Colocar burletes en puertas.

Evitar humedad en paredes y rincones.

Sacudir cortinas, frazadas y muebles con frecuencia.

La ventilación diaria de los ambientes también ayuda a disminuir la presencia de insectos y otros animales que sirven de alimento para las arañas.

Qué arañas suelen aparecer en otoño

En esta época suelen verse con mayor frecuencia arañas domésticas comunes, especialmente en zonas urbanas.

Aunque la mayoría no representa un peligro para las personas, algunas especies pueden provocar molestias o picaduras dolorosas. Por eso recomiendan evitar manipularlas directamente con las manos.

En provincias del norte argentino, como Jujuy, el cambio de estación también favorece la aparición de otros insectos y alimañas que buscan refugio dentro de las viviendas.

El aumento de arañas durante el otoño forma parte de un comportamiento natural relacionado con el clima y la reproducción. Por ese motivo, los especialistas aconsejan reforzar la limpieza y aplicar medidas preventivas antes de que bajen aún más las temperaturas.