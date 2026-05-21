Viral: un enorme elefante marino sorprendió en Ensenada y cortó el acceso a Isla Santiago

Lo que en un principio fue percibido como un hecho aislado terminó generando una situación poco habitual de desorden vehicular en la localidad de Ensenada que terminó siendo viral . Un ejemplar de elefante marino se presentó en las cercanías de la Isla Santiago , provocando la interrupción total de la circulación en la vía que une ese sector con el continente .

El ejemplar fue detectado inicialmente el lunes por la tarde en las inmediaciones del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla.

No obstante, el episodio se intensificó este martes cuando el animal ascendió a la zona de circulación vehicular , lo que provocó sorpresa y alarma entre los residentes y conductores que transitaban por el área.

La aparición del ejemplar motivó la intervención de equipos de Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires, guardaparques y profesionales de la Fundación Temaikén .

En el transcurso del operativo se registraron instantes de gran tensión, ya que el elefante marino, al intentar desplazarse hacia adelante, estuvo cerca de trepar sobre la caja de una camioneta perteneciente a la fundación que buscaba contener su movimiento.

El animal, aparentemente desorientado, fue visto en el camino que va a la Isla Santiago.

De acuerdo con el testimonio de habitantes de la zona, el animal presentaba signos de agotamiento. “Habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río, pero este subió, se ve que venía cansado”, señaló un residente del lugar.

Frente a las consultas de los vecinos, los especialistas aconsejaron no intervenir de manera invasiva sobre el ejemplar. “Lo dejemos ahí, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”, fue la indicación inicial emitida por Fauna Silvestre, con el objetivo de favorecer su recuperación y evitarle estrés adicional.

Operativo de resguardo y vigilia

Pese a que se esperaba que el episodio se resolviera de manera natural, el elefante marino avanzó hacia la zona de ingreso al Canal Santiago y no mostró intención de volver al agua.

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Con el objetivo de resguardar su seguridad y evitar que retomara la vía, los equipos especializados dispusieron una estructura improvisada con una mediasombra, apoyada junto a un camión, para generar un espacio de protección y descanso para el animal.

Desde el gobierno municipal de Ensenada indicaron que la presencia de esta especie en el área no resulta algo fuera de lo común, aunque en este caso lo que sorprendió fue el tamaño extraordinario del ejemplar observado. Actualmente, los equipos de rescate continúan en estado de monitoreo constante, aguardando que el animal recupere energía y, de forma autónoma, emprenda el regreso hacia el mar.