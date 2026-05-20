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20 de mayo de 2026 - 13:05
Sociedad.

Las pantuflas que limpian mientras caminás: la tendencia viral que gana lugar en el hogar

En nuevas rutinas para ahorrar tiempo y mantener el orden, estas pantuflas se hicieron populares por ayudar a mantener los pisos más limpios mientras se camina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estas son las zapatillas que limpian el piso mientras caminás.

Estas son las zapatillas que limpian el piso mientras caminás.

Las tradicionales pantuflas, vinculadas desde siempre con la comodidad y la calidez para estar en casa, han ido quedando en un segundo plano ante una tendencia emergente que es tendencia redes, plataformas de venta online y distintos hogares alrededor del mundo.

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En su lugar, están cobrando popularidad las conocidas como “pantuflas de limpieza”, un modelo de calzado doméstico pensado para el uso en el hogar que no solo prioriza el confort, sino que además está diseñado para ayudar en el mantenimiento y la higiene cotidiana de los pisos.

Cómo son las zapatillas que limpian el piso mientras caminás y ya son furor.

Así son las nuevas pantuflas de limpieza

Esta alternativa reúne dos aspectos habituales de la vida diaria: la búsqueda de confort en el hogar y el mantenimiento de la limpieza sin necesidad de esfuerzos adicionales.

A diferencia de las pantuflas convencionales, estos diseños incluyen una suela de microfibra que actúa como una especie de mopa delicada, capaz de recoger polvo, cabellos y pequeñas partículas a medida que la persona se desplaza con normalidad por los ambientes de la casa.

Esta moda comenzó a difundirse con mayor intensidad entre personas que tienen mascotas en el hogar o que disponen de poco tiempo para realizar limpiezas profundas de manera frecuente. La intención no es sustituir el lavado convencional de los pisos, sino extender la percepción de limpieza diaria y reducir la acumulación de suciedad entre una tarea de aseo y la siguiente.

Así son las zapatillas que limpian el piso mientras caminás y ya son furor.

Uno de los aspectos más valorados por quienes utilizan este tipo de calzado doméstico es su comodidad en el uso cotidiano. En muchos modelos, las suela removible pueden retirarse y lavarse, lo que facilita su higiene al permitir colocarlas directamente en el lavarropas. A su vez, los materiales elegidos están pensados para ofrecer una combinación equilibrada entre suavidad al tacto y durabilidad.

Por lo general, estos productos se fabrican con algodón y tejidos acolchados en la zona superior, mientras que en la parte inferior incorporan microfibra, material responsable de captar y retener el polvo.

Otro motivo que ayuda a entender la expansión de esta tendencia es su adaptación a diferentes clases de superficies. Este tipo de calzado puede emplearse sin inconvenientes sobre pisos de madera, porcelanato, cerámica o laminados, sin provocar marcas ni deterioros.

Además, su estructura liviana contribuye a un uso cómodo durante el día a día, sobre todo en hogares donde se pasa mucho tiempo en interiores o caminando sin calzado convencional.

Estas son las zapatillas que limpian el piso mientras caminás.

Además de su utilidad práctica, la dimensión visual también cobra relevancia. Las versiones más recientes priorizan líneas simples y colores neutros, lo que les permite adaptarse sin dificultad a diversos estilos de ambientación interior.

Así, este tipo de artículo deja de ser un simple elemento funcional del hogar para transformarse en un componente más de las tendencias actuales asociadas al confort y al bienestar dentro del espacio doméstico.

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