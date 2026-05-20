Por qué las abejas son consideradas los animales más importantes del mundo

Las abejas sostienen una tarea silenciosa pero fundamental para el planeta . Aunque muchas veces pasan desapercibidas, su trabajo impacta de manera directa en la producción de alimentos, en la biodiversidad y en el equilibrio natural de los ecosistemas.

Jujuy. Vecinos de Palpalá preocupados por la cantidad de panales de abeja en un espacio verde

Jujuy. Las abejas sin aguijón que viven en Jujuy y son inofensivas

Cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, una jornada impulsada para generar conciencia sobre la importancia de proteger a estos insectos, cuya población enfrenta una fuerte disminución en distintas partes del mundo.

La relevancia de las abejas creció en los últimos años a partir de informes científicos y campañas ambientales que advirtieron sobre las consecuencias que tendría su desaparición.

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El trabajo que garantiza gran parte de los alimentos

Las abejas cumplen una función esencial: la polinización. Durante ese proceso trasladan polen de una flor a otra y permiten que las plantas puedan reproducirse.

Gracias a esa actividad, más del 70% de los cultivos destinados al consumo humano logran desarrollarse de manera natural. Frutas, verduras, semillas y frutos secos dependen en gran parte de estos insectos.

Productos cotidianos como manzanas, tomates, zapallos, almendras, frutillas y naranjas forman parte de una extensa lista de alimentos vinculados a la polinización.

Por qué se considera a la abeja el animal más importante

La organización internacional Earthwatch Institute declaró a la abeja como el ser vivo más valioso del planeta debido al impacto que genera en la alimentación y en el ambiente.

La explicación se relaciona con el enorme alcance de su trabajo. Sin abejas, gran parte de la producción agrícola sufriría una caída significativa y numerosos ecosistemas perderían estabilidad.

Además de beneficiar a las personas, las abejas permiten la reproducción de plantas que sirven de refugio y alimento para miles de especies animales. Su presencia sostiene cadenas biológicas completas.

Distintos estudios también remarcan el valor económico de la polinización natural, que representa miles de millones de dólares anuales para la agricultura mundial.

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Las amenazas que ponen en riesgo a las colmenas

En distintas regiones del planeta se registró una disminución preocupante de abejas y otros insectos polinizadores.

Especialistas señalan al uso excesivo de pesticidas, la deforestación, los incendios forestales, la contaminación y el cambio climático como algunas de las principales amenazas.

La urbanización también influye de manera negativa. La pérdida de espacios verdes y flores nativas reduce las fuentes de alimento disponibles para las colmenas.

A eso se suman enfermedades y parásitos que afectan la supervivencia de las abejas en diferentes ambientes.

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Qué acciones ayudan a proteger a las abejas

Organizaciones ambientales impulsan campañas de concientización con recomendaciones simples que pueden aplicarse en la vida cotidiana.

Una de las principales sugerencias apunta a plantar flores nativas en patios, jardines, balcones y terrazas para ofrecer alimento a los polinizadores.

También se recomienda evitar pesticidas y fertilizantes químicos, ya que muchos productos contienen sustancias tóxicas para las abejas.

Otra acción importante consiste en apoyar a productores locales y fomentar la apicultura sustentable, una actividad clave para el cuidado de las colmenas y la preservación ambiental.