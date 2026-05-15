Helado de aceite de oliva: la receta casera simple y sofisticada para sorprender en el postre

Si hay una receta ideal para sorprender a los invitados a la hora del postre es el helado de aceita de oliva. Son opciones a las que se acude cuando se busca placer extremo, y darse el gusto de probar helados artesanales con sabores frescos y muy atractivos.

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Si bien los sabores tradicionales como vainilla , frutilla y chocolate continúan siendo infalibles , el universo del helado ofrece una enorme diversidad de combinaciones y propuestas.

Lejos de ser una rareza, este ingrediente aporta al postre una consistencia especialmente cremosa y aterciopelada , con un gusto refinado y repleto de matices complejos . A su vez, se trata de una preparación deliciosa y original que puede elaborarse fácilmente en casa, permitiendo ajustar el resultado al perfil de sabor deseado .

Receta de helado de aceite de oliva, un postre sofisticado y delicioso para preparar en casa.

En este contexto, la selección del aceite es clave, ya que su carácter aromático influye directamente en el helado, pudiendo aportar notas frutadas , un ligero amargor o incluso un sutil toque picante . Todo ello contribuye a generar un equilibrio poco habitual, pero muy interesante y atractivo en el resultado final.

La clave reside en elegir cuidadosamente la variedad de aceituna que mejor encaje con el tipo de experiencia que se quiere lograr. Si se busca un resultado más suave y sutil, lo ideal es inclinarse por aceites delicados como el de Arbequina, que se caracteriza por sus notas frutadas y una intensidad ligera mucho más tenue.

Receta de helado de aceite de oliva.

Por otro lado, para quienes prefieren sabores más marcados y con personalidad, el aceite de Picual representa una alternativa más potente y expresiva. Su perfil más firme y carácter intenso convierte al helado en un postre con identidad propia, pensado para quienes buscan sensaciones distintas y memorables.

Siguiendo estas recomendaciones, se puede obtener un postre casero original y distinto, ideal tanto para agasajar invitados como para disfrutar en días calurosos, sumando un toque gourmet, aromático y realmente tentador.

Receta de helado de aceite de oliva

El helado de aceite de oliva es un postre de textura suave y cremosa que se realiza a partir de ingredientes básicos como leche, nata, azúcar y yemas de huevo, al que se le incorpora como elemento distintivo un buen aceite de oliva virgen extra.

Helado de aceite de oliva virgen extra, un sabor sorprendente pero delicioso que seguro que fascinará a los paladares más exquisitos.

Su elaboración sigue el método clásico de los helados tradicionales, agregando el aceite en el momento en que la mezcla aún se encuentra tibia, lo que permite preservar intactas todas sus propiedades aromáticas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 horas (incluyendo el congelado) Preparación activa: 30 minutos Tiempo de cocción: 10 minutos Reposo y congelado: 4 horas 20 minutos



Ingredientes

250 ml de leche entera

250 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)

100 g de azúcar

4 yemas de huevo

80 ml de aceite de oliva virgen extra (de sabor suave y frutado)

1 pizca de sal

El secreto está en seleccionar la variedad de aceituna que mejor se adapte a la experiencia buscada.

Cómo hacer helado de aceite de oliva, paso a paso

Lleva la leche junto con la nata a una olla o cacerola y caliéntalas a temperatura media , procurando que no alcancen el punto de ebullición .

junto con la a una y caliéntalas a , procurando que no alcancen el punto de . Mientras tanto, en un recipiente aparte , bate las yemas de huevo junto con el azúcar y una pizca de sal hasta obtener una mezcla más clara y de textura espumosa .

, bate las junto con el y una pizca de hasta obtener una mezcla más y de . A continuación, incorpora poco a poco la leche caliente sobre la preparación de yemas , mezclando constantemente para evitar que los huevos se coagulen .

sobre la preparación de , mezclando constantemente para evitar que los . Luego, vuelve a colocar todo en la olla y cocina a fuego bajo, removiendo de forma continua, hasta que la mezcla espese ligeramente, adquiriendo una consistencia similar a la de una crema inglesa. Es fundamental evitar que llegue a hervir.

El helado de aceite de oliva es un postre cremoso, elaborado a base de leche, nata, azúcar y yemas, aportando el toque final con un buen aceite de oliva virgen extra. Receta de helado de aceite de oliva.

Finalmente, retira del fuego y deja reposar unos cinco minutos hasta que baje un poco la temperatura .

y deja reposar unos hasta que baje un poco la . Incorpora el aceite de oliva virgen extra en forma de hilo fino , mientras bates con suavidad hasta lograr una emulsión uniforme y bien integrada.

en forma de , mientras bates con suavidad hasta lograr una y bien integrada. Deja que la preparación se enfríe por completo a temperatura ambiente y, una vez que esté fría , colócala en la heladera durante un mínimo de dos horas para que tome consistencia.

y, una vez que esté , colócala en la durante un mínimo de para que tome consistencia. Luego, pásala a un recipiente apto para congelación y llévala al freezer . Durante las primeras tres horas , remueve la mezcla cada 30 minutos para impedir la formación de cristales de hielo y asegurar una textura más cremosa .

y llévala al . Durante las primeras , remueve la mezcla cada para impedir la formación de y asegurar una textura más . Al momento de servir, déjalo reposar unos minutos fuera del frío para que pierda un poco de rigidez y así poder apreciar mejor su cremosidad y el aroma característico.

El helado de aceite de oliva es un postre cremoso, elaborado a base de leche, nata, azúcar y yemas, aportando el toque final con un buen aceite de oliva virgen extra.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El helado puede mantenerse en el freezer durante un período de hasta dos semanas, siempre que esté guardado en un envase bien cerrado y hermético para preservar sus cualidades.

Para apreciarlo en su mejor punto de sabor y con una textura adecuada, se recomienda retirarlo del frío unos 10 minutos antes de servirlo y consumirlo.