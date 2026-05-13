Lasaña de atún y huevo: una receta simple, proteica y con pocos ingredientes

La lasaña es uno de los platos más apreciados de la gastronomía italiana , una preparación tradicional que suele elaborarse con un relleno de carne en salsa boloñesa y bechamel . Sin embargo, se trata de una receta muy flexible , que permite adaptar sus ingredientes según las preferencias de cada persona.

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Un buen ejemplo es esta lasaña de atún , una alternativa ideal para quienes buscan una versión más liviana y rica en proteínas de la clásica receta italiana .

La lasaña es una de las recetas más queridas de la cocina italiana, una delicia que suele prepararse con un relleno de carne en salsa boloñesa y bechamel.

Lo que distingue a esta preparación es que las tradicionales placas de pasta se reemplazan por finas tortillas de huevo , que funcionan como capas para construir una lasaña húmeda , sabrosa y con un alto aporte proteico . Entre cada nivel se coloca una mezcla de atún bien escurrido junto con salsa de tomate o tomate triturado , además de una pequeña cantidad de queso mozzarella .

Cuando se completa el armado con todas las capas, se lleva al horno hasta que el queso se derrita y la superficie quede gratinada, logrando así un plato principal original, nutritivo y lleno de sabor.

Lasaña de atún y huevo.

Receta de lasaña de atún proteica

Este plato se arma a partir de la alternancia de capas de finas tortillas de huevo, atún en conserva bien escurrido, salsa de tomate y queso mozzarella rallado.

La clave de la preparación está en la realización de las tortillas delgadas, que reemplazan a la pasta tradicional, y en el posterior armado en capas de la lasaña, finalizando con un horneado que permite lograr un gratinado en la superficie.

Una receta fácil, con solo 4 ingredientes y alta en proteínas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

4 latas de atún al natural (aprox. 400 g escurridos)

6 huevos medianos

400 ml de salsa de tomate casera o triturada

200 g de queso mozzarella rallado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Aceite de oliva virgen extra (opcional, para engrasar la sartén)

Para esta receta, sustituiremos las láminas de pasta por tortillas de huevo muy finas, formando capas intercaladas con atún en lata y tomate triturado.

Receta: ¿Cómo hacer lasaña de atún proteica, paso a paso?

Bate los huevos en un recipiente con una pizca de sal y pimienta hasta que queden bien integrados .

en un con una y hasta que queden bien . Forma las tortillas finas : calienta una sartén antiadherente y añade una pequeña porción de huevo batido , distribuyéndola de manera uniforme . Cocina aproximadamente 1 minuto por lado . Repite el procedimiento hasta obtener entre 4 y 5 unidades .

: calienta una y añade una pequeña , distribuyéndola de manera . Cocina aproximadamente . Repite el hasta obtener entre . Precalienta el horno a 200 °C , con calor superior e inferior .

a , con . Escurre el atún y desmenúzalo suavemente con la ayuda de un tenedor .

y con la ayuda de un . Arma la lasaña : en una fuente apta para horno , coloca una tortilla de huevo como primera capa o base .

: en una , coloca una como . Añade una capa de salsa de tomate, luego distribuye el atún y la mozzarella. Continúa alternando capas de tortilla, tomate, atún y queso hasta completar todos los ingredientes.

La lasaña es una de las recetas más queridas de la cocina italiana, una delicia que suele prepararse con un relleno de carne en salsa boloñesa y bechamel.