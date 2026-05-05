Flan de yogur casero: una versión liviana y cremosa de la receta tradicional

La receta de flan de yogur utiliza ingredientes básicos como yogur natural, leche condensada, huevos, azúcar y vainilla.

El flan de yogur gana terreno como una variante más liviana dentro de los clásicos dulces de siempre . Su consistencia cremosa y su gusto armonioso lo vuelven una propuesta interesante para quienes quieren innovar sin recurrir a elaboraciones complejas . Esta receta necesita insumos simples y fáciles de conseguir.

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El yogur introduce un toque levemente ácido que equilibra el dulzor y ofrece un resultado más suave en comparación con recetas más pesadas .

A esto se suma su adaptabilidad , que permite degustarlo en distintas ocasiones . Puede servirse como broche de una comida o como un gusto esporádico , manteniendo siempre una impronta suave que lo vuelve fácil de disfrutar.

El secreto de esta preparación radica en combinar correctamente cada uno de sus elementos , ya que todos cumplen un rol preciso para alcanzar una textura pareja .

La elaboración no es compleja, aunque exige cierto cuidado para evitar grumos y conseguir una mezcla uniforme desde el primer momento.

Una preparación suave con un toque fresco que transforma lo clásico en una opción ligera y equilibrada.

Ingredientes

2 tazas de yogur natural

1 taza de leche condensada

3 huevos

1/2 taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla

Preparación

Comenzar batiendo los huevos en un bol .

batiendo los en un . Sumar el yogur natural .

. Agregar la leche condensada .

. Incorporar el azúcar .

. Perfumar con esencia de vainilla .

. Integrar todo hasta lograr una mezcla homogénea .

. Volcar la preparación en un molde .

en un . Cocinar a baño María en el horno.

El flan de yogur se abre paso como una alternativa fresca dentro de los postres tradicionales.

Claves para lograr una textura perfecta del flan

La cocción a baño María resulta clave para lograr una textura delicada, ya que favorece una preparación pareja sin que el postre pierda humedad.

Regular bien el calor es importante para que la mezcla no se corte. Una temperatura moderada asegura un resultado más uniforme y agradable.

El enfriado posterior también cumple un papel fundamental: dejar reposar antes de desmoldar permite que el flan mantenga su estructura y consistencia.

La receta de flan de yogur utiliza ingredientes básicos como yogur natural, leche condensada, huevos, azúcar y vainilla.

Presentación y momento ideal para servir este flan de yougur casero

Cuando ya está frío, el postre puede llevarse a la mesa tal cual o sumarle acompañamientos simples que potencien su gusto. Su aspecto prolijo facilita una presentación atractiva sin necesidad de grandes detalles.

Se recomienda guardarlo en la heladera hasta el momento de consumirlo, lo que permite conservar su consistencia y acentuar su frescura.

El yogur aporta una acidez ligera que suaviza el dulzor del flan y lo diferencia de versiones más pesadas.

De este modo, el flan de yogur se presenta como una alternativa sencilla, equilibrada y de fácil elaboración, perfecta para quienes quieren variar sin alejarse de lo clásico.