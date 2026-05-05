martes 05 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de mayo de 2026 - 17:07
Sociedad.

Flan de yogur casero: una versión liviana y cremosa de la receta tradicional

Una versión sencilla y suave que combina frescura y textura delicada, ideal para renovar un clásico con una opción más equilibrada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La receta de flan de yogur utiliza ingredientes básicos como yogur natural, leche condensada, huevos, azúcar y vainilla.

La receta de flan de yogur utiliza ingredientes básicos como yogur natural, leche condensada, huevos, azúcar y vainilla.

El flan de yogur gana terreno como una variante más liviana dentro de los clásicos dulces de siempre. Su consistencia cremosa y su gusto armonioso lo vuelven una propuesta interesante para quienes quieren innovar sin recurrir a elaboraciones complejas. Esta receta necesita insumos simples y fáciles de conseguir.

Lee además
Bizcocho de avena y chocolate en taza: una receta lista en minutos y sin necesidad de horno.
Sociedad.

Bizcocho de avena y chocolate en taza: una receta lista en minutos y sin necesidad de horno
Tortilla de papas
Sociedad.

Tortilla de papas simple y rápida: la receta de la abuela para arrancar la semana

El yogur introduce un toque levemente ácido que equilibra el dulzor y ofrece un resultado más suave en comparación con recetas más pesadas.

Flan de yogur casero fácil.

A esto se suma su adaptabilidad, que permite degustarlo en distintas ocasiones. Puede servirse como broche de una comida o como un gusto esporádico, manteniendo siempre una impronta suave que lo vuelve fácil de disfrutar.

Ingredientes y procedimiento detallado

El secreto de esta preparación radica en combinar correctamente cada uno de sus elementos, ya que todos cumplen un rol preciso para alcanzar una textura pareja.

La elaboración no es compleja, aunque exige cierto cuidado para evitar grumos y conseguir una mezcla uniforme desde el primer momento.

Una preparación suave con un toque fresco que transforma lo clásico en una opción ligera y equilibrada.

Ingredientes

  • 2 tazas de yogur natural
  • 1 taza de leche condensada
  • 3 huevos
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 cucharadita de vainilla

Preparación

  • Comenzar batiendo los huevos en un bol.
  • Sumar el yogur natural.
  • Agregar la leche condensada.
  • Incorporar el azúcar.
  • Perfumar con esencia de vainilla.
  • Integrar todo hasta lograr una mezcla homogénea.
  • Volcar la preparación en un molde.
  • Cocinar a baño María en el horno.
El flan de yogur se abre paso como una alternativa fresca dentro de los postres tradicionales.

Claves para lograr una textura perfecta del flan

La cocción a baño María resulta clave para lograr una textura delicada, ya que favorece una preparación pareja sin que el postre pierda humedad.

Regular bien el calor es importante para que la mezcla no se corte. Una temperatura moderada asegura un resultado más uniforme y agradable.

El enfriado posterior también cumple un papel fundamental: dejar reposar antes de desmoldar permite que el flan mantenga su estructura y consistencia.

La receta de flan de yogur utiliza ingredientes básicos como yogur natural, leche condensada, huevos, azúcar y vainilla.

Presentación y momento ideal para servir este flan de yougur casero

Cuando ya está frío, el postre puede llevarse a la mesa tal cual o sumarle acompañamientos simples que potencien su gusto. Su aspecto prolijo facilita una presentación atractiva sin necesidad de grandes detalles.

Se recomienda guardarlo en la heladera hasta el momento de consumirlo, lo que permite conservar su consistencia y acentuar su frescura.

El yogur aporta una acidez ligera que suaviza el dulzor del flan y lo diferencia de versiones más pesadas.

De este modo, el flan de yogur se presenta como una alternativa sencilla, equilibrada y de fácil elaboración, perfecta para quienes quieren variar sin alejarse de lo clásico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bizcocho de avena y chocolate en taza: una receta lista en minutos y sin necesidad de horno

Tortilla de papas simple y rápida: la receta de la abuela para arrancar la semana

Pizza sin TACC, fácil y rápida: receta simple en el Día Internacional de la Celiaquía

Día de la Celiaquía: 10 trucos para cuidar la cocina sin gluten

Jujuy fue sede del Congreso Internacional de Mujeres Conductoras

Lo que se lee ahora
La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo.
Sociedad.

¿Cuándo se cobra Volver al Trabajo en mayo 2026?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Es jujeña,investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional
Jujuy.

Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Paso internacional de Villazón en Bolivia 
Jujuy.

Bloquearon el puente internacional La Quiaca - Villazón: cómo afecta a Jujuy

La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo.
Sociedad.

¿Cuándo se cobra Volver al Trabajo en mayo 2026?

Hernán Pellerano en Zona de Lobos video
Deportes.

Walter Morales y Hernán Pellerano estuvieron en el estreno de Zona de Lobos

Dos mujeres heridas tras un choque en la rotonda de Chango Más video
Policiales.

Choque en colectora de Ruta Nacional 9: dos mujeres resultaron heridas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel