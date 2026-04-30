Bizcocho de avena y chocolate en taza: una receta lista en minutos y sin necesidad de horno.

Seguir una dieta equilibrada no implica eliminar por completo los antojos dulces. De hecho, cada vez se opta más por soluciones prácticas y veloces que les permitan darse un gusto sin invertir demasiado tiempo en la preparación. Ejemplo de eso es el bizcocho de avena y chocolate en taza, que se logra con una receta más que simple.

En este escenario, las preparaciones rápidas ganan cada vez más popularidad. No solo reducen el tiempo en la cocina, sino que también facilitan un mayor control sobre lo que se utiliza y en qué proporciones, algo muy apreciado por quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar el placer del sabor.

Bizcocho en taza de avena y chocolate. El bizcocho en taza de avena con chocolate es un postre de textura suave y aireada que se elabora en pocos minutos utilizando el microondas. Se prepara a partir de avena —idealmente procesada como harina—, cacao en polvo, huevo y leche.

Todos los ingredientes se integran en una taza, se mezclan hasta lograr una preparación homogénea y luego se cocinan rápidamente en el microondas. El resultado es un bizcochuelo pequeño, húmedo, tierno y con un perfil ligeramente más saludable que otras opciones tradicionales.

Un antojo dulce que saciará tu hambre. Tiempo de preparación Preparación: 3 minutos

Cocción: 2 minutos (dependiendo de la potencia del microondas)

Tiempo total: 5 minutos Ingredientes 3 cucharadas de avena (ideal en harina, pero también sirven copos triturados)

1 cucharada de cacao en polvo (sin azúcar)

1 huevo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de polvos de hornear

Arándanos y frutos rojos (opcional)

Endulzante al gusto (stevia, eritritol o azúcar)

1 cucharada de leche (puede ser vegetal) Bizcocho de avena y chocolate. Cómo hacer bizcocho en taza de avena y chocolate, paso a paso Utiliza una taza amplia apta para microondas , de modo que la preparación tenga espacio suficiente y no se derrame durante la cocción .

, de modo que la tenga espacio suficiente y no se derrame durante la . Agrega dentro la avena , el cacao y el polvo leudante . Integra todo con una cuchara hasta que la mezcla quede uniforme y sin grumos visibles .

, el y el . Integra todo con una hasta que la mezcla quede y sin . Luego suma el huevo , el aceite , la leche y el endulzante elegido . Mezcla nuevamente hasta lograr una masa pareja y bien integrada.

, el , la y el . Mezcla nuevamente hasta lograr una y bien integrada. Asegúrate de despegar y mezclar también los bordes y el fondo de la taza, evitando restos secos; esto ayuda a que la cocción pareja. Bizcocho a la taza. Lleva la taza al microondas y cocina a potencia máxima durante 1 minuto y 30 segundos . Si la preparación aún se ve húmeda o poco cocida, suma intervalos de 20 segundos adicionales .

y cocina a durante . Si la preparación aún se ve o poco cocida, suma intervalos de . Una vez lista, deja reposar un minuto antes de comerla, para que la textura se asiente y evitar quemaduras .

antes de comerla, para que la y evitar . Como opción extra, podés incorporar antes de la cocción chips de chocolate, frutos secos o trozos de fruta para enriquecer el resultado final. Bizcocho en taza. Consejos técnicos: Evita excederte en la cocción , ya que un tiempo prolongado hará que la preparación pierda humedad y quede seca .

, ya que un tiempo prolongado hará que la pierda y quede . Antes de incorporar el huevo , integra correctamente todos los ingredientes secos para lograr una mezcla uniforme y sin grumos .

, integra correctamente todos los para lograr una y sin . Utiliza una taza de tamaño amplio, de manera que haya suficiente espacio y se eviten desbordes durante la cocción.

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