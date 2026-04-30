¿Qué café conviene más para la mente y la microbiota, según la ciencia?

Qué tipo de café beneficia más a la salud mental y cuántas tazas diarias pueden mejorar la microbiota intestinal.

El café forma parte del hábito cotidiano de millones de personas y su influencia en la salud lleva años en discusión. Más allá de su efecto estimulante , la investigación científica actual analiza de manera precisa cómo incide en el organismo . Esto fue puntualmente lo que realizó un equipo de especialistas europeos.

Cocina. Receta ideal para el calor: helado de café casero con pocas calorías y fácil de hacer

Hogar. Los 6 trucos para sacar las manchas de café de la ropa que nunca fallan

Se trata de un equipo liderado por John Cryan en el APC Microbiome Ireland de la University College Cork , determinó que el consumo de entre tres y cinco tazas diarias —con o sin cafeína — tiene impacto tanto en el estado de ánimo como en la microbiota intestinal .

Difundido en la revista Nature Communications , el trabajo evidencia que el café puede generar efectos positivos tanto en la salud mental como en el sistema digestivo mediante distintos procesos . La investigación, que involucró a 62 personas divididas entre quienes consumían la bebida y quienes no, combinó evaluaciones psicológicas con estudios biológicos luego de un período de dos semanas sin ingerir café .

Un estudio europeo demuestra que el consumo diario de café influye en el estado de ánimo y la microbiota intestinal de los adultos.

Entre quienes consumían café de manera habitual , la interrupción de su ingesta generó modificaciones notorias en la microbiota intestinal , un efecto que no se detectó en el grupo que no lo consumía. Luego, una parte de los participantes volvió a incorporarlo en su versión descafeinada y la otra retomó el consumo con cafeína , lo que permitió contrastar su impacto en la comunicación entre el intestino y el cerebro .

Los datos obtenidos mostraron que ambas variantes de la bebida lograron disminuir de manera significativa indicadores como el estrés, la depresión y la impulsividad.

Investigadores de la University College Cork y APC Microbiome Ireland analizaron el impacto del café con y sin cafeína en la salud mental y digestiva.

La cantidad analizada —entre tres y cinco tazas diarias— se ajusta a los niveles de ingesta moderada recomendados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. A su vez, el consumo frecuente de café se vinculó con modificaciones en la composición de la microbiota intestinal, de acuerdo con lo señalado por los especialistas de Nature Communications.

Diferencias en los efectos del café con cafeína y descafeinado

El estudio comparó ambas variantes de café y detectó efectos distintos según el tipo consumido. Quienes optaron por la versión descafeinada mostraron avances en procesos cognitivos como la memoria y la capacidad de aprendizaje, algo que los investigadores vincularon con los polifenoles presentes en esta opción.

En cambio, los participantes que volvieron a ingerir café con cafeína evidenciaron una disminución específica de la ansiedad y mejoras en la atención y la concentración, lo que señala a la cafeína como el factor determinante de estos efectos a nivel neurológico.

Investigadores observan diferencias notorias en el eje intestino-cerebro según la reincorporación de café descafeinado o con cafeína.

A pesar de las diferencias observadas entre ambas variantes, en los dos casos se registró una reducción amplia de los niveles de estrés, junto con una mejora integral en los marcadores vinculados a la salud mental y al funcionamiento digestivo.

Los investigadores plantean que el café podría ejercer sus efectos mediante vías distintas pero complementarias, dependiendo de los compuestos que integran su composición.

Impacto del café en la microbiota intestinal y prevención de infecciones

El consumo de café se asoció a alteraciones significativas en la microbiota intestinal en comparación con quienes no lo incorporaban en su dieta. Entre los cambios detectados, se destacó el incremento de bacterias como Eggertella sp., vinculada a la producción de ácidos gástricos, y Cryptobacterium curtum, relacionada con la formación de ácidos biliares.

Los componentes estimulantes y antioxidantes del café contribuyen a sus efectos positivos sobre la salud física y emocional.

Estas poblaciones microbianas están asociadas a un entorno intestinal con menor susceptibilidad a infecciones y con mayor capacidad para neutralizar microorganismos perjudiciales. Además, el análisis identificó una mayor abundancia de Firmicutes, un conjunto bacteriano que estudios previos han relacionado con estados emocionales positivos, especialmente en el caso de las mujeres.

De acuerdo con el equipo científico, estas modificaciones en la microbiota podrían explicarse por la acción de los compuestos bioactivos presentes en el café, los cuales influyen tanto en el metabolismo como en el equilibrio del sistema digestivo y en el estado emocional.

El estudio también mostró que interrumpir el consumo en personas habituadas generó un deterioro en la diversidad y el balance de la microbiota intestinal. En cambio, al volver a incorporarlo —ya sea en su versión con cafeína o descafeinada— se recuperó parcialmente esa diversidad bacteriana, junto con indicadores vinculados al bienestar mental y digestivo.

cafe 22.jpg

El café como modulador de la salud física y emocional

El investigador John Cryan subrayó, en declaraciones citadas por Nature, la relevancia de entender de qué manera el consumo moderado de café puede influir al mismo tiempo en la microbiota intestinal y en la salud mental.

En ese sentido, señaló que la conexión entre el sistema digestivo y el bienestar psicológico es cada vez más evidente, aunque todavía no se comprenden del todo los mecanismos que explican el impacto del café en el llamado eje intestino-cerebro.

El grupo de científicos sostiene que estos resultados podrían servir para adaptar las recomendaciones de consumo según la respuesta de cada persona, ya que la actividad conjunta de los microorganismos intestinales y sus productos metabólicos puede verse influida por el café, generando efectos sostenidos favorables para mantener una microbiota equilibrada, de acuerdo con lo publicado en Nature Communications.

Salud Dos o tres tazas de café al día pueden perfectamente vincularse con una mayor longevidad. Twitter

Desde una mirada más amplia, los especialistas plantean que el café, más allá de la cafeína que contiene, puede entenderse como un recurso cotidiano y al alcance de la mano para contribuir al equilibrio entre el funcionamiento mental y el sistema digestivo, gracias tanto a sus compuestos estimulantes como a sus propiedades antioxidantes.

Este trabajo abre el camino para nuevas líneas de investigación orientadas a comprender de qué manera la alimentación puede influir en la salud física y mental a través del eje intestino-cerebro, ubicando al café como un posible modulador beneficioso dentro de ese mecanismo.