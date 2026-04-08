Día Mundial de la Empanada: seis recetas para celebrar con todos los sabores

Hoy es el Día Mundial de la Empanada.

Cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional de la Empanada , una jornada que celebra esta preparación icónica y destaca su importancia dentro de la gastronomía a nivel mundial. Estas se posicionan como una de las recetas más representativas y multifacéticas de la cocina latinoamericana.

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Su atractivo principal radica en la posibilidad de variar los ingredientes y las formas de cocción según gustos y tradiciones. A continuación, se presentan recetas con rellenos tanto clásicos como innovadores , acompañadas de instrucciones detalladas para conseguir resultados perfectos en cualquier hogar.

El éxito de una empanada está muy ligado a la calidad de la masa . Que esta tenga una textura equilibrada y un sabor suave es clave para que el relleno se destaque y para asegurar que los bordes se cierren de manera firme y uniforme.

El Día Mundial de la Empanada resalta la diversidad de rellenos tradicionales en la gastronomía latinoamericana.

500 gramos de harina de trigo común

100 gramos de manteca o 80 mililitros de aceite

200 mililitros de agua

1 cucharadita de sal fina

1 huevo (opcional, para pintar la masa antes de hornear)

La masa casera es clave para lograr empanadas perfectas y resaltar el sabor de cada relleno.

Preparación paso a paso:

Disponer la harina dentro de un recipiente grande y hacer un pozo en el centro .

dentro de un y hacer un . Incorporar en ese hueco la sal y la manteca derretida (o el aceite ) y empezar a mezclar usando los dedos o una cuchara .

y la (o el ) y empezar a usando los dedos o una . Agregar el agua gradualmente , integrando la harina desde los bordes hacia el centro , hasta obtener una masa uniforme y compacta .

, integrando la harina desde los , hasta obtener una . Trabajar la masa con las manos durante varios minutos hasta que adquiera una textura lisa y deje de adhesarse a los dedos.

con las manos durante varios minutos hasta que adquiera una y deje de a los dedos. Cubrirla con un paño limpio y permitir que repose alrededor de media hora .

y permitir que repose alrededor de . Extender la masa sobre una superficie espolvoreada con harina , hasta obtener un grosor aproximado de 3 milímetros .

, hasta obtener un . Con un cortapastas o un molde, formar círculos de unos 12 centímetros de diámetro, listos para agregar el relleno.

Las empanadas de carne representan una parte esencial de la identidad culinaria argentina.

1- Empanadas de carne tradicionales

Este tipo de relleno es emblemático en Argentina, país donde las empanadas de carne se consideran un símbolo de la tradición gastronómica y un referente de su cultura culinaria.

Ingredientes:

500 gramos de carne vacuna picada

2 cebollas medianas

1 pimiento rojo pequeño

2 huevos duros

100 gramos de aceitunas verdes

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

Aceite

Las opciones de jamón y queso son favoritas entre los más pequeños por su sabor suave y cremoso.

Preparación:

Pelar las cebollas y el pimiento , luego cortarlos en dados finos .

y el , luego . En una sartén con un chorrito de aceite , saltear las verduras hasta que estén blandas .

con un , hasta que estén . Agregar la carne picada y cocinarla hasta que pierda su color crudo , desmenuzando los pedazos más grandes con una cuchara .

y hasta que pierda su , los pedazos más grandes con una . Incorporar el comino y el pimentón , ajustando la sal y la pimienta según tu gusto .

y el , ajustando la y la según tu . Retirar del fuego y dejar que la mezcla se enfríe antes de usarla.

y dejar que la se antes de usarla. Trocear los huevos cocidos y las aceitunas , e incorporarlos a la preparación de carne ya fría .

y las , e incorporarlos a la ya . Distribuir una porción de relleno sobre cada círculo de masa , doblar y presionar los bordes para sellarlos con un repulgue .

sobre cada , y para con un . Colocar las empanadas en una bandeja apta para horno y barnizar con huevo batido para dar brillo .

en una y para dar . Cocinar en horno precalentado a 200°C hasta que adquieran un color dorado parejo.

La receta de humita une ingredientes andinos como el maíz y el queso en una preparación clásica.

2- Empanadas de jamón y queso

Las empanadas rellenas de jamón y queso representan una alternativa práctica y muy apreciada, particularmente por los niños.

Ingredientes:

200 gramos de jamón cocido

200 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que funda bien

Orégano seco (opcional)

Preparación:

Cortar el jamón y el queso en trozos pequeños .

y el en . Combinar ambos componentes y, si se quiere, añadir un poco de orégano seco para aromatizar .

y, si se quiere, añadir un poco de para . Distribuir la preparación sobre los discos de masa , cerrar y asegurar bien los bordes .

sobre los , y . Cocinar en horno o sartén hasta que la masa esté dorada y el queso completamente derretido.

Las empanadas de espinaca y ricota ofrecen una alternativa vegetariana, ligera y nutritiva.

3- Empanadas de humita

La combinación de maíz con queso es un clásico de las zonas andinas, muy popular en el noroeste de Argentina y en territorio boliviano.

Ingredientes:

2 tazas de granos de maíz cocidos (puede usarse maíz en lata escurrido)

1 cebolla

1 cucharada de manteca

100 gramos de queso fresco

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

Cortar la cebolla en trozos pequeños y cocinarla en manteca hasta que se torne translúcida .

en y hasta que se torne . Sumar el maíz y saltear por unos minutos , mezclando bien .

y por unos , . Condimentar con sal , pimienta y un toque de nuez moscada .

con , y un toque de . Apartar del fuego , dejar que se enfríe un poco y mezclar con el queso cortado en cubos .

, dejar que se un poco y con el . Rellenar los discos de masa con esta preparación, cerrar bien los bordes y terminar la cocción al horno o en aceite caliente.

Aprovechar restos de pollo cocido permite preparar empanadas sabrosas y prácticas en pocos pasos.

4- Empanadas de espinaca y ricota

Una opción sin carne, ligera y llena de sabor. La mezcla de espinaca con ricota es un clásico presente en diversas tradiciones culinarias del Mediterráneo.

Ingredientes:

300 gramos de espinaca fresca o congelada

200 gramos de ricota

1 huevo

50 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

Hervir la espinaca hasta que esté tierna , escurrirla por completo y picarla finamente .

hasta que esté , y . Combinarla con la ricota , un huevo y el queso rallado de preferencia.

con la , un y el de preferencia. Sazonar con sal , pimienta y una pizca de nuez moscada .

con , y una pizca de . Colocar porciones de esta preparación sobre los discos de masa y sellarlos .

de esta sobre los y . Hornear hasta que adquieran un tono dorado uniforme.

Las versiones sin gluten garantizan que las personas celíacas también disfruten de esta tradición.

5- Empanadas de pollo

Las empanadas rellenas de pollo son una opción práctica y deliciosa, ideal para reutilizar sobras de carne ya cocida.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

1 cebolla de verdeo

1 cebolla común

1 pimiento pequeño

1 huevo duro

1 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta

Preparación:

Cortar la cebolla y el morrón en trozos pequeños .

y el en . Sofreírlos en un poco de aceite hasta que estén tiernos .

en un poco de hasta que estén . Agregar el pollo desmenuzado y el pimentón , sazonando con sal y pimienta al gusto.

y el , con y al gusto. Incorporar los huevos duros previamente picados .

previamente . Esperar a que la preparación se enfríe antes de rellenar las empanadas .

a que la se antes de . Finalizar cocinando al horno o friendo en aceite bien caliente hasta que estén doradas.

Empanadas tucumanas

6- Empanadas sin gluten

Ingredientes para la masa:

300 gramos de premezcla sin gluten (harina de arroz, fécula de maíz y almidón de mandioca)

1 cucharadita de polvo de hornear apto para celíacos

80 gramos de manteca o 60 mililitros de aceite

150 mililitros de agua

1 huevo

Sal

Preparación de la masa:

Combinar la premezcla con el polvo de hornear y una pizca de sal .

con el y una . Incorporar la manteca derretida (o aceite ), el huevo y el agua , mezclando hasta integrar .

(o ), el y el , hasta . Amasar hasta obtener una textura homogénea y flexible , luego dejar reposar unos 15 minutos .

hasta obtener una , luego unos . Extender la masa entre dos láminas de film transparente y recortar círculos del tamaño deseado.

Empanadas jujeñas Empanadas jujeñas

Relleno sugerido: Verduras y queso

1 zanahoria rallada

1 zucchini rallado

1 cebolla pequeña

100 gramos de queso cremoso apto para celíacos

Sal, pimienta y orégano

Preparación: