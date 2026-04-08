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8 de abril de 2026 - 09:23
Sociedad.

Día Mundial de la Empanada: seis recetas para celebrar con todos los sabores

Este 8 de abril invita a redescubrir recetas que van desde la tradicional de carne hasta versiones vegetarianas y sin gluten, pensadas para distintos gustos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hoy es el Día Mundial de la Empanada.

Hoy es el Día Mundial de la Empanada.

Cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional de la Empanada, una jornada que celebra esta preparación icónica y destaca su importancia dentro de la gastronomía a nivel mundial. Estas se posicionan como una de las recetas más representativas y multifacéticas de la cocina latinoamericana.

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Su atractivo principal radica en la posibilidad de variar los ingredientes y las formas de cocción según gustos y tradiciones. A continuación, se presentan recetas con rellenos tanto clásicos como innovadores, acompañadas de instrucciones detalladas para conseguir resultados perfectos en cualquier hogar.

El Día Mundial de la Empanada resalta la diversidad de rellenos tradicionales en la gastronomía latinoamericana.

Masa básica para empanadas

El éxito de una empanada está muy ligado a la calidad de la masa. Que esta tenga una textura equilibrada y un sabor suave es clave para que el relleno se destaque y para asegurar que los bordes se cierren de manera firme y uniforme.

Ingredientes para la masa (aproximadamente 20 empanadas):

  • 500 gramos de harina de trigo común
  • 100 gramos de manteca o 80 mililitros de aceite
  • 200 mililitros de agua
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 huevo (opcional, para pintar la masa antes de hornear)
La masa casera es clave para lograr empanadas perfectas y resaltar el sabor de cada relleno.

Preparación paso a paso:

  • Disponer la harina dentro de un recipiente grande y hacer un pozo en el centro.
  • Incorporar en ese hueco la sal y la manteca derretida (o el aceite) y empezar a mezclar usando los dedos o una cuchara.
  • Agregar el agua gradualmente, integrando la harina desde los bordes hacia el centro, hasta obtener una masa uniforme y compacta.
  • Trabajar la masa con las manos durante varios minutos hasta que adquiera una textura lisa y deje de adhesarse a los dedos.
  • Cubrirla con un paño limpio y permitir que repose alrededor de media hora.
  • Extender la masa sobre una superficie espolvoreada con harina, hasta obtener un grosor aproximado de 3 milímetros.
  • Con un cortapastas o un molde, formar círculos de unos 12 centímetros de diámetro, listos para agregar el relleno.
Las empanadas de carne representan una parte esencial de la identidad culinaria argentina.

1- Empanadas de carne tradicionales

Este tipo de relleno es emblemático en Argentina, país donde las empanadas de carne se consideran un símbolo de la tradición gastronómica y un referente de su cultura culinaria.

Ingredientes:

  • 500 gramos de carne vacuna picada
  • 2 cebollas medianas
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • 2 huevos duros
  • 100 gramos de aceitunas verdes
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite
Las opciones de jamón y queso son favoritas entre los más pequeños por su sabor suave y cremoso.

Preparación:

  • Pelar las cebollas y el pimiento, luego cortarlos en dados finos.
  • En una sartén con un chorrito de aceite, saltear las verduras hasta que estén blandas.
  • Agregar la carne picada y cocinarla hasta que pierda su color crudo, desmenuzando los pedazos más grandes con una cuchara.
  • Incorporar el comino y el pimentón, ajustando la sal y la pimienta según tu gusto.
  • Retirar del fuego y dejar que la mezcla se enfríe antes de usarla.
  • Trocear los huevos cocidos y las aceitunas, e incorporarlos a la preparación de carne ya fría.
  • Distribuir una porción de relleno sobre cada círculo de masa, doblar y presionar los bordes para sellarlos con un repulgue.
  • Colocar las empanadas en una bandeja apta para horno y barnizar con huevo batido para dar brillo.
  • Cocinar en horno precalentado a 200°C hasta que adquieran un color dorado parejo.
La receta de humita une ingredientes andinos como el maíz y el queso en una preparación clásica.

2- Empanadas de jamón y queso

Las empanadas rellenas de jamón y queso representan una alternativa práctica y muy apreciada, particularmente por los niños.

Ingredientes:

  • 200 gramos de jamón cocido
  • 200 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que funda bien
  • Orégano seco (opcional)

Preparación:

  • Cortar el jamón y el queso en trozos pequeños.
  • Combinar ambos componentes y, si se quiere, añadir un poco de orégano seco para aromatizar.
  • Distribuir la preparación sobre los discos de masa, cerrar y asegurar bien los bordes.
  • Cocinar en horno o sartén hasta que la masa esté dorada y el queso completamente derretido.
Las empanadas de espinaca y ricota ofrecen una alternativa vegetariana, ligera y nutritiva.

3- Empanadas de humita

La combinación de maíz con queso es un clásico de las zonas andinas, muy popular en el noroeste de Argentina y en territorio boliviano.

Ingredientes:

  • 2 tazas de granos de maíz cocidos (puede usarse maíz en lata escurrido)
  • 1 cebolla
  • 1 cucharada de manteca
  • 100 gramos de queso fresco
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

  • Cortar la cebolla en trozos pequeños y cocinarla en manteca hasta que se torne translúcida.
  • Sumar el maíz y saltear por unos minutos, mezclando bien.
  • Condimentar con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.
  • Apartar del fuego, dejar que se enfríe un poco y mezclar con el queso cortado en cubos.
  • Rellenar los discos de masa con esta preparación, cerrar bien los bordes y terminar la cocción al horno o en aceite caliente.
Aprovechar restos de pollo cocido permite preparar empanadas sabrosas y prácticas en pocos pasos.

4- Empanadas de espinaca y ricota

Una opción sin carne, ligera y llena de sabor. La mezcla de espinaca con ricota es un clásico presente en diversas tradiciones culinarias del Mediterráneo.

Ingredientes:

  • 300 gramos de espinaca fresca o congelada
  • 200 gramos de ricota
  • 1 huevo
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

  • Hervir la espinaca hasta que esté tierna, escurrirla por completo y picarla finamente.
  • Combinarla con la ricota, un huevo y el queso rallado de preferencia.
  • Sazonar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  • Colocar porciones de esta preparación sobre los discos de masa y sellarlos.
  • Hornear hasta que adquieran un tono dorado uniforme.
Las versiones sin gluten garantizan que las personas celíacas también disfruten de esta tradición.

5- Empanadas de pollo

Las empanadas rellenas de pollo son una opción práctica y deliciosa, ideal para reutilizar sobras de carne ya cocida.

Ingredientes:

  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 cebolla común
  • 1 pimiento pequeño
  • 1 huevo duro
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta

Preparación:

  • Cortar la cebolla y el morrón en trozos pequeños.
  • Sofreírlos en un poco de aceite hasta que estén tiernos.
  • Agregar el pollo desmenuzado y el pimentón, sazonando con sal y pimienta al gusto.
  • Incorporar los huevos duros previamente picados.
  • Esperar a que la preparación se enfríe antes de rellenar las empanadas.
  • Finalizar cocinando al horno o friendo en aceite bien caliente hasta que estén doradas.
Empanadas tucumanas

6- Empanadas sin gluten

Ingredientes para la masa:

  • 300 gramos de premezcla sin gluten (harina de arroz, fécula de maíz y almidón de mandioca)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear apto para celíacos
  • 80 gramos de manteca o 60 mililitros de aceite
  • 150 mililitros de agua
  • 1 huevo
  • Sal

Preparación de la masa:

  • Combinar la premezcla con el polvo de hornear y una pizca de sal.
  • Incorporar la manteca derretida (o aceite), el huevo y el agua, mezclando hasta integrar.
  • Amasar hasta obtener una textura homogénea y flexible, luego dejar reposar unos 15 minutos.
  • Extender la masa entre dos láminas de film transparente y recortar círculos del tamaño deseado.
Empanadas jujeñas
Empanadas jujeñas

Empanadas jujeñas

Relleno sugerido: Verduras y queso

  • 1 zanahoria rallada
  • 1 zucchini rallado
  • 1 cebolla pequeña
  • 100 gramos de queso cremoso apto para celíacos
  • Sal, pimienta y orégano

Preparación:

  • Saltear la cebolla, la zanahoria y el zucchini hasta que adquieran suavidad.
  • Permitir que la preparación se enfríe y luego combinarla con el queso.
  • Rellenar los círculos de masa sin gluten y cerrar bien los bordes.
  • Hornear hasta que la superficie adquiera un color dorado uniforme.

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