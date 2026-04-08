Día Mundial de la Empanada: seis recetas para celebrar con todos los sabores

Cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional de la Empanada, una jornada que celebra esta preparación icónica y destaca su importancia dentro de la gastronomía a nivel mundial. Estas se posicionan como una de las recetas más representativas y multifacéticas de la cocina latinoamericana.
Su atractivo principal radica en la posibilidad de variar los ingredientes y las formas de cocción según gustos y tradiciones. A continuación, se presentan recetas con rellenos tanto clásicos como innovadores, acompañadas de instrucciones detalladas para conseguir resultados perfectos en cualquier hogar.
Masa básica para empanadas
El éxito de una empanada está muy ligado a la calidad de la masa. Que esta tenga una textura equilibrada y un sabor suave es clave para que el relleno se destaque y para asegurar que los bordes se cierren de manera firme y uniforme.
Ingredientes para la masa (aproximadamente 20 empanadas):
500 gramos de harina de trigo común
100 gramos de manteca o 80 mililitros de aceite
200 mililitros de agua
1 cucharadita de sal fina
1 huevo (opcional, para pintar la masa antes de hornear)
Preparación paso a paso:
Disponer la harina dentro de un recipiente grande y hacer un pozo en el centro.
Incorporar en ese hueco la sal y la manteca derretida (o el aceite) y empezar a mezclar usando los dedos o una cuchara.
Agregar el agua gradualmente, integrando la harina desde los bordes hacia el centro, hasta obtener una masa uniforme y compacta.
Trabajar la masa con las manos durante varios minutos hasta que adquiera una textura lisa y deje de adhesarse a los dedos.
Cubrirla con un paño limpio y permitir que repose alrededor de media hora.
Extender la masa sobre una superficie espolvoreada con harina, hasta obtener un grosor aproximado de 3 milímetros.
Con un cortapastas o un molde, formar círculos de unos 12 centímetros de diámetro, listos para agregar el relleno.
1- Empanadas de carne tradicionales
Este tipo de relleno es emblemático en Argentina, país donde las empanadas de carne se consideran un símbolo de la tradición gastronómica y un referente de su cultura culinaria.
Ingredientes:
500 gramos de carne vacuna picada
2 cebollas medianas
1 pimiento rojo pequeño
2 huevos duros
100 gramos de aceitunas verdes
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de pimentón dulce
Sal y pimienta a gusto
Aceite
Preparación:
Pelar las cebollas y el pimiento, luego cortarlos en dados finos.
En una sartén con un chorrito de aceite, saltear las verduras hasta que estén blandas.
Agregar la carne picada y cocinarla hasta que pierda su color crudo, desmenuzando los pedazos más grandes con una cuchara.
Incorporar el comino y el pimentón, ajustando la sal y la pimienta según tu gusto.
Retirar del fuego y dejar que la mezcla se enfríe antes de usarla.
Trocear los huevos cocidos y las aceitunas, e incorporarlos a la preparación de carne ya fría.
Distribuir una porción de relleno sobre cada círculo de masa, doblar y presionar los bordes para sellarlos con un repulgue.
Colocar las empanadas en una bandeja apta para horno y barnizar con huevo batido para dar brillo.
Cocinar en horno precalentado a 200°C hasta que adquieran un color dorado parejo.
2- Empanadas de jamón y queso
Las empanadas rellenas de jamón y queso representan una alternativa práctica y muy apreciada, particularmente por los niños.
Ingredientes:
200 gramos de jamón cocido
200 gramos de queso mozzarella o cualquier queso que funda bien
Orégano seco (opcional)
Preparación:
Cortar el jamón y el queso en trozos pequeños.
Combinar ambos componentes y, si se quiere, añadir un poco de orégano seco para aromatizar.
Distribuir la preparación sobre los discos de masa, cerrar y asegurar bien los bordes.
Cocinar en horno o sartén hasta que la masa esté dorada y el queso completamente derretido.
3- Empanadas de humita
La combinación de maíz con queso es un clásico de las zonas andinas, muy popular en el noroeste de Argentina y en territorio boliviano.
Ingredientes:
2 tazas de granos de maíz cocidos (puede usarse maíz en lata escurrido)
1 cebolla
1 cucharada de manteca
100 gramos de queso fresco
Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación:
Cortar la cebolla en trozos pequeños y cocinarla en manteca hasta que se torne translúcida.
Sumar el maíz y saltear por unos minutos, mezclando bien.
Condimentar con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.
Apartar del fuego, dejar que se enfríe un poco y mezclar con el queso cortado en cubos.
Rellenar los discos de masa con esta preparación, cerrar bien los bordes y terminar la cocción al horno o en aceite caliente.
4- Empanadas de espinaca y ricota
Una opción sin carne, ligera y llena de sabor. La mezcla de espinaca con ricota es un clásico presente en diversas tradiciones culinarias del Mediterráneo.
Ingredientes:
300 gramos de espinaca fresca o congelada
200 gramos de ricota
1 huevo
50 gramos de queso rallado
Sal, pimienta y nuez moscada
Preparación:
Hervir la espinaca hasta que esté tierna, escurrirla por completo y picarla finamente.
Combinarla con la ricota, un huevo y el queso rallado de preferencia.
Sazonar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
Colocar porciones de esta preparación sobre los discos de masa y sellarlos.
Hornear hasta que adquieran un tono dorado uniforme.
5- Empanadas de pollo
Las empanadas rellenas de pollo son una opción práctica y deliciosa, ideal para reutilizar sobras de carne ya cocida.
Ingredientes:
2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
1 cebolla de verdeo
1 cebolla común
1 pimiento pequeño
1 huevo duro
1 cucharadita de pimentón
Sal y pimienta
Preparación:
Cortar la cebolla y el morrón en trozos pequeños.
Sofreírlos en un poco de aceite hasta que estén tiernos.
Agregar el pollo desmenuzado y el pimentón, sazonando con sal y pimienta al gusto.
Incorporar los huevos duros previamente picados.
Esperar a que la preparación se enfríe antes de rellenar las empanadas.
Finalizar cocinando al horno o friendo en aceite bien caliente hasta que estén doradas.
6- Empanadas sin gluten
Ingredientes para la masa:
300 gramos de premezcla sin gluten (harina de arroz, fécula de maíz y almidón de mandioca)
1 cucharadita de polvo de hornear apto para celíacos
80 gramos de manteca o 60 mililitros de aceite
150 mililitros de agua
1 huevo
Sal
Preparación de la masa:
Combinar la premezcla con el polvo de hornear y una pizca de sal.
Incorporar la manteca derretida (o aceite), el huevo y el agua, mezclando hasta integrar.
Amasar hasta obtener una textura homogénea y flexible, luego dejar reposar unos 15 minutos.
Extender la masa entre dos láminas de film transparente y recortar círculos del tamaño deseado.
Relleno sugerido: Verduras y queso
1 zanahoria rallada
1 zucchini rallado
1 cebolla pequeña
100 gramos de queso cremoso apto para celíacos
Sal, pimienta y orégano
Preparación:
Saltear la cebolla, la zanahoria y el zucchini hasta que adquieran suavidad.
Permitir que la preparación se enfríe y luego combinarla con el queso.
Rellenar los círculos de masa sin gluten y cerrar bien los bordes.
Hornear hasta que la superficie adquiera un color dorado uniforme.