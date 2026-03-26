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26 de marzo de 2026 - 16:58
Sociedad.

Albóndigas con salsa de trufa: una receta gourmet para sorprender en la mesa

El toque de trufa eleva esta receta clásica, convirtiéndola en una experiencia sofisticada y moderna para cualquier comida. Seguí el paso a paso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta de albóndigas en salsa de trufa.

Receta de albóndigas en salsa de trufa.

El perfume de la trufa transforma cualquier preparación, pero cuando se combina con albóndigas tiernas y jugosas, la comida se eleva a un nivel claramente gourmet. Para quienes buscan impresionar a familiares o invitados, estas albóndigas con salsa de trufa resultan una receta elegante y reconfortante a la vez.

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Esta opción tiene un lugar destacado en la cocina casera, y sumar la trufa —uno de los ingredientes más valorados en la alta cocina— les otorga un aire contemporáneo y sofisticado, perfecto para celebraciones, cenas especiales o momentos en los que se desea un toque de lujo culinario.

La opción perfecta para sorprender y convertir en una experiencia gourmet.

Receta de albóndigas en salsa de trufa

Las albóndigas con salsa de trufa consisten en pequeñas porciones de carne molida sazonada, doradas en sartén y luego cocinadas en una salsa cremosa que combina nata y trufa.

El secreto de esta receta radica en usar productos frescos y seguir un método accesible: primero se moldean y se fríen las albóndigas, a continuación se prepara la salsa, y finalmente se incorporan para que se impregnen del aroma intenso y del sabor sofisticado de la trufa.

Receta de albóndigas en salsa de trufa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 500 g de carne picada de ternera (o mezcla ternera/cerdo)
  • 1 huevo
  • 2 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 50 ml de leche entera
  • 3 cucharadas de pan rallado
  • Sal y pimienta al gusto
  • Harina para rebozar
  • Aceite de oliva virgen extra para freír
  • 200 ml de nata para cocinar
  • 20-30 g de trufa negra fresca o de conserva (puedes sustituir por pasta de trufa)
  • 1 chalota (opcional)
  • 1 vaso pequeño de vino blanco seco (100 ml)
  • 1 cucharada de mantequilla (opcional para la salsa)
La incorporación de uno de los ingredientes más apreciados en la alta cocina aporta un toque moderno y lujoso.

Cómo hacer albóndigas en salsa de trufa, paso a paso

  • Integra la carne molida con el huevo, el ajo picado, el perejil, la leche, el pan rallado, sal y pimienta, hasta conseguir una mezcla uniforme y jugosa.
  • Moldea pequeñas porciones del tamaño aproximado de una nuez y rebózalas ligeramente en harina, esto ayudará a que mantengan su forma durante la cocción.
  • Dora las albóndigas en una sartén amplia con aceite caliente, hasta que adquieran un color dorado por fuera. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
  • Descarta el aceite sobrante y, en la misma sartén, incorpora la chalota finamente picada junto con una cucharada de manteca. Cocina a fuego lento hasta que se vuelva transparente y suave.
  • Suma el vino blanco y deja que se reduzca durante un par de minutos, permitiendo que el alcohol se evapore por completo.
El aroma a trufa eleva cualquier plato, pero si acompaña unas albóndigas jugosas, convierte la comida en una experiencia gourmet.
  • Incorpora la crema para cocinar y mezcla bien. Cuando comience a hervir suavemente, agrega la trufa rallada o la pasta de trufa y ajusta la sal al gusto.
  • Coloca las albóndigas dentro de la salsa, tapa la sartén y deja cocinar a fuego lento por unos 15 minutos, para que absorban los sabores y la crema adquiera consistencia.
  • Mueve la sartén con giros circulares en lugar de una cuchara, evitando que las albóndigas se rompan.
  • Sirve inmediatamente, decorando con láminas finas de trufa sobre cada porción para intensificar el aroma y la presentación.

Consejos técnicos:

  • Opta por carne molida fresca para lograr unas albóndigas más tiernas y jugosas.
  • Evita manipular demasiado la preparación, ya que amasar en exceso puede endurecer la carne.
  • Ralla la trufa en el último momento, justo antes de incorporarla a la salsa, para conservar al máximo su fragancia y sabor.
Las albóndigas en salsa de trufa son bolas pequeñas de carne picada, aromatizadas, fritas y luego cocidas en una salsa cremosa a base de nata y trufa.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva las albóndigas ya acompañadas de la salsa de trufa dentro de un envase bien cerrado en la heladera por un máximo de 48 horas. Si tu idea es congelarlas, hazlo antes de incorporar la crema y la trufa, de manera que mantengan su textura y fragancia; luego, completa la preparación de la salsa al momento de descongelarlas.

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