Bizcochuelo de naranja integral: una receta simple y casera para tus tardes

Receta de bizcochuelo de naranja con harina integral.

El perfume de la naranja recién rallada tiene la capacidad de convertir cualquier cocina argentina en un espacio cargado de recuerdos y sensaciones hogareñas. Cuando ese aroma se mezcla con la dulzura de un bizcochuelo recién salido del horno, el ambiente se llena de una calidez particular que invita a compartir una merienda casera o a celebrar un encuentro improvisado.

Para quienes priorizan una alternativa más saludable —sin dejar de lado el sabor, la textura ni esa esponjosidad tan valorada—, el bizcochuelo de naranja elaborado con harina integral se posiciona como una opción tan nutritiva como sabrosa.

Receta de bizcochuelo de naranja con harina integral. En diferentes regiones del país, esta preparación suele acompañar el mate de la tarde, las meriendas infantiles tras la jornada escolar o incluso aparece como un postre improvisado en celebraciones y encuentros.

Su gran versatilidad se explica porque la harina integral suma fibra y nutrientes, permitiendo disfrutar de la pastelería casera con un plus de beneficios para el organismo, especialmente para quienes optan por recetas más balanceadas, sin resignar el disfrute de una buena torta.

Receta de bizcochuelo de naranja con harina integral El bizcochuelo de naranja elaborado con harina integral se caracteriza por su textura liviana, esponjosa y ligeramente húmeda, en la que el jugo y la ralladura de naranja natural se integran con la consistencia propia de la harina integral. El bizcochuelo de naranja con harina integral es una receta rápida y fácil, ideal para quienes buscan opciones dulces y saludables. Su preparación se basa en ingredientes básicos: huevos, azúcar, aceite neutro, jugo de naranja recién exprimido y polvo leudante. Esta versión con harina integral no solo aporta un mayor valor nutricional, sino que además mantiene una miga aireada y ese aroma cítrico que resulta tan atractivo para el paladar argentino. Tiempo de preparación Tiempo total: 55 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos Receta de bizcochuelo de naranja con harina integral, rápida y fácil. Ingredientes 3 huevos grandes

180 gr de azúcar (puede ser rubia)

120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

200 ml de jugo de naranja natural (recién exprimido)

Ralladura fina de 1 naranja

220 gr de harina integral fina

1 sobre (10 gr) de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Esta opción se prepara fácil y ofrece un resultado esponjoso y aromático en poco tiempo. Cómo hacer bizcochuelo de naranja con harina integral, paso a paso Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde de 22 a 24 cm enmantecado y enharinado.

a y preparar un enmantecado y enharinado. Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una preparación aireada , de tono claro y consistencia espumosa .

junto con el hasta obtener una preparación , de tono claro y consistencia . Agregar el aceite en forma de hilo , mezclando con delicadeza para no perder el volumen logrado .

, mezclando con delicadeza para no perder el . Incorporar la ralladura y el jugo de naranja ; opcionalmente, sumar esencia de vainilla .

y el ; opcionalmente, sumar . Cernir la harina integral junto con el polvo de hornear y una pizca de sal, e integrarlos a la mezcla en dos partes, realizando movimientos envolventes y suaves. Receta de bizcochuelo de naranja con harina integral, rápida y fácil. Verter la mezcla en el molde y alisar la superficie. Como recomendación técnica, evitar golpear el molde para que el bizcochuelo conserve el aire incorporado y logre una buena altura .

y alisar la superficie. Como recomendación técnica, evitar para que el bizcochuelo conserve el aire incorporado y logre una buena . Llevar al horno y cocinar durante aproximadamente 40 minutos . Es importante no abrir la puerta del horno antes de los 30 minutos para impedir que la preparación se desinfle.

. Es importante no abrir la puerta del horno antes de los para impedir que la preparación se desinfle. Para verificar el punto de cocción, insertar un palillo en el centro; si sale limpio, la cocción está lista.

en el centro; si sale limpio, la cocción está lista. Retirar del horno y dejar reposar unos 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla .

antes de desmoldar sobre una . Una vez frío por completo, servir solo, espolvoreado con azúcar impalpable o acompañado de una salsa liviana de naranja.

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