Receta de arroz con mariscos a la mexicana: una opción sabrosa para sorprender en la mesa

El arroz con mariscos a la mexicana se destaca en cualquier comida por su sabor y el aroma envolvente que libera mientras se cocina. Su consistencia cremosa, junto con la combinación equilibrada entre los mariscos y las verduras, lo convierte en un plato irresistible para quienes disfrutan de la cocina de calidad. Seguí la receta paso a paso.
Este plato tiene sus orígenes en las regiones costeras de México, donde la frescura de los productos del mar es fundamental. Es tradicionalmente consumido durante la Cuaresma, acompañado generalmente de una cerveza bien fría o un vino blanco, que realzan su sabor único.
Receta de arroz con mariscos al estilo mexicano
El arroz con mariscos a la manera mexicana se caracteriza por su textura cremosa y jugosa, obtenida tras cocinarlo con un sofrito de tomate, pimientos y ajo.
A esta base se incorporan distintos mariscos, como camarones, calamares, almejas y mejillones, que aportan sabor y variedad. La preparación se potencia con caldo de pescado, mientras que el aroma se realza con cilantro fresco y un toque de chile, creando un equilibrio perfecto entre fragancia y sabor.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 55 minutos
Preparación: 20 minutos
Cocción: 35 minutos
Ingredientes
300 g de arroz de grano largo
400 g de mezcla de mariscos (camarón, calamar, almeja, mejillón)
1 litro de caldo de pescado
2 jitomates maduros
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 cebolla mediana
3 dientes de ajo
1 chile serrano (opcional)
100 g de guisantes (pueden ser congelados)
1 ramita de cilantro fresco
1 hoja de laurel
1 cucharadita de pimentón dulce
4 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
Limón en gajos para servir
Cómo hacer arroz con mariscos al estilo mexicano, paso a paso
Enjuagar el arroz cuidadosamente y dejarlo escurrir para eliminar el exceso de almidón.
Pelar y cortar en trozos muy pequeños la cebolla, los ajos, los tomates y los pimientos.
Calentar aceite en una olla amplia y dorar la cebolla y el ajo hasta que se vuelvan traslúcidos.
Agregar los pimientos junto con el chile serrano cortado en rodajas y cocinar durante unos minutos, removiendo constantemente.
Incorporar los tomates picados y continuar la cocción hasta que se forme un sofrito espeso y concentrado.
Incorporar el arroz al sofrito y saltearlo durante un par de minutos, hasta que los granos adquieran un ligero cambio de color.
Espolvorear el pimentón dulce y mezclar de inmediato, cuidando que no se queme y conserve todo su aroma.
Agregar el caldo previamente calentado, junto con la hoja de laurel, y sazonar con sal y pimienta al gusto. Cuando la preparación comience a hervir, reducir el fuego, cubrir la olla y dejar cocinar durante unos 10 minutos.
Añadir los mariscos y los guisantes, mezclando con delicadeza para que se integren sin romperse.
Continuar la cocción a temperatura media-baja durante unos 12 a 15 minutos, hasta que el arroz esté suave y los mariscos completamente cocidos.
Al terminar, añadir cilantro fresco finamente picado sobre la preparación y dejar reposar la olla tapada durante cinco minutos para que los sabores se integren.
Servir acompañado de gajos de limón, cuidando de no remover el arroz al final para que conserve su textura suelta y aireada.