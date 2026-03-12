jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 17:15
Cocina.

Receta de arroz con mariscos a la mexicana: una opción sabrosa para sorprender en la mesa

La mezcla de frutos del mar, verduras y especias da como resultado un plato tradicional lleno de sabor, ideal para disfrutar en reuniones con familia o amigos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Arroz con mariscos al estilo mexicano.

El arroz con mariscos a la mexicana se destaca en cualquier comida por su sabor y el aroma envolvente que libera mientras se cocina. Su consistencia cremosa, junto con la combinación equilibrada entre los mariscos y las verduras, lo convierte en un plato irresistible para quienes disfrutan de la cocina de calidad. Seguí la receta paso a paso.

Este plato tiene sus orígenes en las regiones costeras de México, donde la frescura de los productos del mar es fundamental. Es tradicionalmente consumido durante la Cuaresma, acompañado generalmente de una cerveza bien fría o un vino blanco, que realzan su sabor único.

Arroz con mariscos al estilo mexicano.

Receta de arroz con mariscos al estilo mexicano

El arroz con mariscos a la manera mexicana se caracteriza por su textura cremosa y jugosa, obtenida tras cocinarlo con un sofrito de tomate, pimientos y ajo.

A esta base se incorporan distintos mariscos, como camarones, calamares, almejas y mejillones, que aportan sabor y variedad. La preparación se potencia con caldo de pescado, mientras que el aroma se realza con cilantro fresco y un toque de chile, creando un equilibrio perfecto entre fragancia y sabor.

Esta receta tradicional tiene raíces en las zonas costeras de México, donde la calidad de los mariscos marca la diferencia en sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 300 g de arroz de grano largo
  • 400 g de mezcla de mariscos (camarón, calamar, almeja, mejillón)
  • 1 litro de caldo de pescado
  • 2 jitomates maduros
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla mediana
  • 3 dientes de ajo
  • 1 chile serrano (opcional)
  • 100 g de guisantes (pueden ser congelados)
  • 1 ramita de cilantro fresco
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Limón en gajos para servir
Este platillo es perfecto para la Cuaresma y marida delicioso tanto con cerveza fría como con vinos blancos afrutados.

Cómo hacer arroz con mariscos al estilo mexicano, paso a paso

  • Enjuagar el arroz cuidadosamente y dejarlo escurrir para eliminar el exceso de almidón.
  • Pelar y cortar en trozos muy pequeños la cebolla, los ajos, los tomates y los pimientos.
  • Calentar aceite en una olla amplia y dorar la cebolla y el ajo hasta que se vuelvan traslúcidos.
  • Agregar los pimientos junto con el chile serrano cortado en rodajas y cocinar durante unos minutos, removiendo constantemente.
  • Incorporar los tomates picados y continuar la cocción hasta que se forme un sofrito espeso y concentrado.
  • Incorporar el arroz al sofrito y saltearlo durante un par de minutos, hasta que los granos adquieran un ligero cambio de color.
En nevera, dentro de un recipiente hermético, se conserva bien hasta 2 días.
  • Espolvorear el pimentón dulce y mezclar de inmediato, cuidando que no se queme y conserve todo su aroma.
  • Agregar el caldo previamente calentado, junto con la hoja de laurel, y sazonar con sal y pimienta al gusto. Cuando la preparación comience a hervir, reducir el fuego, cubrir la olla y dejar cocinar durante unos 10 minutos.
  • Añadir los mariscos y los guisantes, mezclando con delicadeza para que se integren sin romperse.
  • Continuar la cocción a temperatura media-baja durante unos 12 a 15 minutos, hasta que el arroz esté suave y los mariscos completamente cocidos.
El arroz con mariscos al estilo mexicano es un plato que roba protagonismo en cualquier mesa gracias a su sabor y el aroma profundo que desprende al cocinarse.
  • Al terminar, añadir cilantro fresco finamente picado sobre la preparación y dejar reposar la olla tapada durante cinco minutos para que los sabores se integren.
  • Servir acompañado de gajos de limón, cuidando de no remover el arroz al final para que conserve su textura suelta y aireada.

