sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 17:06
Ideas.

Picnic de verano en Jujuy: recetas rápidas y freezables ideales para acompañar unos mates

Una pastelera jujeña explica cómo preparar chipá y scones que se congelan crudos y se hornean en 10 minutos para resolver picnics y meriendas de verano.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mate receta picnic

Cuando llega enero, aparecen los planes improvisados como un picnic en el parque, mate en la plaza tarde en el dique o merienda familiar sin mucho aviso. Para estos escenarios, la pastelera jujeña Julieta Méndez recomienda recetas que “se arman en una tarde, se freezan y después salen directo al horno”.

El concepto es simple porque implica producir una tanda cuando hay tiempo y evitar la corrida del mismo día. “A veces nos levantamos sin ganas de ponernos a cocinar, pero sí con ganas de comer algo rico”, resumió.

Un método que ahorra tiempo: producir y freezar

La técnica consiste en armar la masa, cortar, acomodar en placa y llevar al freezer crudo. Una vez congelado, se pasa a bolsitas identificadas. “Lo que hacemos es frizar ya cortado, como si fuera para el horno, pero va al freezer. Después, cuando están ‘piedritas’, los levantamos y los guardamos”, explicó.

Méndez insiste en etiquetar porque “si no, queda la bolsita misteriosa y nadie sabe qué masa es”. El resultado es práctico, para el picnic solo hay que hornear. “Sacás la bolsita, horno 10 minutos y listo”, puntualizó.

Te compartimos una receta auténtica y sencilla para que puedas disfrutar del verdadero chipá casero.
El chip&aacute;, un cl&aacute;sico de la gastronom&iacute;a regional del noreste argentino y Paraguay. | Picnic de verano en Jujuy

El chipá, un clásico de la gastronomía regional del noreste argentino y Paraguay. | Picnic de verano en Jujuy

Chipá y scones: dos recetas que funcionan en verano e invierno

Entre las preparaciones preferidas para el verano, Méndez destacó dos clásicos que se pueden freezar sin perder forma ni sabor: chipá y scones, tanto en versión dulce como salada. En el caso del chipá, aclaró que la duración en freezer es más corta por el uso de leudantes: “Las masas con polvo de hornear duran menos porque no crecen igual después”.

Los scones, en cambio, tienen una ventaja adicional: no requieren descanso de la masa. “Se mezclan, se cortan y van directo al horno o al freezer”, señaló. La pastelera también marcó una diferencia de formatos que facilita la organización: “Los dulces suelen ser redonditos; los salados, triangulares tipo Starbucks”.

Para quienes buscan opciones sin gluten, recomendó partir de premezclas específicas o trabajar con fécula de mandioca y quesos, aunque advirtió sobre un punto clave. “Sirve para quienes se cuidan del gluten, pero ojo con la contaminación cruzada si en la cocina hay harina”, explicó.

A la hora de lograr buenos resultados, Méndez compartió tres principios básicos: manteca fría, amasado mínimo y horno correctamente precalentado. “Para el arenado, la manteca va fría siempre. Si se amasa demasiado, se activa el gluten y endurece. Y no vale prender y mandar: primero el horno, después la bandeja”, resumió.

Más allá de la técnica, insistió en el enfoque práctico: “Son recetas fieles, no fallan, y lo más lindo es que te salvan cuando querés comer rico sin planear demasiado”.

