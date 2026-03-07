Cómo mejorar la productividad laboral de los jujeños: las recomendaciones de una especialista

En un contexto donde las formas de trabajo cambiaron profundamente en los últimos años, la especialista en recursos humanos Verónica Dobronich analizó cómo el entorno laboral, la flexibilidad organizacional y las características personales influyen directamente en la productividad y el bienestar de los trabajadores jujeños y de todo el país.

Durante una entrevista, la profesional señaló que no existe una única fórmula que funcione para todos. “Algo para tener en cuenta es que a todos no nos gusta lo mismo ni nos sirve lo mismo, entonces también hay factores personales y de personalidad que influyen en cómo cada uno trabaja mejor” , explicó.

Dobronich contó que gran parte de su carrera la desarrolló en el mundo corporativo y recordó su experiencia en empresas con oficinas abiertas . Según explicó, este tipo de espacios pueden presentar desafíos, especialmente cuando se necesita privacidad para determinadas tareas.

“Trabajé casi toda mi vida en el mundo corporativo y en una de las empresas donde fui gerente los espacios eran abiertos. Venía más acostumbrada a tener oficina y eso me generó algunas dificultades, sobre todo cuando necesitaba hablar ciertos temas con privacidad” , relató.

En ese sentido, señaló que estos entornos requieren acuerdos claros entre los trabajadores. “Hay que poner normas de convivencia mucho más específicas, por ejemplo con la música dentro del ámbito laboral, el volumen de las conversaciones o la cantidad de interrupciones”, indicó.

La importancia del ambiente laboral

Más allá del tipo de oficina, la especialista remarcó que existen ciertos factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan.

Entre ellos mencionó la iluminación natural, la ventilación y la presencia de elementos que hagan más agradable el entorno.

“Que haya luz natural ayuda mucho, también ventilación y plantas. Son detalles que mejoran la calidad de vida dentro de cualquier espacio de trabajo”, señaló.

Además, recomendó diferenciar claramente el espacio laboral del resto de las actividades diarias, especialmente para quienes trabajan desde sus casas. “Por más que estés en un coworking o trabajando en tu casa, es importante poder diferenciar cuál es el espacio de trabajo y que no sea la misma mesa donde comés”, afirmó.

Coworking y nuevas formas de relacionarse

Dobronich también se refirió al crecimiento de los espacios de coworking, que en los últimos años se consolidaron como una alternativa para profesionales independientes y empresas.

Según explicó, estos ámbitos no solo ofrecen infraestructura, sino también oportunidades de interacción con personas de distintos rubros.

“Los espacios de coworking ayudan mucho al networking, al intercambio con otras personas. Cuando vas a servirte un café no estás solo con gente de tu empresa, y ese intercambio también resulta enriquecedor”, sostuvo.

Flexibilidad laboral, una demanda creciente

En relación con los cambios que se produjeron en el mundo laboral tras la pandemia, la especialista destacó la importancia de la flexibilidad dentro de las organizaciones.

“La presencialidad tiene que ser con propósito. Si me hacen ir a la oficina para conectarme a un Zoom, entonces no tiene sentido”, planteó.

En esa línea, advirtió que muchas veces el bienestar de los trabajadores se ve afectado no solo por la carga de tareas, sino por otros factores vinculados a la dinámica laboral.

“Hoy el bienestar muchas veces se pierde por la falta de flexibilidad y por la sobrecarga de cambios que tenemos, sobre todo con la tecnología”, explicó.

Factores externos que también influyen

Durante la charla también surgió la influencia del clima y las estaciones del año en el rendimiento laboral. Dobronich señaló que, si bien el contexto ambiental puede tener impacto en el ánimo, existen otros factores que pesan aún más.

Al respecto mencionó estudios sobre bienestar global que muestran resultados inesperados. “En los índices de países más felices están los que tienen temperaturas muy frías y poca luz solar. Eso demuestra que hay otros factores que pesan mucho más, como la seguridad o la calidad de vida”, explicó.

Finalmente, resumió que la clave para mejorar el rendimiento laboral es encontrar condiciones que favorezcan la concentración y el bienestar personal.

“Lo importante es buscar el lugar donde no tengas distracciones y te sientas cómodo para trabajar. Esa es la base para poder rendir mejor”, concluyó.