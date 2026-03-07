sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de marzo de 2026 - 09:02
Trabajo.

Cómo mejorar la productividad laboral de los jujeños: las recomendaciones de una especialista

La especialista en recursos humanos Verónica Dobronich analizó cómo influyen el ambiente de trabajo, la flexibilidad y los hábitos en la productividad laboral

Cómo mejorar la productividad laboral de los jujeños: las recomendaciones de una especialista

Cómo mejorar la productividad laboral de los jujeños: las recomendaciones de una especialista

En un contexto donde las formas de trabajo cambiaron profundamente en los últimos años, la especialista en recursos humanos Verónica Dobronich analizó cómo el entorno laboral, la flexibilidad organizacional y las características personales influyen directamente en la productividad y el bienestar de los trabajadores jujeños y de todo el país.

Lee además
Por qué es tan fácil obsesionarse con lo negativo.
Consejos.

Cómo liberarse de los pensamientos negativos: trucos de una especialista
Consumo problemática en redes sociales.
Atención.

Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño

Durante una entrevista, la profesional señaló que no existe una única fórmula que funcione para todos. “Algo para tener en cuenta es que a todos no nos gusta lo mismo ni nos sirve lo mismo, entonces también hay factores personales y de personalidad que influyen en cómo cada uno trabaja mejor”, explicó.

Recomendaciones para aumentar la productividad según el espacio

Dobronich contó que gran parte de su carrera la desarrolló en el mundo corporativo y recordó su experiencia en empresas con oficinas abiertas. Según explicó, este tipo de espacios pueden presentar desafíos, especialmente cuando se necesita privacidad para determinadas tareas.

“Trabajé casi toda mi vida en el mundo corporativo y en una de las empresas donde fui gerente los espacios eran abiertos. Venía más acostumbrada a tener oficina y eso me generó algunas dificultades, sobre todo cuando necesitaba hablar ciertos temas con privacidad”, relató.

En ese sentido, señaló que estos entornos requieren acuerdos claros entre los trabajadores. “Hay que poner normas de convivencia mucho más específicas, por ejemplo con la música dentro del ámbito laboral, el volumen de las conversaciones o la cantidad de interrupciones”, indicó.

Embed - VERONICA DOBRONICH

La importancia del ambiente laboral

Más allá del tipo de oficina, la especialista remarcó que existen ciertos factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes trabajan.

Entre ellos mencionó la iluminación natural, la ventilación y la presencia de elementos que hagan más agradable el entorno.

Que haya luz natural ayuda mucho, también ventilación y plantas. Son detalles que mejoran la calidad de vida dentro de cualquier espacio de trabajo”, señaló.

Además, recomendó diferenciar claramente el espacio laboral del resto de las actividades diarias, especialmente para quienes trabajan desde sus casas. “Por más que estés en un coworking o trabajando en tu casa, es importante poder diferenciar cuál es el espacio de trabajo y que no sea la misma mesa donde comés”, afirmó.

Trabajo remoto
La norma dispone una reducción de las contribuciones patronales y crea un régimen de incentivo para la modernización e inversión. (Europa Press)

La norma dispone una reducción de las contribuciones patronales y crea un régimen de incentivo para la modernización e inversión. (Europa Press)

Coworking y nuevas formas de relacionarse

Dobronich también se refirió al crecimiento de los espacios de coworking, que en los últimos años se consolidaron como una alternativa para profesionales independientes y empresas.

Según explicó, estos ámbitos no solo ofrecen infraestructura, sino también oportunidades de interacción con personas de distintos rubros.

“Los espacios de coworking ayudan mucho al networking, al intercambio con otras personas. Cuando vas a servirte un café no estás solo con gente de tu empresa, y ese intercambio también resulta enriquecedor”, sostuvo.

Flexibilidad laboral, una demanda creciente

En relación con los cambios que se produjeron en el mundo laboral tras la pandemia, la especialista destacó la importancia de la flexibilidad dentro de las organizaciones.

“La presencialidad tiene que ser con propósito. Si me hacen ir a la oficina para conectarme a un Zoom, entonces no tiene sentido”, planteó.

En esa línea, advirtió que muchas veces el bienestar de los trabajadores se ve afectado no solo por la carga de tareas, sino por otros factores vinculados a la dinámica laboral.

“Hoy el bienestar muchas veces se pierde por la falta de flexibilidad y por la sobrecarga de cambios que tenemos, sobre todo con la tecnología”, explicó.

Trabajo
Por qué puedes ser un

Por qué puedes ser un "jefe terrible" cuando sos tu propio jefe en el trabajo

Factores externos que también influyen

Durante la charla también surgió la influencia del clima y las estaciones del año en el rendimiento laboral. Dobronich señaló que, si bien el contexto ambiental puede tener impacto en el ánimo, existen otros factores que pesan aún más.

Al respecto mencionó estudios sobre bienestar global que muestran resultados inesperados. “En los índices de países más felices están los que tienen temperaturas muy frías y poca luz solar. Eso demuestra que hay otros factores que pesan mucho más, como la seguridad o la calidad de vida”, explicó.

Finalmente, resumió que la clave para mejorar el rendimiento laboral es encontrar condiciones que favorezcan la concentración y el bienestar personal.

“Lo importante es buscar el lugar donde no tengas distracciones y te sientas cómodo para trabajar. Esa es la base para poder rendir mejor”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo liberarse de los pensamientos negativos: trucos de una especialista

Cómo reconocer la adicción a las redes sociales: el consejo de un especialista jujeño

Vuelta a clases: cómo deben usar la mochila los chicos para evitar lesiones

UPD: "Ni libertad absoluta, ni restricción total, la clave es acompañar", aconseja una especialista

Se quedó sin trabajo, empezó a hacer dibujos de retratos por encargo y hoy vive de su pasión

Lo que se lee ahora
Exitosa campaña solidaria: La Municipalidad sigue recibiendo donaciones de útiles escolares
Campaña solidaria.

La Municipalidad sigue recibiendo donaciones de útiles escolares

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Hoy se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente
Suerte.

Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente

Dos autos colisionaron en la colectora. video
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Carolina Franco expone “Ceremonias en carnaval” en La Boca
Jujuy.

Confirmado: mirá el cronograma del Carnaval 2027

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa video
Policiales.

Dictaron la prisión preventiva e imputaron al presunto asesino del soldado de Abra Pampa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel