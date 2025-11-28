En Argentina, 9 de cada 10 empleados utiliza Inteligencia Artificial en su trabajo

La Inteligencia Artificial avanza con paso firme en el país y transforma la rutina laboral de millones, impulsando productividad e innovación pese a desafíos en capacitación y gobernanza. Datos recientes confirman que el 76% de los trabajadores argentinos la integra a diario, convirtiéndola en una herramienta esencial.

Los beneficios son tangibles: el 60% completa tareas más rápido, el 54% ahorra hasta tres horas semanales y el 47% ve un impulso en su creatividad. Esta adopción acelera procesos y fomenta nuevas formas de resolver problemas en sectores públicos y privados.

ROCIO FERNANDEZ - Experta en IA - TODOJUJUY

