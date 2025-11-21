Google busca revolucionar la Inteligencia Artificial con Gemini 3

Google está aumentando su competencia con empresas emergentes más pequeñas como OpenAI y Anthropic.

Google anunció una versión renovada de su inteligencia artificial, Gemini 3 , diseñada para superar a su antecesora en diversas tareas: desde la generación de código y la gestión del correo electrónico , hasta la asistencia en el análisis de documentos empresariales .

Además, el sistema es capaz de combinar imágenes con texto para ofrecer respuestas más completas a pedidos vinculados con planes de viaje, temas históricos o contenidos artísticos .

Según la compañía, este modelo —parte de una serie de desarrollos que buscan posicionarse a la vanguardia del sector— podrá utilizarse tanto en la app de Gemini como para resolver consultas dentro del Modo IA en la Búsqueda de Google , la herramienta conversacional que la empresa lanzó este año.

El inminente debut del nuevo modelo de Google generó inquietud entre las compañías que compiten por liderar el negocio de la inteligencia artificial. En OpenAI y Anthropic , dos de los contendientes más fuertes de Google en este ámbito , empleados comentaron internamente que podría perjudicar sus operaciones si la tecnología de Google se impone en áreas como la programación automática o la creación de imágenes , según relataron dos fuentes al tanto de esas conversaciones.

“Estamos en una situación en la que -debido al tamaño y el espacio de Google y a su ventaja de ser el primero en las búsquedas- Gemini podría hacerse con cuota de mercado y hacer que OpenAI y otros se quedaran rezagados”, explicó Mike O’Rourke, principal estratega de mercado de la firma institucional JonesTrading.

Gemini 3 mejora el procesamiento de imágenes.

Señaló que un eventual desplazamiento masivo hacia Gemini podría repercutir en todo el sector, generando inquietud en compañías como Oracle y Microsoft, que tienen acuerdos multimillonarios con OpenAI para proveer infraestructura tecnológica.

¿Realmente compensan estos gastos tan altos?

El crecimiento vertiginoso de la IA también pone sobre la mesa si sus enormes inversiones pueden sustentarse frente a las oportunidades comerciales que promete. Hoy por hoy, estas herramientas se emplean sobre todo para resolver consultas típicas de buscadores en línea y para facilitar a los desarrolladores la automatización de tareas de programación.

Sin embargo, este tipo de sistemas depende de gigantescos complejos de servidores equipados con hardware extremadamente caro, y se estima que, de aquí a 2030, la industria destinará cerca de 7 billones de dólares a levantarlos, según cálculos de McKinsey & Company.

Crecen los usuarios de Gemini.

Dudas de los inversores de Wall Street

En el ámbito financiero, varios inversionistas de Wall Street dudan de que compañías como Anthropic, OpenAI, Microsoft o Google logren generar ingresos suficientes para compensar semejantes desembolsos.

“Tenemos que llegar a un punto en el que veamos casos de uso muy capaces y de alta calidad para que empiecen a fluir los ingresos”, afirmó Ben Bajarin, analista senior de Creative Strategies, firma dedicada al estudio del sector tecnológico. “Aún no hemos llegado a ese punto”.

(El New York Times mantiene una demanda contra OpenAI y Microsoft por presunta violación de derechos de autor vinculada al uso de contenido periodístico en sus sistemas de IA, algo que ambas compañías rechazan). Durante una rueda de prensa, Google comunicó que Gemini 3 alcanzó un 72% de exactitud en una evaluación basada en un test de referencia reconocido.

Google quiere revolucionar la IA con el lanzamiento de Gemini 3.

Se trata de un porcentaje inusualmente elevado para una IA de estas características, aunque podría quedar por debajo de lo que muchos usuarios imaginan para una tecnología destinada a reforzar el buscador de Google. La compañía también afirma que Gemini supera a varios modelos reconocidos en distintas evaluaciones de referencia ampliamente utilizadas.

Koray Kavukcuoglu, responsable tecnológico del área de inteligencia artificial de Google, señaló que la exactitud del sistema aumentará una vez que esté integrado al buscador. Al trabajar junto con el motor de búsqueda, el modelo puede acceder de inmediato a datos disponibles en la web y utilizarlos para corroborar información puntual, aunque este mecanismo tiene límites.

“Si la gente recurre a Google para ahorrarse los enlaces azules y tener que hacer el trabajo ellos mismos, esto dista mucho de ser suficientemente bueno”, sostuvo Manos Koukoumidis, cofundador de Oumi, una startup dedicada a facilitar que las compañías integren, adapten y pongan en marcha soluciones de inteligencia artificial.

Crecimiento en la base de usuarios de Gemini

Google también mostró avances en la expansión de Gemini. La compañía afirmó que su aplicación ya registra 650 millones de personas activas por mes, un salto significativo respecto a los 350 millones contabilizados en marzo. En paralelo, OpenAI señala que ronda los 700 millones de usuarios cada semana.

Para impulsar aún más su base de usuarios, la compañía decidió ofrecer sin costo su plan de suscripción Google AI Pro a estudiantes universitarios de Estados Unidos, un beneficio que implica un ahorro aproximado de 240 dólares por año. Es la segunda ocasión en que Google lanza esta promoción durante el mismo año.

Según la empresa, unas veinte compañías ya comenzaron a utilizar Gemini 3 para examinar grandes volúmenes de información y generar transcripciones precisas de reuniones corporativas en distintos idiomas. Además, la aplicación es capaz de ordenar automáticamente las casillas de correo y producir borradores de respuestas para los emails.

El martes, Google presentó un nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.

Bajarin señaló que estas funciones podrían darle a Google una ventaja competitiva frente a Microsoft y Amazon en la disputa por atraer clientes de servicios en la nube. El mes pasado, la compañía comunicó que su división de cloud había registrado un crecimiento interanual cercano al 33%, alcanzando los 15.000 millones de dólares, cifra impulsada principalmente por el interés creciente en herramientas de inteligencia artificial.

