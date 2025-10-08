ChatGPT y Spotify se integran: la inteligencia artificial ahora también elige tu música y tus podcasts

La vinculación permite crear playlists a medida según estado de ánimo, intereses o temas específicos, y acceder a sugerencias de podcasts de forma rápida y conversacional, directamente desde la app o el navegador.

La inteligencia artificial sigue transformando la forma en que las personas consumen contenido digital. ChatGPT y Spotify anunciaron una integración global que combina la biblioteca musical más grande del mundo con las capacidades de personalización de la IA.

La nueva función permite que los usuarios crean listas de reproducción a medida y reciban recomendaciones de podcasts según sus emociones, gustos o actividades del momento.

Disponible en 145 países , la herramienta puede utilizarse desde la versión web o dispositivos móviles , y marca un paso más hacia experiencias musicales interactivas y adaptadas al usuario.

La integración permite que, mediante una conversación con ChatGPT, los usuarios soliciten listas de reproducción con criterios específicos: desde “música para estudiar” hasta “canciones para una cena romántica”.

A partir del pedido, el asistente de IA genera automáticamente una playlist en Spotify con los artistas, géneros y estilos que mejor se ajusten al contexto.

Para quienes tienen Spotify Free, la función ofrece acceso a listas ya existentes como Descubrimiento Semanal o Viernes de Nueva Música.

Los usuarios de Spotify Premium, en cambio, pueden solicitar playlists 100% personalizadas, con combinaciones más precisas de géneros, décadas o ambientes musicales.

Cómo vincular ambas plataformas

Cómo vincular ambas plataformas

Para comenzar, los usuarios deben iniciar una conversación con ChatGPT y mencionar Spotify. La primera vez, la IA pedirá vincular la cuenta para habilitar el acceso.

Luego, bastará con solicitar canciones, artistas o podcasts, y ChatGPT abrirá automáticamente Spotify con la selección sugerida.

La vinculación es opcional y puede desactivarse desde el menú de configuración.

Spotify aclaró que no comparte información de música ni podcasts con OpenAI para entrenamiento de la IA, garantizando la privacidad y el uso responsable de los datos.

Un paso más en la personalización digital

Esta integración refuerza la tendencia hacia experiencias cada vez más contextuales y predictivas.

La inteligencia artificial no solo responde a pedidos puntuales, sino que interpreta el tono de las conversaciones para ofrecer recomendaciones más naturales y emocionales.

De esta forma, escuchar música deja de ser una búsqueda manual para transformarse en una interacción intuitiva con la tecnología.

Desde Spotify confirmaron que la función seguirá ampliándose en los próximos meses, con mejoras en idiomas, categorías y compatibilidad con nuevas regiones.