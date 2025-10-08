Así funciona Sora 2, el nuevo avance de la IA: principales novedades y cuándo estará disponible

Te contamos qué es Sora 2 y cuáles son sus funciones más destacadas . Además, explicaremos en qué se diferencia de la versión anterior este avance en la creación de vídeos mediante inteligencia artificial (IA), desarrollado por los mismos creadores de ChatGPT .

Primero repasaremos qué es Sora para contextualizar, luego detallaremos las novedades de su nueva versión , sus diferencias con el modelo previo y otros aspectos relevantes, como la fecha prevista de disponibilidad en España .

Sora es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI . Al igual que la compañía creó ChatGPT para responder consultas mediante texto y DALL-E para generar imágenes a partir de indicaciones escritas, Sora permite producir vídeos completamente nuevos a partir de instrucciones de texto . En otras palabras, es una IA diseñada para generar contenido audiovisual desde cero .

Su funcionamiento se asemeja al de los modelos de generación de imágenes y aprovecha la tecnología de procesamiento de lenguaje de modelos como GPT . Primero, Sora interpreta lo que le solicitas usando lenguaje natural , gracias a su entrenamiento para comprender la forma en que nos comunicamos y expresamos .

OpenAI lanza Sora 2.

Una vez comprendida tu instrucción, la IA crea vídeos donde se representa visualmente lo solicitado y, además, genera audio sincronizado que acompaña la escena según las indicaciones de texto que le proporciones.

Con Sora 2, ahora puedes cargar cualquier imagen que desees y generar a partir de ella un vídeo. Además, la plataforma permite usar tu propio rostro y tu voz para crear contenido audiovisual personalizado.

Esta versión incluye también una aplicación social, similar a una red tipo TikTok, diseñada específicamente para crear, compartir o combinar vídeos generados mediante inteligencia artificial.

Principales novedades de Sora 2

Como es habitual en la evolución de los modelos de IA, Sora 2 ofrece un nivel superior de realismo en la generación de imágenes. También ha perfeccionado la física en sus composiciones, logrando que los movimientos y la interacción de los objetos se vean más naturales. Estas mejoras representan un avance significativo en la producción de vídeos con inteligencia artificial, ofreciendo resultados mucho más verosímiles y detallados.

Sora 2 incorpora ahora la posibilidad de generar audio sincronizado en los vídeos. Es decir, al incluir un guion en tu prompt, la IA puede hacer que un personaje creado hable con la voz indicada. Además, permite agregar efectos sonoros o ambientes auditivos que potencian la atmósfera de cada escena.

Principales características de Sora 2.

Otra novedad es la función Cameos, que permite utilizar tu propia imagen y voz para producir vídeos en los que aparezcas hablando. De manera similar a las herramientas de creación de imágenes con IA, aquí puedes poner tu rostro y tu voz en movimiento dentro del contenido audiovisual.

Para usar esta función, será necesario confirmar tu identidad, asegurando que la cara y la voz utilizadas cuentan con tu consentimiento. Asimismo, podrás autorizar a otros usuarios o amigos a incorporarte en sus vídeos creados con la plataforma.

Sora 2 incorpora ahora una gama más amplia de estilos visuales, permitiendo que los vídeos se generen con apariencia realista, cinematográfica, tipo anime, entre otros. Esto ayuda a que la IA comprenda con mayor precisión la estética y el formato que deseas para tu creación.

Sora 2 ha mejorado su realismo a la hora de crear imágenes.

Además, la nueva versión optimiza la producción de vídeos a partir de indicaciones complejas, incluyendo múltiples tomas, cambios de estilo dentro de la misma secuencia o la preservación de elementos comunes a lo largo de distintas escenas.

Disponibilidad

Por el momento, Sora 2 se encuentra en etapa de pruebas y únicamente puede utilizarse en Estados Unidos mediante un sistema de invitaciones. Aún no se ha anunciado una fecha oficial para su lanzamiento global ni para su acceso en países como España. Mientras tanto, los usuarios fuera de EE.UU. deberán conformarse con la versión anterior.

Sora 2 también añade audio sincronizado a los vídeos.

La app de Sora 2 todavía no puede utilizarse en España. Por ahora, su lanzamiento inicial se ha limitado a Estados Unidos y Canadá, exclusivamente en dispositivos con iOS. OpenAI ha asegurado que planea expandir su disponibilidad a otros países, aunque aún no se ha confirmado un calendario.

El servicio se ofrece de forma gratuita, aunque con restricciones de uso que varían según la capacidad de procesamiento disponible en cada momento, es decir, según la cantidad de usuarios activos. Sin embargo, quienes cuenten con planes de pago de ChatGPT podrán acceder a vídeos con mayor calidad y disfrutar de menos limitaciones.