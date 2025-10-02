jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 08:19
Curiosidades.

Estos son los mejores nombres para bebés según la inteligencia artificial

A la hora de elegir el nombre de un bebé, surgen miles de opciones. Sin embargo, la inteligencia artificial creó un listado que te puede ayudar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estos son los mejores nombres para bebés según la inteligencia artificial

Estos son los mejores nombres para bebés según la inteligencia artificial

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes para cualquier familia. Este acto no solo define la identidad del niño o niña, sino que también refleja tendencias culturales, familiares y sociales. Con el objetivo de ayudar a los padres en esta elección, la inteligencia artificial elaboró una lista con los 100 mejores nombres para bebés, que combina tradición, originalidad y modernidad.

bebés recien nacido 22.jpg
Registro Civil: cómo se inscribe a un recién nacido

Registro Civil: cómo se inscribe a un recién nacido

Tendencias en Argentina: entre lo clásico y lo moderno

De acuerdo con la IA, los nombres más buscados en Argentina muestran un equilibrio entre dulzura, fuerza y actualidad.

Entre las niñas, destacan Olivia, Emilia e Isabella, junto a clásicos como Martina y Sofía, que siguen siendo muy elegidos. Otros nombres en crecimiento son Delfina, Valentina y Renata, que aportan frescura y estilo moderno.

En los varones, los favoritos son Mateo, Benjamín y Thiago, seguidos por Santiago y Luca. También ganan popularidad opciones como Gael, Lautaro, Bruno y Máximo, que combinan tradición local con influencias internacionales.

Cómo se eligieron los nombres

La selección realizada por la inteligencia artificial se basó en tres criterios principales:

  • Sonoridad: nombres fáciles de pronunciar y recordar.

  • Popularidad: tendencias recientes en registros civiles y redes sociales.

  • Estilo atemporal: opciones que resisten el paso del tiempo y se adaptan a distintas generaciones.

No se trata de un ranking estricto, sino de una guía para que las familias encuentren inspiración y puedan elegir el nombre más significativo para su hijo o hija.

Estos son los mejores nombres para bebés según la inteligencia artificial
Estos son los mejores nombres para bebés según la inteligencia artificial

Estos son los mejores nombres para bebés según la inteligencia artificial

Los nombres más inspiradores

El listado propuesto incluye tanto nombres tradicionales como modernos.

Entre las niñas resaltan: Valentina, Alma, Renata, Julia, Camila, Zoe, Lucía, Abril, Jazmín y Constanza.

En cuanto a los niños, figuran: León, Bautista, Elías, Nicolás, Liam, Ignacio, Franco, Salvador, Ezra y Enzo, entre muchos otros.

Una ayuda digital para padres

La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta inesperada pero útil para las familias que buscan el nombre ideal. Su propuesta equilibra la herencia cultural con las tendencias actuales, brindando una guía completa para un momento único: dar identidad a un nuevo integrante de la familia.

