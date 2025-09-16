martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 09:26
Cuáles son las 5 mejores fiestas para los estudiantes en Argentina según la inteligencia artificial

La FNE forma parte de las celebraciones juveniles más importantes del país. La inteligencia artificial da su veredicto de qué otras fiestas son atractivas.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Las 5 mejores fiestas para los estudiantes en Argentina según la inteligencia artificial

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se consolida como una de las celebraciones más vibrantes para los jóvenes en Argentina según el top five elegido por la Inteligencia artificial. Pero no es la única: festivales de música, carnavales y encuentros culturales logran cada año atraer a miles de adolescentes y universitarios de todo el país. Aquí repasamos el top 5 de los eventos más convocantes para la juventud.

A qué signos del zodíaco les irá mejor en agosto según la Inteligencia Artificial
A qué signos del zodíaco les irá mejor en agosto según la Inteligencia Artificial
Este es el postre más argentino según la inteligencia artificial
Este es el postre más argentino según la inteligencia artificial

Fiesta Nacional de los Estudiantes – Jujuy

Septiembre: San Salvador de Jujuy

Es la gran fiesta de los jóvenes argentinos. Con desfiles de carrozas realizadas por estudiantes de colegios secundarios, recitales, elección de representantes y la alegría que contagia a toda la provincia, la FNE se vive intensamente durante septiembre. Ciudad Cultural y el Estadio 23 de Agosto suelen ser los escenarios principales, con miles de estudiantes locales y turistas que llegan a celebrar la primavera en un clima único.

FNE 2024 - carrozas Técnicas (12.jpeg

Carnaval de Gualeguaychú – Entre Ríos

Enero y febrero: Gualeguaychú

Conocido como el “Carnaval del País”, es uno de los más importantes de Sudamérica. Comparsas, plumas, lentejuelas y batucadas se despliegan en el Corsódromo de Gualeguaychú, generando un espectáculo que cada año atrae a miles de jóvenes que viajan en grupos a vivir la experiencia del carnaval entrerriano.

Ara Yevi carnaval de gualeguaychu.gif

Cosquín Rock – Córdoba

Febrero: Santa María de Punilla

El festival de rock más grande de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica. Durante dos días, artistas nacionales e internacionales hacen vibrar a multitudes en el predio del aeródromo de Santa María de Punilla. Además de rock, se suman géneros como trap, indie y cumbia, lo que lo convierte en un espacio de encuentro diverso para la juventud.

El "género indie" se refiere principalmente a artistas y producciones independientes, sin afiliación a grandes sellos discográficos, y se caracteriza por su libertad creativa, presupuestos bajos y un enfoque artístico propio. Originalmente un término que describía la producción independiente de música, películas o arte, "indie" también ha evolucionado para referirse a estilos musicales específicos con sonoridades particulares que no siempre se alinean con el mainstream, abarcando desde el rock hasta el pop y el folk.

Cosquin Rock.jpg

Oktoberfest – Córdoba

Octubre: Villa General Belgrano

La Fiesta Nacional de la Cerveza combina tradición centroeuropea con la energía juvenil. Es un clásico de primavera: recitales, gastronomía típica, desfiles y un ambiente festivo que convoca a estudiantes y turistas de todo el país. Las noches en Villa General Belgrano son escenario de música y brindis interminables.

Oktoberfest, la Fiesta Nacional de la Cerveza que se celebra en Villa General Belgrano.

Carnaval Quebradeño – Jujuy

Febrero: Tilcara, Humahuaca y Purmamarca

Es una de las celebraciones más auténticas y populares del norte argentino. El desentierro del diablo marca el inicio de días de música, comparsas, coplas y peñas que se extienden hasta el amanecer. Jóvenes de todo el país llegan a la Quebrada de Humahuaca para vivir una experiencia que mezcla tradición ancestral con la energía de la juventud.

Carnaval en Jujuy
El carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fecha.

