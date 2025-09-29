lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 10:38
Para tener en cuenta.

Cuáles son las mejores técnicas para estudiar según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial identifica las técnicas más efectivas a la hora de estudiar y aprender diferentes temas. En esta nota te contamos cuáles son.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Técnicas de estudio según la IA
Repetición espaciada: aprender sin olvidar

La repetición espaciada consiste en repasar la información en intervalos crecientes de tiempo: un día, luego tres, después una semana, y así sucesivamente. Esta técnica aprovecha la curva del olvido, un fenómeno natural que hace que olvidemos rápidamente lo que no reforzamos. Según expertos en educación, este método permite consolidar la memoria a largo plazo, evitando el típico “repaso de último minuto” antes de un examen.

Herramientas digitales como Anki o Quizlet facilitan esta técnica, creando tarjetas de repaso automáticas que recuerdan lo que necesita reforzarse.

Pruebas activas: aprender haciendo preguntas

En lugar de leer pasivamente los apuntes, la prueba activa consiste en cuestionarse constantemente sobre el contenido y responder sin mirar. Esta estrategia fortalece la memoria y permite identificar rápidamente los puntos débiles.

“Un estudiante que se autoevalúa mientras estudia tiene más posibilidades de retener información que aquel que solo subraya o repite textos”, explican especialistas en aprendizaje. Las flashcards o simulacros de examen son herramientas ideales para esta técnica.

Elaboración y explicación: comprender para recordar

Explicar un concepto con palabras propias o crear analogías con lo que ya se sabe es otra técnica altamente efectiva. La elaboración permite integrar el conocimiento nuevo en la red de ideas que cada persona posee, promoviendo una comprensión profunda en lugar de la simple memorización.

Un buen ejercicio es enseñar a otra persona lo que se estudia o grabarse explicando el tema, lo que ayuda a detectar lagunas y reforzar la información.

Intercalado de temas: romper la rutina

El intercalado consiste en alternar materias o tipos de ejercicios durante la sesión de estudio. Por ejemplo, combinar matemáticas con historia o biología en bloques de 30 minutos. Esta técnica mejora la capacidad de aplicar conocimientos en distintos contextos y fomenta el pensamiento flexible, evitando el aprendizaje mecánico y monótono.

Práctica aplicada: aprender haciendo

La teoría sola no es suficiente. La práctica con problemas reales permite a los estudiantes aplicar lo aprendido a situaciones concretas, consolidando la comprensión y reteniendo mejor la información. Resolver ejercicios, redactar ensayos o simular experimentos son formas efectivas de aprendizaje activo.

Mapas conceptuales: visualizar para memorizar

Los mapas conceptuales y esquemas visuales facilitan la organización de ideas, mostrando cómo se relacionan los conceptos entre sí. Colores, flechas y diagramas ayudan a recordar información de manera rápida y eficiente, y son una excelente herramienta para revisar antes de exámenes o exposiciones.

Técnica Feynman: simplificar para entender

Nombrada en honor al físico Richard Feynman, esta técnica propone explicar un concepto como si fuera para un niño. Al simplificar el conocimiento y detectarse las lagunas en la comprensión, el estudiante logra un aprendizaje más profundo y duradero.

La clave final: estudiar de forma inteligente

Según la inteligencia artificial, no se trata de cuánto estudias, sino de cómo lo haces. Sesiones cortas de 25 a 50 minutos con pausas activas son más efectivas que largas horas sin descanso. Combinar estas técnicas permite aprender más rápido, recordar mejor y aplicar los conocimientos en cualquier situación.

Con estas estrategias, estudiar deja de ser una carga y se convierte en una experiencia productiva y gratificante, optimizando tiempo y esfuerzo para lograr mejores resultados.

