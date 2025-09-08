Así es Critterz, la película animada hecha con inteligencia artificial que revoluciona Hollywood

El proyecto de la película animada “Critterz” , impulsada mediante inteligencia artificial , pretende revolucionar la producción cinematográfica al disminuir de manera considerable los tiempos y gastos habituales en la realización de largometrajes . OpenAI decidió apoyar la iniciativa, aportando tanto su tecnología como recursos computacionales avanzados .

La meta principal es evidenciar que la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de producir filmes de manera más rápida y económica que los métodos convencionales de Hollywood .

De acuerdo con The Wall Street Journal , la propuesta nace de la visión de Chad Nelson , creativo de OpenAI , quien comenzó a conceptualizar los personajes de “Critterz” hace tres años mientras exploraba la innovadora herramienta de generación de imágenes DALL-E .

La trama de “Critterz” se centra en un grupo de criaturas del bosque que se embarcan en una aventura cuando la llegada de un forastero altera la paz de su comunidad . Tras elaborar los primeros diseños de los personajes , Nelson se unió a productoras de Londres y Los Ángeles para convertir su idea en un largometraje , con planes de exhibirlo en el Festival de Cannes en mayo .

La realización de “Critterz” se concibe como un reto frente a los métodos habituales de la industria cinematográfica. James Richardson, cofundador de la productora londinense Vertigo Films, señaló al WSJ que el equipo apunta a finalizar la película en unos nueve meses, un tiempo muy inferior a los tres años que normalmente demandan producciones similares. Vertigo Films colabora en la producción con Native Foreign, un estudio que combina inteligencia artificial con técnicas clásicas de filmación.

Producción acelerada y colaboración internacional

El financiamiento destinado a “Critterz” no supera los 30 millones de dólares, un monto notablemente menor al que suelen requerir las producciones animadas tradicionales. La estrategia de producción contempla la participación de actores de carne y hueso para dar voz a los personajes, así como ilustradores encargados de los diseños preliminares, los cuales serán luego transformados mediante las herramientas de OpenAI, incluyendo modelos como GPT-5 y generadores de imágenes.

Nelson destacó ante el medio estadounidense la relevancia de traducir el potencial de la inteligencia artificial en un resultado concreto y palpable: “OpenAI puede hablar todo el día sobre lo que hacen sus herramientas, pero es mucho más impactante si alguien lo hace. Eso es un caso de estudio mucho mejor que si yo construyera una demostración”.

El guion de “Critterz” fue desarrollado por parte del equipo detrás de “Paddington in Peru”. La producción ya se encuentra en marcha y se espera que las próximas semanas se definan los actores que prestarán sus voces a los personajes. El financiamiento proviene de Federation Studios, la compañía matriz de Vertigo Films con sede en París. Además, los estudios involucrados están diseñando un esquema de remuneración que permitirá que las alrededor de 30 personas que trabajan en el proyecto participen de los beneficios económicos, según detalló Nelson.

OpenAI y la integración de IA en Hollywood

El apoyo de OpenAI a “Critterz” responde a la expectativa de que, si la película tiene éxito, servirá como evidencia de que la inteligencia artificial puede generar contenido con la calidad necesaria para la pantalla grande y fomentar la adopción de esta tecnología en Hollywood. Nelson señaló que las herramientas de OpenAI también disminuyen las barreras de acceso, permitiendo que más personas puedan desarrollar proyectos creativos. Un vocero de OpenAI destacó que la película “refleja el tipo de creatividad y exploración que nos encanta fomentar”.

La incorporación de inteligencia artificial en el ámbito del entretenimiento ha despertado tanto entusiasmo como precaución. Compañías como Disney y Netflix han explorado estas tecnologías en distintos frentes, desde la producción hasta la experiencia del usuario y las estrategias de marketing, aunque muchas se muestran cautelosas ante una implementación completa, motivadas en parte por el temor de perjudicar a actores y guionistas. Sus sindicatos han exigido garantías para proteger los empleos frente a herramientas que podrían reemplazar tareas creativas.

Paralelamente, las empresas buscan proteger sus personajes y obras sujetas a derechos de autor. En junio, Disney y Universal (propiedad de Comcast) iniciaron acciones legales contra la firma de inteligencia artificial Midjourney, alegando que la compañía habría replicado contenidos protegidos; Midjourney rechazó las acusaciones en los tribunales. La semana pasada, Warner Bros. Discovery presentó una demanda similar también dirigida contra Midjourney.

En el caso de “Critterz”, la inclusión de colaboradores humanos en la elaboración de los diseños y en las voces de los personajes podría garantizar que la película reciba protección bajo la legislación de derechos de autor, dado que las producciones generadas completamente por inteligencia artificial no son registrables, según explicó Nik Kleverov, cofundador de Native Foreign.

Riesgos y desafíos del estreno en salas

Originalmente, “Critterz” fue concebida como un cortometraje estrenado en 2023, con financiamiento proveniente de una compañía de inteligencia artificial, informó The Wall Street Journal. Más adelante, OpenAI incorporó a Nelson como intermediario entre creadores y artistas para facilitar el uso de sus herramientas. Por ahora, no se sabe si OpenAI formará parte de la estrategia de promoción del film, y Richardson indicó que todavía es temprano para detallar esos planes.

Lanzar en cines una película animada completamente original supone un desafío significativo, dado que es incierto si los espectadores, cada vez más reticentes a volver a las salas, estarán dispuestos a pagar por asistir.

Hasta el momento, las productoras detrás del proyecto no han buscado un distribuidor asociado. Richardson expresó su incertidumbre sobre la iniciativa al relatar a los directivos de OpenAI: “Nunca he estado en una posición en mi vida en la que estamos comenzando una película y no tengo idea de lo que va a pasar. Es un experimento masivo y muy ambicioso”.