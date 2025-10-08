Ed Gein, el "Monstruo" de Netflix: Qué pasó en la realidad y qué es ficción en la serie que es furor

Qué es real y qué es ficción en la serie de Ed Gein, el “Monstruo” de Netflix.

La serie “Monster: La historia de Ed Gein” lideró el “Top 10” de Netflix durante el fin de semana, replicando el éxito de dos producciones previas del productor Ryan Murphy . Al igual que esas historias anteriores, incluida la galardonada con el Emmy 2022 sobre el asesino serial de Milwaukee, Jeffrey Dahmer , la narrativa de Ed Gein presenta múltiples exageraciones y elementos ficticios a lo largo de sus ocho capítulos.

Ed Gein reconoció haber matado a dos mujeres: Bernice Worden , de 58 años y propietaria de una ferretería , en 1957, y Mary Hogan , de 54 años, dueña de un bar , en 1954. Estos crímenes se representan en la serie.

Si bien fue interrogado sobre posibles homicidios adicionales, nunca admitió haber cometido más asesinatos , y no surgieron pruebas que contradijeran su versión. En su vivienda se hallaron restos de varios cuerpos más; Gein aseguró haber desenterrado los restos de entre nueve y diez mujeres en cementerios cercanos , dato que los investigadores confirmaron al examinar las tumbas .

El octavo y último capítulo de Monster alcanza un nivel extremo de metatexto ; casi nada debería tomarse en serio. En un guiño evidente a otra famosa serie de asesinos en serie de Netflix, Mindhunter , los agentes del FBI John Douglas y Robert Ressler visitan a Gein mientras investigan a un homicida que el público ya conoce: Ted Bundy .

Los intérpretes de los agentes recuerdan notablemente a Jonathan Groff y Holt McCallany, quienes dieron vida a personajes inspirados en los agentes reales de Mindhunter. Incluso aparece Happy Anderson, el actor que en Mindhunter encarnó al “Asesino Fetichista de Zapatos” Jerry Brudos, repitiendo su rol.

El episodio sugiere que la mayoría de los asesinos en serie de la época habrían tomado a Gein como referencia y que la captura de Bundy se habría facilitado gracias a la información que este les proporcionó. La narrativa se adentra tanto en los hechos que el espectador podría preguntarse si todo es una fantasía delirante generada por la mente de Gein. Sin embargo, nada de esto ocurrió en la realidad.

Adeline Watkins real y Suzanna Son.

Bundy fue detenido por primera vez mientras intentaba escapar de un patrullero. Además del guiño de los creadores, el episodio final incluye una escena en la que la enfermera principal del centro donde está recluido Gein le sugiere escribir un libro, señalando que muchas personas han tomado libertades al contar su historia. Algunas de estas licencias creativas se detallan más adelante.

¿Hablaba Ed Gein realmente como se muestra en la serie de Netflix?

El actor Charlie Hunnam contó a Variety cómo trabajó para recrear la voz de Gein. Aunque existen muy pocas grabaciones originales, logró acceder a una entrevista de 70 minutos para basar su interpretación en ese material de audio.

¿Ed Gein tenía una novia, Adeline Watkins, que colaboró en algunos de sus crímenes?

Gein mantuvo una relación breve con una mujer llamada Adeline Watkins, pero la representación de su personaje en la serie está fuertemente exagerada y en gran medida es totalmente inventada.

Suzanna Son interpretando a Adeline Watkins para la serie.

La verdadera Watkins habló con un diario de Minneapolis sobre su vínculo con Gein, describiéndolo en algún momento como un romance que habría durado dos décadas, aunque más tarde aclaró que esos detalles habían sido exagerados. Señaló que compartían el gusto por la lectura; Gein, por su parte, se interesó por las prácticas culturales de diversas tribus alrededor del mundo, investigando sobre ellas en revistas de geografía, según el libro Ed Gein: Psycho.

Aunque su personaje aparece en el primer capítulo de la miniserie, la Adeline Watkins real negó haber tenido un romance prolongado con Gein. Afirmó que no llegó a conocerlo realmente hasta 1954, mucho después de los eventos mostrados en ese episodio inicial.

¿Ed Gein modeló sus acciones según la criminal de guerra del Holocausto Ilse Koch?

Es posible que Gein estuviera al tanto de las atrocidades cometidas por Koch durante la Alemania nazi, pero no existen pruebas de que realmente las valorara como se muestra en la serie, ni de que imitara algún comportamiento inspirado en ellas.

Charlie Hunnam dio vida a Ed Gein en la nueva temporada.

En un capítulo posterior, la miniserie presenta una conversación por radio entre Koch y Gein, mientras ambos se encuentran aislados en un mundo aparte. Más adelante se aclara que este diálogo fue producto de un episodio esquizofrénico. Koch es interpretada por la actriz Vicky Krieps, conocida por el público estadounidense por su participación en El Hilo Fantasma de Paul Thomas Anderson, nominada a Mejor Película. Otra intérprete de esa misma cinta, Lesley Manville, da vida a Bernice Worden, una de las víctimas de Gein.

¿Ed Gein mató a su hermano, Henry?

El episodio inicial de Monster muestra a Gein matando a su hermano mayor, Henry, de 43 años, tras manifestar éste su intención de distanciarse de su autoritaria madre, Augusta. En la serie, Gein lo golpea con un pedazo de madera, arrastra su cuerpo al bosque y prende un fuego de maleza para encubrir su muerte.

En la realidad, el incendio ocurrió en primavera (no en invierno, como indica la ficción), y este tipo de fuegos era habitual en la zona. El cuerpo de Henry presentaba quemaduras significativas, pero la causa oficial del fallecimiento fue asfixia que derivó en un paro cardíaco. Aunque había algunas marcas que podrían interpretarse como heridas, las autoridades concluyeron que no se trataba de un homicidio.

Qué es real y qué es ficción en la serie.

Gein nunca admitió haber tenido relación con la muerte de su hermano, aunque sí confesó haber asesinado a dos mujeres. Tras estos crímenes, surgieron sospechas de que Ed podría haber estado implicado en el deceso de Henry.

¿Ed Gein realmente cuidaba niños?

Exacto. Aunque la ficción televisiva retrata a Gein como un individuo tan extraño que los vecinos evitan sentarse junto a él en el restaurante del pueblo, en la vida real era una persona misteriosa pero confiable durante su juventud. Realizaba trabajos ocasionales para los habitantes locales y, según Ed Gein: Psicosis, incluso cuidaba temporalmente a los niños del vecindario mientras los padres estaban ocupados con diligencias.

No existe evidencia alguna de que Gein llevara a esos niños a su hogar para intimidarlos con los restos humanos que acumulaba, como lo muestra la serie.

La historia de Ed Gein, nueva serie de Netflix.

Netflix: ¿Ed Gein mató a la niñera Evelyn Hartley?

En el tercer episodio, la serie muestra a Gein persiguiendo y finalmente secuestrando a la niñera Evelyn Hartley, sugiriendo que estaba molesto porque ella había asumido la tarea de cuidar a dos niños pequeños. Sin embargo, toda la secuencia que culmina con su rapto y asesinato es completamente ficticia, creada por el programa.

En la realidad, Evelyn Hartley desapareció del condado de La Crosse en 1954, a más de dos horas de la residencia de Gein en el condado de Waushara. Cuando se descubrieron los crímenes de Gein en 1957, fue interrogado sobre Hartley debido a que él había visitado familiares cerca de La Crosse durante la época de su desaparición, pero negó cualquier implicación. No tuvo contacto con ella, ya que trabajaba cuidando a una familia conocida por Gein, pero distinta.

El caso de Hartley sigue sin resolverse. Una grabación hallada en 2004 apuntó a posibles sospechosos, sin incluir a Gein, quien fue oficialmente descartado como involucrado ese mismo año.

La historia de Ed Gein contiene varias exageraciones e invenciones a lo largo de los 8 episodios de Netflix.

¿Ed Gein tuvo una aventura amorosa con Bernice Worden antes de matarla?

La producción televisiva exagera al presentar como romántico el vínculo entre Gein y Bernice Worden, propietaria y encargada de una ferretería. En la realidad, Gein confesó a las autoridades que sentía un deseo de poseerla, motivado principalmente por su parecido con su madre, un patrón que también se observó en sus otras dos víctimas sobrevivientes.

En la serie, se muestra a Gein manteniendo relaciones sexuales con Worden y luego rechazándola justo antes de dispararle dentro del comercio con un arma que había tomado de un estante, tras haber guardado un cartucho en su bolsillo.

Aunque la forma del crimen refleja hechos reales, la investigación en la serie se justifica porque los agentes encuentran una etiqueta de regalo dirigida a "Eddie" por parte de Worden. En cambio, en la vida real, Gein fue identificado gracias a un recibo de anticongelante, que era lo último que Worden había vendido en su negocio.

¿Ed Gein mató a la dueña de la taberna, Mary Hogan?

Aunque la detención de Gein se produjo tras la desaparición de Bernice Worden y el hallazgo de su cadáver en su propiedad, ella no representaba su primera víctima.

Durante los interrogatorios relacionados con el homicidio de Worden y los escalofriantes hallazgos en su hogar, Gein reconoció que en 1954 había matado a Mary Hogan, tabernera de 51 años, quien llevaba tres años desaparecida. En su casa se encontraron fragmentos de la calavera de Hogan y trozos de su piel.

Gein no había sido considerado sospechoso en la desaparición de Hogan, aunque la serie sugiere lo contrario, insinuando su participación en la investigación. Nunca fue llevado a juicio por su muerte, a pesar de que él mismo la admitió.