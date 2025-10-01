miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 16:55
Streaming.

"Barreda, el odontólogo femicida": los detalles de la serie sobre el caso que impactó al país

Un nuevo documental revisita el caso de Ricardo Barreda con material inédito y enfoques originales, buscando reavivar el debate sobre la violencia de género.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una nueva serie documental revive el caso del odontólogo Ricardo Barreda.

Una nueva serie documental revive el caso del odontólogo Ricardo Barreda.

El lanzamiento de la docuficción Barreda, el odontólogo femicida en la plataforma Flow trae nuevamente a la memoria pública el cuádruple femicidio perpetrado por Ricardo Barreda en 1992. Este hecho, que conmocionó profundamente a la sociedad argentina, adquiere una nueva perspectiva gracias al enfoque que propone la serie.

Esta producción incorpora testimonios de periodistas, expertos y material de archivo inédito. A lo largo de sus dos capítulos, la producción no solo narra la cronología de los crímenes, sino que también examina en profundidad los factores sociales y culturales que pudieron influir en su perpetración.

Una nueva serie documental revive el caso del odontólogo Ricardo Barreda.

Testimonios y reconstrucción de los hechos

Gracias al trabajo de Zeppelin Studios, la serie integra una variada selección de testimonios y elementos de dramatización. Desde la narrativa de Inés Craimer, amiga cercana de una de las víctimas, hasta los relatos del subcomisario Ángel Petti, pieza clave para lograr que Barreda confesara, cada intervención ayuda a reconstruir con mayor precisión un crimen que aún resuena en la memoria colectiva.

Además, el documental incorpora la perspectiva de especialistas y periodistas como Rodolfo Palacios, Mariana Carbajal y Mauro Szeta, quienes analizan las implicancias culturales y sociales del caso. Sus observaciones resultan fundamentales para comprender fenómenos como la victimización y la fugaz fascinación que Barreda despertó en ciertos sectores de la sociedad.

El estreno promete abrir un nuevo debate público sobre la violencia de género en Argentina.

El análisis psicológico de Barreda

Uno de los focos principales de la docuficción es indagar en la psique del agresor. Miguel Maldonado, psiquiatra forense encargado de evaluar la salud mental de Ricardo Barreda, analiza la fina frontera que separa la cordura de la demencia y cómo las tensiones familiares en el hogar de los Barreda desembocaron en un episodio de violencia extrema.

El documental también aborda con profundidad el desarrollo del proceso judicial. Se exponen las posturas enfrentadas de magistrados como el Dr. Pedro Luis Soria, quien defendía la imposición de cadena perpetua, y la Dra. María Clelia Rosenstock, que sostenía la inimputabilidad de Barreda, reflejando la complejidad del recorrido legal posterior al cuádruple homicidio.

A más de treinta años del crimen, el caso de Barreda sigue generando interrogantes.

Impacto social y resignificación del caso Barreda

A más de tres décadas del cuádruple asesinato, el caso de Barreda sigue planteando preguntas inquietantes sobre cómo alguien capaz de cometer actos tan atroces pudo recibir algún tipo de simpatía social. En el contexto contemporáneo, marcado por la amplificación de discursos de odio, analizar a Barreda como un producto de su época y del entorno cultural que lo rodeaba adquiere una relevancia aún mayor.

Iniciativas como Ni Una Menos, con la participación de referentes como Mariana Carbajal, continúan su labor de visibilizar las intrincadas estructuras de machismo y violencia que, pese a décadas de lucha, siguen presentes en la sociedad.

La serie también sirve para recordar que en la Argentina actual se comete un femicidio aproximadamente cada 35 horas.

Asimismo, la docuficción subraya que hoy en Argentina ocurre un femicidio aproximadamente cada 35 horas. Esta cifra alarmante refuerza la necesidad de mantener el debate sobre la violencia de género en la agenda pública y en la conciencia colectiva.

En breve, la historia de Ricardo Barreda se expandirá con una nueva adaptación cinematográfica, bajo la dirección de Daniela Goggi y con Luis Machín en el papel principal. Aunque todavía no se anunció oficialmente la fecha de estreno, se anticipa que la película, que se podrá ver en Prime Video, brindará una visión complementaria sobre la repercusión que tuvo el caso Barreda en la memoria y percepción social.

