Se viene la 2° temporada de la serie "Nadie quiere esto": nuevos personajes que cambiarán todo

El regreso de la serie "Nadie quiere esto" no solo retoma la historia de los personajes principales , sino que también expande su mundo con la llegada de caras nuevas . Leighton Meester dará vida a Abby , la antigua rival de Joanne durante la infancia, ahora convertida en madre e influencer en Instagram .

Foster contó a Tudum que fue un verdadero disfrute para el equipo creativo redactar escenas que involucraran a Meester y Brody . Además, Miles Fowler se incorpora como Lenny , compañero de Noah en los Matzah Ballers , quien será presentado a Morgan (interpretada por Justine Lupe ), sumando un aire renovado y seguro al grupo , según lo detalló Foster .

La incorporación de Leighton Meester como invitada especial en la segunda temporada de Nadie quiere esto (Nobody Wants This) representa un nuevo capítulo relevante para la serie , que lanzará sus episodios el próximo 23 de octubre en Netflix . La actriz , conocida por su icónico rol en Gossip Girl y pareja en la vida real de Adam Brody , se suma a un reparto que ya había captado a la audiencia gracias a la química entre Kristen Bell y Brody en la primera temporada .

Por su parte, la creadora Erin Foster manifestó su emoción por explorar más a fondo la evolución de la relación entre Joanne (Bell) y Noah (Brody) en esta nueva etapa.

En diálogo con Tudum, Foster comentó: “Es una parte fascinante de toda relación cuando tienes que ver si puedes hacer que funcione con los amigos del otro, las rutinas diarias y cómo se afrontan los hitos de los primeros meses juntos, desde las fiestas hasta los cumpleaños y las expectativas sobre el futuro”.

La temporada inicial, desarrollada por Erin Foster junto a su hermana Sara Foster, presentó a una pareja atípica: Joanne, una podcaster agnóstica con un carácter firme, y Noah, un rabino bondadoso y empático. Su romance sorprendente no solo conquistó a la audiencia, sino que también les abrió las puertas a nominaciones en los Globos de Oro, los Premios SAG y los Critics Choice.

Invitados especiales y reparto consolidado aportan humor y profundidad

El elenco de invitados se completa con Alex Karpovsky, interpretando a Big Noah, un rabino excesivamente confiado en sí mismo dentro del templo de Noah, y Arian Moayed, quien encarna al doctor Andy, un terapeuta carismático y egocéntrico que podría convertirse en el compañero perfecto para Morgan. Foster señaló que la interacción entre Morgan y Andy resulta tanto inesperada como divertida para los espectadores.

La serie, cuya acción se desarrolla en Los Ángeles, se ha destacado por la solidez de su reparto secundario. Durante la primera entrega, personajes como Morgan (Justine Lupe) y Sasha (Timothy Simons), hermanos de los protagonistas, aportaron tanto humor como profundidad emocional a la narrativa.

En la segunda temporada, el elenco principal está conformado por Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons y Jackie Tohn, acompañados por Michael Hitchcock, Stephanie Faracy, Paul Ben-Victor, Tovah Feldshuh y Sherry Cola, mientras que entre las incorporaciones de invitados especiales se destacan Kate Berlant y Seth Rogen.

Nuevos showrunners y retos creativos para la segunda temporada

En términos creativos, esta nueva entrega suma a Jenni Konner (Girls) y Bruce Eric Kaplan (Girls, No Good Deed, Six Feet Under) como productores ejecutivos y showrunners, junto a Nora Silver. Kaplan declaró a Netflix: “Estoy emocionado más allá de lo imaginable de formar parte de la segunda temporada de Nadie quiere esto, creada por la divertidísima Erin Foster. Es una serie única y hermosa, y ya estoy disfrutando muchísimo trabajar en ella”.

El final de la primera temporada dejó al público con dudas sobre el rumbo que tomaría la historia de la pareja principal. Aunque Joanne barajó la opción de abrazar el judaísmo, reconoció que aún no estaba preparada para comprometerse con ese cambio. La relación parecía encaminada a un desenlace, pero un gesto de Noah durante un bat mitzvá demostró su intención de poner a Joanne como prioridad.

Sin embargo, el actor señaló que las diferencias culturales y la falta de aceptación de Joanne por parte de la familia de Noah representan obstáculos significativos: “A la luz del día, ¿seguirá sintiendo lo mismo? No lo sé. Es una pregunta abierta”.

La segunda entrega de la serie se enfocará en estas tensiones, indagando si la pareja conseguirá comprometerse de manera completa.

Brody compartió con Tudum sus impresiones sobre los desafíos que atraviesan los protagonistas: “¿Qué debería hacer él? ¿Qué debería hacer ella? ¿Qué tipo de sacrificio vale la pena? ¿Qué implica crecer o dejar de ser uno mismo para estar con otra persona? Es un sacrificio, pero lo ideal es crecer juntos y salir fortalecidos, no tener que renunciar a una parte de uno mismo”.

Los nuevos episodios de Nadie quiere esto estarán disponibles en Netflix desde el 23 de octubre, mientras que la primera temporada sigue accesible en la plataforma.