Por qué la serie de Benjamín Vicuña permite reflexionar sobre la crisis de los 50

El arranque de la producción de El Resto Bien marca el retorno de Daniel Burman al género de la comedia dramática , presentando una historia que aborda la crisis de la mediana edad con un enfoque tanto irónico como emotivo . Esta serie está creada para Flow, desarrollada en conjunto con Cimarrón y Oficina Burman, y protagonizada por Benjamín Vicuña.

El reparto liderado se completa con Rita Cortese , Violeta Urtizberea y Jorge Bolani , y se rueda en distintas locaciones de Uruguay, Paraguay y Argentina.

El inicio de la producción de El Resto Bien marca el regreso de Daniel Burman a la comedia dramática.

La historia de El Resto Bien gira en torno a Ariel , interpretado por Benjamín Vicuña , un exitoso dibujante de historietas que, acercándose a los cincuenta años , se ve desbordado por las exigencias de la vida cotidiana : cuidar de sus cinco hijos , atender de manera constante a sus padres y mantener una vida social que lo agota.

Un diagnóstico médico que le prohíbe levantar más de tres kilos debido a una hernia se convierte en el punto de partida de un viaje personal lleno de humor y autoconocimiento, invitando a reflexionar sobre “lo que realmente nos pesa en la vida”.

La ficción, conformada por ocho capítulos de media hora cada uno, surge de la creación y guion de Daniel Burman en colaboración con su equipo habitual, que incluye a Ariel Gurevich, Andrés Gelós, Pablo Gelós y Eloy Burman. La dirección está compartida entre el propio Burman y Daniel Hendler, actor y cineasta uruguayo que recientemente presentó 27 noches en la apertura del Festival de San Sebastián y estrenó Un cabo suelto en la Bienal de Venecia.

Benjamín Vicuña protagoniza la nueva producción de Flow, rodada en Uruguay, Paraguay y Argentina, que explora los desafíos de la vida adulta.

Un retrato generacional con mirada crítica y sensible

El elenco se enriquece con las participaciones especiales de Andrea Frigerio, Alejandro Awada y Marina Bellati. La producción propone un vínculo con diversas generaciones, ofreciendo una mirada crítica, irónica y profundamente humana sobre la mediana edad y los retos que conlleva.

Según relató Daniel Burman en el comunicado oficial, experimentó una sensación inédita la noche previa a cumplir cincuenta años: la de sentirse “frente a un pelotón de fusilamiento preparado para afrontar su destino”.

No obstante, al amanecer, la rutina de la vida siguió su curso, cargada de responsabilidades: los múltiples hijos que dependen de él, padres en constante deterioro, y un momento que se suponía especial y único se diluye, consumido por las exigencias de las generaciones anteriores y las que vienen. Reflexiona: “¿cuándo será mi turno para vivir algo así plenamente?”.

El elenco incluye a Rita Cortese, Violeta Urtizberea, Jorge Bolani y participaciones especiales de Andrea Frigerio, Alejandro Awada y Marina Bellati.

El cineasta profundiza en su reflexión sobre la mediana edad, señalando que no otorga certezas, sino mayor carga: padres envejecidos que dependen de nosotros, hijos que permanecen en casa esperando guía, mientras uno mismo se siente desorientado y perdido en medio de todas estas obligaciones.

Una historia sobre la mediana edad con humor y ternura

En este marco surge El Resto Bien, la narrativa centrada en Ariel, un hombre que recién cumple cincuenta años y enfrenta esta etapa de la vida con una combinación de humor ácido y sensibilidad humana.

La propuesta busca generar conexión tanto con quienes atraviesan experiencias similares, como con generaciones mayores, invitándolas a observar con cierta compasión a sus hijos, y con los jóvenes que aún desconocen los desafíos que les esperan.

La serie, compuesta por ocho episodios de 30 minutos, fue creada y escrita por Daniel Burman junto a un equipo de colaboradores.

La serie tiene previsto su lanzamiento en Flow para Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras que The Mediapro Studio Distribution se encargará de gestionar los derechos de comercialización internacional del proyecto.