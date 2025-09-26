sábado 27 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 21:53
Operativo.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado en Villazón y será trasladado a Argentina para continuar con la investigación.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se refirió al operativo y aseguró: "Gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. En estos momentos, se está realizando el proceso de extradición al país. Sotacuro era uno de los prófugos por el triple feminidio de Lara, Brenda y Morena en Buenos Aires. Espero profundamente que se haga justicia por las tres víctimas".

Sotacuro es uno de los sospechosos involucrados en el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, hecho que generó conmoción y un fuerte reclamo de justicia en la comunidad de Florencio Varela.

Quiénes son los doce detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela.
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La detención

Las diligencias comenzaron en horas del mediodía del 26 de septiembre, cuando, por disposición de la Dirección General de Investigaciones, se efectuaron controles vehiculares, relevamiento de hospedajes y demás medidas en la ciudad fronteriza de La Quiaca, con conocimiento de la Unidad Fiscal local.

Al descartarse que los prófugos se encontraran en territorio jujeño, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, Bolivia, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Fruto de este trabajo coordinado, a las 20:00 horas se logró ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de la ciudad boliviana, procediéndose a su traslado a dependencias policiales para resguardo y trámite de extradición.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villaz&oacute;n

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

El procedimiento fue dirigido por el Fiscal Mendivil, quien mantiene coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza, el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, y la Fiscalía de Villazón, con el fin de concretar el traslado del detenido a la Argentina.

Operativo de traslado

Según informaron las autoridades, en las próximas horas Sotacuro será trasladado a las dependencias de la División Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina para continuar con el proceso judicial y colaborar con las tareas de investigación.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó a través de sus redes sociales: "Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA".

Sotacuro será trasladado a las dependencias de la División Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina para continuar con el proceso judicial y colaborar en la investigación. Su detención representa un avance significativo en las pesquisas alrededor del triple feminidio vinculado al narcotráfico en Florencio Varela.

