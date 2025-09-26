Chaco: una nena de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos

Un hecho de abuso sexual agravado conmocionó a la ciudad de Juan José Castelli , en Chaco , luego de que una nena de 11 años fuera ingresada al Hospital Bicentenario con síntomas ginecológicos que revelaron un parto reciente . El caso salió a la luz en la mañana del miércoles , alrededor de las seis.

El médico de guardia fue notificado por una obstetra para evaluar a la menor, que presentaba sangrado en la zona genital . Durante la atención médica, realizada bajo sedación , el profesional constató desgarros parauretrales de cuatro centímetros en ambos lados y un desgarro adicional de tres centímetros en la orquilla bulbar .

Por el hecho quedaron detenidos la madre de la niña y su pareja acusados de encubrimiento.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que los análisis médicos revelaron la presencia de restos ovulares , lo que llevó al equipo sanitario a interpretar la situación como un aborto incompleto , indicio de posible abuso sexual . La situación fue notificada de inmediato a la Fiscalía de Investigación Penal N°2 , bajo la dirección del fiscal Gerónimo Agustín Roggero , quien ordenó las primeras diligencias judiciales .

Horas después, se procedió al allanamiento del domicilio de la madre de la menor, situado en la Chacra 64 de Juan José Castelli. Con la participación de efectivos de la División de Investigaciones Complejas y la División Criminalística local, y supervisados por el ayudante fiscal Héctor Ayala, se incautaron cuatro objetos que podrían resultar fundamentales para la investigación: una sábana gris con manchas rojizas, un pantalón de jean azul manchado y una toallita. Todos los elementos fueron remitidos al Gabinete Científico y al equipo médico forense para su análisis correspondiente.

El acusado quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

En paralelo, se produjo un hecho inesperado que complicó aún más la situación. Por la tarde, la madre de la menor volvió al Hospital Bicentenario, esta vez acompañada de un recién nacido que, según confirmaron fuentes judiciales, correspondía al hijo de la niña.

Recién nacido encontrado en estado crítico

Según reportó el medio local Diario Norte, el bebé había permanecido desaparecido durante casi 20 horas antes de ser hallado al aire libre en circunstancias que todavía están bajo investigación. Presentaba signos vitales muy debilitados y una temperatura corporal extremadamente baja.

Debido a su delicado estado, el recién nacido fue ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde se encuentra en condición crítica y con riesgo de vida. Como consecuencia de estos acontecimientos, la Fiscalía ordenó la detención de G.S., madre de la menor, y de su pareja, E.S., de 36 años, ambos imputados por el delito de encubrimiento.

Simultáneamente, se establecieron medidas de custodia en el hospital: una destinada a garantizar la seguridad de la niña, que permanece internada en el área de Obstetricia, y otra para proteger al recién nacido, alojado en Neonatología.

El caso se investiga bajo la figura de un presunto abuso sexual, con intervención de la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral (UPI) de Castelli. Desde la fiscalía informaron que los resultados de las pericias y los testimonios relevantes definirán los próximos pasos de la investigación, que sigue en curso.

Juan José Castelli conmocionado por la situación.

Una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres.

