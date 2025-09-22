Tres actores argentinos triunfan en esta nueva serie de los creadores de "La Casa de Papel"

Los creadores de La casa de papel trabajan una vez más con un reparto que une actores experimentados y nuevas promesas.

Netflix lanzó El refugio atómico , su nueva propuesta que combina thriller psicológico y ciencia ficción , dirigida por Álex Pina y Esther Martínez Lobato , los mismos creadores de La casa de papel. La trama se desarrolla en el exclusivo y cerrado Kimera Underground Park. Se trata de una producción que cuenta con actores argentinos de renombre.

La serie cuenta con la participación de Joaquín Furriel , Natalia Verbeke y Agustina Bisio , quienes aportan un toque latinoamericano a esta de las producciones más ambiciosas de la temporada en la plataforma de streaming.



La historia desarrolla una tensión constante tanto social como psicológica , demostrando que el dinero y el estatus no evitan los conflictos ni los rencores acumulados. Dos familias enfrentadas, cargadas de antiguas heridas y rivalidades , lideran un elenco coral que indaga en la complejidad del comportamiento humano cuando se encuentra bajo presión extrema.

Según explica Álex Pina, la idea surgió durante la pandemia: buscaba “un búnker como escenario perfecto para una serie con mala leche, con una ironía negra, poderosa y de nuevo con gran ambigüedad de personajes”.

Joaquín Furriel interpreta a uno de los líderes familiares atrapados en el búnker de lujo de El refugio atómico, la serie internacional de Netflix.

Joaquín Furriel: liderazgo en el encierro

Joaquín Furriel se destaca como uno de los actores argentinos incluidos en la trama. Da vida a uno de los patriarcas de las familias enfrentadas, imponiéndose en la atmósfera tensa y claustrofóbica del Kimera Underground Park.

Su actuación aporta peso y carga emocional al personaje, interpretando a un hombre marcado por eventos trágicos del pasado, cuyas decisiones y silencios moldean alianzas y traiciones dentro del grupo.

Natalia Verbeke da vida al contrapunto emocional y estratégico, enfrentando secretos familiares en el corazón del Kimera Underground Park.

Un rasgo central de su papel es la constante lucha por el control en un ambiente que, por su propia naturaleza, limita la autoridad individual y pone a prueba las vulnerabilidades de cada integrante. Furriel, reconocido por sus interpretaciones intensas en cine y televisión argentina, suma con esta serie un rol de proyección internacional, fortaleciendo su conexión con audiencias fuera del país.

Natalia Verbeke: el punto de tensión emocional

Natalia Verbeke, nacida en Argentina y radicada en España desde su adolescencia, ha desarrollado una carrera destacada tanto en su país natal como en España, con roles memorables como en “El hijo de la novia”. En El refugio atómico, interpreta a un miembro clave de la otra familia protagonista del conflicto dentro del búnker, actuando como contrapunto emocional y estratégico frente al personaje de Furriel.

El elenco reúne a estrellas de España y Latinoamérica, con la señal argentina presente en los papeles de Furriel, Verbeke y Bisio.

Su personaje ocupa un lugar central en la toma de decisiones que afectan a todos los demás y dispara varios de los conflictos de la historia, especialmente los ligados a traumas compartidos que tanto unen como separan a ambas familias.

Según la sinopsis oficial, “las personalidades de los personajes se describen como ‘cargadas de ácido sulfúrico”, anticipando enfrentamientos y alianzas inesperadas en un espacio claustrofóbico. Verbeke despliega así una amplia gama de recursos interpretativos, intensificando los momentos de mayor tensión psicológica y los vínculos afectivos dentro de la trama.

Agustina Bisio: juventud y debut internacional

En El refugio atómico, también sobresale Agustina Bisio, quien se estrena en una producción internacional de gran escala interpretando a Mimi. Su personaje representa a las generaciones más jóvenes atrapadas en el búnker, aportando miradas novedosas y desafiando las reglas impuestas por los adultos.

Los personajes creados para El refugio atómico exhiben capas de conflicto psicológico y alianzas fluctuantes dentro de un espacio sin escapatoria.

Los responsables de la serie comentaron que el proceso de selección fue muy riguroso, buscando intérpretes capaces de transmitir matices auténticos: “Solemos tener pocas ideas preconcebidas... hacemos procesos bastante exhaustivos. Con algunos habíamos trabajado, algunos no los conocíamos y otros directamente no habían hecho nada”.

La participación de Agustina Bisio se vuelve clave para alterar la rigidez de los vínculos entre los adultos y generar nuevos focos de tensión y expectativa dentro de la historia. Su mirada, menos condicionada por traumas previos y más centrada en la rutina de la supervivencia, aporta frescura.

Un laboratorio social donde no existen refugios en esta serie de Netflix

A diferencia de las historias convencionales sobre crisis y confinamiento, El refugio atómico pone el foco en cómo el encierro extremo revela las debilidades y grietas internas de las personas y familias, más allá de su ostentoso estilo de vida. Según Esther Martínez Lobato, “Hay un poquito de crítica a no pararte a pensar que eso está ahí y de qué puede ser capaz. Creo que los personajes están tan metidos en sus cosas que ni reparan en ello”.

Este espacio narrativo funciona como un laboratorio dramático, con una atmósfera única y la supervisión constante de una inteligencia artificial llamada Roxanne, que incrementa la tensión y añade un matiz distintivo de ciencia ficción a la historia.

El lanzamiento internacional se realizó el 19 de septiembre y la serie rápidamente alcanzó el primer lugar del ranking de las diez más vistas en Argentina. La producción plantea que, aun rodeados de comodidades y privilegios, nadie puede escapar de sus propias limitaciones y conflictos internos.