Nacha Guevara aseguró tener escrita su biografía para una serie, pero cuestionó el formato

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato.

La chance de concretar una serie sobre la vida de Nacha Guevara surgió en una entrevista que la artista mantuvo con Puro Show . Aunque al principio dudó en responder, terminó admitiendo que la propuesta de narrar su recorrido personal en la pantalla le parece muy atractiva y que, de hecho, ya cuenta con un proyecto bastante avanzado.

“ No sé, bueno…sí, me gustaría. Es más, ya la tengo escrita, pero hace mucho, como un libro ”, señaló la reconocida intérprete. Pese a su entusiasmo, aclaró que observa con cierta distancia crítica la gran cantidad de producciones biográficas que abundan en la actualidad.

En la charla, Nacha Guevara hizo una pausa para analizar el auge de las producciones biográficas y cómo, a su entender, el público pierde el entusiasmo con demasiada velocidad.

Cuando el entrevistador comentó: “ Están todos ahora con eso, hasta Susana (Giménez) aceptó, que antes no quería ”, y mencionó que también se prepara una serie sobre Moria Casán , la actriz y cantante opinó que la abundancia de este tipo de propuestas terminó desgastando a la audiencia.

“Está tan manoseado eso, tan gastado. ¿Qué eran todos ahora? Qué rápido gastamos todo... Se agota rápido, el público se agota rápido. No lo podés bombardear tanto, con tanto estímulo. Y se aburre y entonces tiene que inventar otra cosa”, expresó con firmeza.

La charla tomó un rumbo hacia la visión de Nacha Guevara sobre la situación actual del mundo del espectáculo. Según su mirada, la industria atraviesa un período marcado por la reiteración constante y la escasez de propuestas originales. Lo definió con claridad: “En el mundo hoy no hay un periodo creativo... Es un periodo repetitivo”.

Una visión crítica sobre la creatividad y el consumo de series

Al hablar sobre su propio consumo audiovisual, la actriz fue contundente: confesó que no mira series de ningún tipo, ni siquiera aquellas centradas en personalidades famosas. “No veo series. No solo series de personas. No veo series, no me interesa. Cuando miraste el reloj, pasaron seis horas de tu vida, de tu vida, mirando esas pelotudeces”, declaró en diálogo con Puro Show.

Incluso, cuando la consultaron específicamente por el reality conducido por Marcelo Tinelli, con quien compartió pantalla como jurado en Cantando por un sueño, reiteró su desapego absoluto hacia ese tipo de formatos televisivos.

La charla también se detuvo en los cambios que atraviesan las formas de mirar televisión. Al contrastar el esquema clásico de la pantalla chica con la popularidad creciente de las series, Nacha Guevara admitió que pueden surgir propuestas valiosas, aunque dejó en claro que el formato no la seduce. “Puede haber cosas interesantes, pero no me gustan las series”, expresó en diálogo con colegas de Puro Show.

El diálogo también abordó la transformación de los hábitos de consumo televisivo.

Cambios en la TV y la búsqueda de trabajo actoral

Más adelante, la conversación giró hacia la realidad laboral de los intérpretes y la necesidad de conseguir nuevos proyectos. Ante la observación de que varias colegas están saliendo a buscar oportunidades, la artista puso la cuestión en perspectiva y remarcó que no es un problema exclusivo del mundo artístico: “Bueno, todo el mundo pide trabajo, no solo los actores”, contestó con firmeza.

El tema del respaldo de Nacha Guevara hacia referentes actuales como Lali Espósito y Julieta Prandi también ocupó parte de la charla. La intérprete reafirmó su apoyo a ambas y subrayó el valor de las mujeres que, en diferentes momentos históricos, se destacaron como modelos a seguir.

Al referirse a Julieta Prandi, quien atravesó un conflicto judicial, sostuvo en diálogo con Puro Show: “Ella es una mujer ejemplar, pero siempre hubo mujeres ejemplares”. Ante la observación de que antes era más difícil luchar contra ciertas problemáticas, Nacha Guevara agregó: “Entonces eran más ejemplares todavía”.

En cuanto a Lali Espósito, Guevara fue categórica y no escatimó elogios. “Sí, Lali, la quiero a Lali, no jodan más con Lali. Es una supermina. Chau”, sentenció con entusiasmo.