La furia del hijo de Yiya Murano por la serie sobre su madre: "No participé"

La controvertida figura de Yiya Murano, conocida popularmente como “la envenenadora de Monserrat”, regresará a la pantalla con una serie. La producción reunirá a un reparto destacado, que incluye a Julieta Zylberberg, Cristina Banegas, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portaluppi.

Polémica por la serie de Yiya Murano. La vida de Murano ya fue llevada a la ficción en otras ocasiones, como en la recordada participación de Nacha Guevara en Mujeres Asesinas. No obstante, esta nueva propuesta generó polémica desde su anuncio, debido a los límites entre la recreación narrativa y la ética, especialmente por la intensa exposición mediática del caso y la famosa aparición de Murano en la mesa de Mirtha Legrand.

La historia de Murano ya tuvo otras representaciones, entre ellas la recordada interpretación de Nacha Guevara en Mujeres Asesinas. Qué dijo el hijo de Yiyo Murano sobre la serie de Flow La reacción más enérgica llegó de Martín, hijo de Murano, quien manifestó su rechazo durante una entrevista con Puro Show. “No tengo absolutamente nada que ver. Yo me enteré que estaban haciendo la miniserie cuando estaban grabando el último capítulo”, contó.

Sobre cómo se comunicó con los responsables, detalló: “Cuando me entero hablo con mi abogada y enviamos una carta documento preguntando si realmente estaban haciendo una miniserie, porque no me atendía ninguno de los productores.”. En cuanto al contacto directo con la producción, agregó: “Me llaman por teléfono, me citan y es como que me llames para preguntarme si me gusta la milanesa con papas fritas cuando ya está servida arriba del plato”.

El hijo de Yiya Murano. Finalmente aclaró: “Después de varias charlas yo les cedí los derechos únicamente para que hagan esta miniserie. Lo que van a ver no tengo ni idea porque yo no participé en nada”. Martín también dejó en claro cuáles son los límites que no está dispuesto a que se crucen. “Hay dos cosas que no permito a nadie que toque para mal: la memoria de mi viejo y la memoria de mi verdadera madre, Ignacia, la señora que me crió. Se meten mal con la memoria de ellos dos y se pudre todo”, advirtió. La furia del hijo de Yiya Murano por la serie sobre su madre. Sobre su relación con Murano, fue categórico: “No tenía ninguna relación con Yiya. Ella era una asesina serial que lo único que hizo fue traerme al mundo”. Y cerró con un toque de sarcasmo: “Para ver ficción, prefiero ver una película de Stallone”. Embed

