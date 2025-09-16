martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 16:54
Streaming.

La furia del hijo de Yiya Murano por la serie sobre su madre: "No participé"

Martín, hijo de Murano, cuestionó no haber sido consultado y dejó en claro qué aspectos no está dispuesto a permitir que se toquen acerca de su madre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Polémica por la serie de Yiya Murano.

Polémica por la serie de Yiya Murano.

La controvertida figura de Yiya Murano, conocida popularmente como “la envenenadora de Monserrat”, regresará a la pantalla con una serie. La producción reunirá a un reparto destacado, que incluye a Julieta Zylberberg, Cristina Banegas, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portaluppi.

Lee además
Se conocieron las primeras imágenes de la serie sobre Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat.
Streaming.

Estas son las primeras imágenes de la serie sobre Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat
La ficción combina suspenso y drama para reconstruir uno de los casos policiales más conocidos del país.
Streaming.

Serie de Yiya Murano: así será la producción sobre la vida de la mujer que envenenó sus amigas

Polémica por la serie de Yiya Murano.

La vida de Murano ya fue llevada a la ficción en otras ocasiones, como en la recordada participación de Nacha Guevara en Mujeres Asesinas. No obstante, esta nueva propuesta generó polémica desde su anuncio, debido a los límites entre la recreación narrativa y la ética, especialmente por la intensa exposición mediática del caso y la famosa aparición de Murano en la mesa de Mirtha Legrand.

La historia de Murano ya tuvo otras representaciones, entre ellas la recordada interpretación de Nacha Guevara en Mujeres Asesinas.

Qué dijo el hijo de Yiyo Murano sobre la serie de Flow

La reacción más enérgica llegó de Martín, hijo de Murano, quien manifestó su rechazo durante una entrevista con Puro Show. “No tengo absolutamente nada que ver. Yo me enteré que estaban haciendo la miniserie cuando estaban grabando el último capítulo”, contó.

Sobre cómo se comunicó con los responsables, detalló: “Cuando me entero hablo con mi abogada y enviamos una carta documento preguntando si realmente estaban haciendo una miniserie, porque no me atendía ninguno de los productores.”. En cuanto al contacto directo con la producción, agregó: “Me llaman por teléfono, me citan y es como que me llames para preguntarme si me gusta la milanesa con papas fritas cuando ya está servida arriba del plato”.

El hijo de Yiya Murano.

Finalmente aclaró: “Después de varias charlas yo les cedí los derechos únicamente para que hagan esta miniserie. Lo que van a ver no tengo ni idea porque yo no participé en nada”.

Martín también dejó en claro cuáles son los límites que no está dispuesto a que se crucen. “Hay dos cosas que no permito a nadie que toque para mal: la memoria de mi viejo y la memoria de mi verdadera madre, Ignacia, la señora que me crió. Se meten mal con la memoria de ellos dos y se pudre todo”, advirtió.

La furia del hijo de Yiya Murano por la serie sobre su madre.

Sobre su relación con Murano, fue categórico: “No tenía ninguna relación con Yiya. Ella era una asesina serial que lo único que hizo fue traerme al mundo”. Y cerró con un toque de sarcasmo: “Para ver ficción, prefiero ver una película de Stallone”.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estas son las primeras imágenes de la serie sobre Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat

Serie de Yiya Murano: así será la producción sobre la vida de la mujer que envenenó sus amigas

Se viene la serie con imágenes reales de God of War en Prime Video: los 10 actores que podrían ser Kratos

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se hizo viral en las redes sociales

"El grooming y las estafas digitales son hoy las principales amenazas", advirtió el secretario de Seguridad

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel