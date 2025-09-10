Serie de Yiya Murano: así será la producción sobre la vida de la mujer que envenenó sus amigas

La ficción combina suspenso y drama para reconstruir uno de los casos policiales más conocidos del país.

La serie Yiya narrará la historia de "Yiya Murano" , la mujer acusada en 1979 de envenenar con cianuro a tres de sus amigas en Buenos Aires . La producción, que se lanzará de manera exclusiva en Flow , pretende recrear los hechos que convirtieron a Murano en la primera asesina serial condenada en Argentina .

La plataforma confirmó el proyecto mediante un tráiler publicado en redes sociales , mostrando las primeras imágenes de Julieta Zylberberg , Cristina Banegas y Pablo Rago en los roles principales.

Con cinco capítulos de media hora y un especial documental , la serie mezcla el drama psicológico con la reconstrucción de uno de los crímenes más emblemáticos del país.

La serie de Flow se centra en la vida de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano , más conocida como " Yiya Murano", una prestamista que en 1979 fue acusada de asesinar a tres mujeres: su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini , su vecina Nilda Gamba y Lelia Formisano de Ayala .

Su modus operandi resultó impactante: invitaba a sus víctimas a tomar el té y les ofrecía masitas contaminadas con cianuro para saldar supuestas deudas.

Más allá de los crímenes, la serie explora la personalidad manipuladora y enigmática de Murano.

La trama reconstruye los acontecimientos que llevaron a su detención el 27 de abril de 1979 y el proceso judicial posterior, que primero la absolvió en 1982, pero que terminó con una condena a prisión perpetua en 1985. Murano cumplió 16 años de cárcel y murió en 2014 en un geriátrico.

Más allá de los delitos que la hicieron célebre, la producción indaga en el carácter astuto y enigmático de Murano, una mujer que se consolidó en la memoria colectiva como la “envenenadora de Monserrat” y cuya historia continúa generando interés y debate más de cuarenta años después.

Cristina Banegas interpreta Yiya Murano de mayor.

Paralelamente a la narración central, cada capítulo incorpora elementos del true crime, recreando con detalle el contexto de la época para reflejar cómo el caso repercutió en la sociedad argentina y en los medios de finales de los años 70. Como complemento, Flow lanzará simultáneamente un documental especial que incluirá testimonios inéditos y un análisis exhaustivo de la figura de Murano.

El reparto de Yiya

El protagonismo del proyecto recae en Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, quienes dan vida a “Yiya Murano” en diferentes momentos de su trayectoria. Ambas actrices asumen la compleja tarea de representar a una de las figuras más oscuras y emblemáticas del género policial argentino.

Pablo Rago interpreta a un periodista que intenta descubrir la verdad detrás de los asesinatos, ofreciendo el contrapunto narrativo de la serie. Su papel sirve como puente entre la reconstrucción de los hechos y la percepción social de la protagonista.

Completan el elenco Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, quienes encarnan personajes ligados al círculo personal y social de Murano.

Cuándo se estrena y dónde ver la serie sobre Yiya Murano

Yiya se presenta como una creación original de Flow, desarrollada en colaboración con Kuarzo e Idealismo Contenidos. La serie contará con cinco capítulos de media hora de duración cada uno, acompañados de un documental especial que aportará un enfoque adicional sobre los acontecimientos.

La mujer que en 1979 fue acusada de envenenar con cianuro a tres de sus amigas en Buenos Aires.

Aunque aún no se definió la fecha concreta de estreno, la plataforma anticipó que el lanzamiento se concretará en los próximos meses y podrá verse a través de su catálogo de video bajo demanda, consolidando así su compromiso con producciones locales originales.