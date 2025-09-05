Los detalles de la nueva serie de "Orgullo y Prejuicio: fecha de estreno y elenco confirmado

Netflix está desarrollando una nueva serie de seis capítulos inspirada en Orgullo y prejuicio, la obra más célebre de Jane Austen , destinada a cautivar a los amantes de los dramas de época y los romances históricos . La producción cuenta con un elenco destacado y busca mantener la esencia del clásico de 1813 , al tiempo que presenta la historia a un público contemporáneo .

Streaming. Serie de Harry Potter: se confirmó la presencia de un icónico actor de las películas originales

A más de dos siglos de su publicación, la novela sigue siendo un hito literario por su abordaje de temas universales : el amor , las diferencias sociales y la necesidad de superar los prejuicios personales . Orgullo y prejuicio retrata la vida de las cinco hermanas Bennet , poniendo especial atención en la relación entre Elizabeth , la segunda de ellas, y Fitzwilliam Darcy .

La obra fue reinterpretada en múltiples ocasiones , destacándose la famosa película de 2005 protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen . La nueva versión de Netflix estará a cargo del director Euros Lyn y el guion correrá por cuenta de la reconocida escritora Dolly Alderton , autora de éxitos editoriales como Todo lo que sé sobre el amor . La expectación entre los seguidores de Jane Austen es notable, dado que esta será la primera adaptación de la novela en más de quince años.

El relato combina de manera atemporal romance , humor y crítica social . Elizabeth Bennet se muestra como una joven perspicaz y moderna para su época, capaz de cuestionar las normas de su entorno. Junto a Darcy , Jane , Bingley y el resto de los personajes , Austen construye una historia que explora la familia , el matrimonio , la amistad y las diferencias de estrato social .

Netflix adapta Orgullo y prejuicio en una nueva miniserie.

La producción de la serie de Orgullo y prejuicio

Dolly Alderton, quien se desempeña como guionista y productora de la miniserie, afirmó en sus redes sociales que adaptar la novela fue un “auténtico privilegio”. “Estoy deseando volver a presentarles estos divertidísimos y complejos personajes a quienes consideran Orgullo y Prejuicio su libro favorito, y a quienes aún no han conocido a sus Lizzie y Darcy", expresó. Alderton compartirá la producción ejecutiva con Euros Lyn, director reconocido por series como Doctor Who, Sherlock y Heartstopper.

La serie cuenta con el respaldo del equipo de Lookout Point, con Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter como productores ejecutivos. Mona Qureshi, ejecutiva de Netflix, resaltó sobre el proyecto: “Dolly aporta nuevas perspectivas, al tiempo que celebra todo lo que las generaciones de fanáticos consideran tan querido. El elenco estelar liderado por Emma, Jack y Olivia garantiza que esta historia esté en las mejores manos”.

Netflix sabe que historias como la de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy resisten el paso del tiempo porque tocan fibras universales.

Euros Lyn señaló que busca preservar el espíritu original de Austen mientras incorpora una perspectiva renovada y contemporánea a los personajes y la trama.

“Esta es una oportunidad única para explorar las complejidades del amor, la familia y la sociedad mientras permanecemos fieles a la voz observadora y divertida de Jane Austen”, expresó. La filmación se desarrolla en el Reino Unido, con una ambientación cuidadosa que recrea fielmente los escenarios de la época de la Regencia británica.

Reparto y roles principales de la nueva adaptación

Emma Corrin dará vida a Elizabeth Bennet, Jack Lowden interpretará a Mr. Darcy y Olivia Colman asumirá el rol de la Sra. Bennet. Esta será la primera ocasión en que Corrin y Colman compartan pantalla nuevamente tras su colaboración en The Crown.

Esta película de época de Netflix está basada en una de las novelas más importantes de todos los tiempos.

Completan el elenco Rufus Sewell como el Sr. Bennet, Freya Mavor como Jane Bennet, Rhea Norwood en el papel de Lydia Bennet, y Hopey Parish junto a Hollie Avery debutarán como Mary y Kitty Bennet, respectivamente.

Los demás personajes y pretendientes principales ya tienen a sus intérpretes confirmados: Jamie Demetriou asumirá el papel del Sr. Collins, Daryl McCormack será el Sr. Bingley, Louis Partridge encarnará al Sr. Wickham, Siena Kelly dará vida a la antagonista Caroline Bingley y Fiona Shaw interpretará a Lady Catherine de Bourgh, la tía del Sr. Darcy.

Además, completan el reparto Anjana Vasan, Sebastian Armesto, Rosie Cavaliero, Saffron Coomber, James Dryden, Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon. Emma Corrin compartió su emoción por interpretar a Elizabeth Bennet: “Interpretar a este icónico personaje, junto a Olivia y Jack, con los fenomenales guiones de Dolly, es un verdadero honor. Estoy deseando que una nueva generación se enamore de esta historia de nuevo”.

Embed

La actriz adelantó que la serie combinará humor y comedia sin perder la esencia romántica y la crítica social que caracteriza a la obra de Austen.

¿Cuándo se estrenará la serie de Orgullo y prejuicio en Netflix?

La filmación de la miniserie ya comenzó oficialmente en el Reino Unido. Aunque todavía no se anunció una fecha de estreno concreta, se prevé que la serie llegue a Netflix en algún momento de 2026. La plataforma confirmó que estará disponible para todos los suscriptores a nivel mundial, brindando una nueva oportunidad de disfrutar en pantalla del clásico de Austen.

El 29 de julio, Netflix compartió la primera imagen oficial del elenco, donde se ven las cinco hermanas Bennet junto a su madre, la Sra. Bennet, en un entorno campestre que anticipa la ambientación de época de la producción.